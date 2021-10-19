Заявление польского премьера Матеуша Моравецкого о вероятном энергетическом кризисе в Европе, который под влиянием преднамеренных действий российских фирм провоцируют быстро растущие цены, уже стало предметом обсуждений в социальных сетях. Люди в основном иронизируют, полагают, что Европа сама себя загнала в ловушку. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

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«И вот, казалось бы, даже из заявления вельможного пана, потомка утонувших в смоленских болотах шляхтичей, вытекает простой вывод: избежать кризиса помог бы ввод в эксплуатацию СП-2. Но делает совершенно обратное — даже блох на своей шкуре подключает к процессу замедления решения этой проблемы, сертификации СП-2», — приводит довод Игорь Горбунов.

«Не давайте полякам вообще ничего. Все равно в душу плюнут», — считает Марина.

«Находитесь на пороге, но ещё не перешагнули, вот когда перешагнёте, тогда другой вопрос», — отмечает Гостья.

(сс) Kancelaria Premiera Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

«Премьер Польши только что изобрёл велосипед. Гениальное по сути своей открытие и понимание ситуации на энергетическом рынке ЛГБТ-эропы», — иронизирует EU.

«Давайте опять уголек копайте, АЭС стройте, не фиг было на зеленую энергетику переходить. Сами в рынок стремились, а цены меняются, халява проходит», — поддерживает Петр Зорин.

«Сами же и виноваты. Меньше надо было выпендриваться», — пишет Влад.

«Тонущим бы вынырнуть, глотнуть воздуха и ухватиться за спасательный круг, но нет, они будут жабры отращивать!» — констатирует Мария Смирнова.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Евросоюз стоит у порога энергетического кризиса, который может произойти в течение ближайших нескольких недель, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, виной всему быстро растущие цены, спровоцированные якобы преднамеренными действиями российских компаний.

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