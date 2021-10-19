Известие о новом рекорде суточной смертности от коронавируса в России спровоцировало всплеск комментариев в социальных сетях. Люди осуждают антипрививочников, а те, в свою очередь, говорят о недоверии к вакцине. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные суждения.

Бёклин Арнольд. Чума (фрагмент). 1898

«Рекорд? Сколько можно вот так, публично и нелепо, лицемерить? По данным Росстата, в июле и августе каждый день умирало от ковида в среднем около полутора тысяч человек. Это гораздо больше, чем вчерашние якобы рекордные 1015», — приводит довод Вадим Ашдодский.

«Локдаун не думают вводить?» — задается вопросом Станислав Воронов.

«Догоняем США начала прошлого года, а как же чудо-вакцина?» — вопрошает Dimoka Psl.

«Антиваксерам: среди моих знакомых от короны умерли мужчины 45, 46 и 54 года, женщина 57 лет. Все непривитые. Если бы привились, возможно, кто-то бы из них всё еще жил. Но история не знает сослагательного наклонения, что было бы, если бы… Факт таков: их уже нет с нами, а могли бы еще жить и жить», — отмечает Светлана.

«Вчера выдвигали предложение, что надо продлить каникулы. Это сейчас самое лучшее. Дети болеют. Если легко, то они ходят в школу, где толпы народа. А потом все дети несут в семьи, бабушкам и дедушкам, разносят по кружкам и секциям», — приводит довод Иван Борисович.

Александр Куликов ИА REGNUM Врач в палате реанимации для больных COVID-19

«Опять за своё! Хватит нагнетать обстановку!» — призывает Гильменова.

«Давайте траур каждый день объявлять», — предлагает «Липчанин».

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 18 октября 2021 года инфекция унесла жизни 1015 жителей России, что является самым высоким показателем в стране с начала пандемии.

Читайте также: В России установлен суточный максимум смертности от COVID-19