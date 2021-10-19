Призыв президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана снизить роль стран — победителей во Второй мировой войне вызвал широкой общественный резонанс. Люди в основном иронизируют и напоминают недавнюю историю. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии в Сети.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Эрдоган хочет крови», — считает Алексей Климов.

«Суть сказанного им верна, тон и форма — оскорбительны», — высказал мнение Виталий Ловцы.

«Ага, захотел! Только слез с дерева и сразу в Совбез ООН», — смеётся Иван Матросов.

«Уважаю и поддерживаю Эрдогана. Понимаю его желание играть более значимую роль в мировой политике. Но он не прав насчет горстки. Могущественнейшая Британская империя, США, СССР и Китай + союзники. Которые победили не менее сильных Германию с Японией, не считая их союзников. Это никак на горстку не тянет», — отмечает Сергей Холодов.

«Членов СБ ООН надо сократить до двух: США и Китай, остальные пусть стоят в сторонке и курят «Беломорканал», — иронизирует K. «При СССР он бы сейчас сидел и не вякал», — считает Василий Теркин. «Если Эрдоган не уймётся со своими амбициями, то в СБ ООН войдут победители в 3-й мировой. И Турции среди них не будет», — фантазирует N.

«В политике нет дружбанов. Эрдоган пытается вывести Турцию в мировые державы. Но кроме амбиций маловато всего остального. Турцию по-прежнему разыгрывают, и как раз в партии с этим требованием — разыграют еще больше», — считает Ярослав Евтихиеев.

«Проигравшим в войне всегда трудно смириться со своим поражением. Хоть в «горячей», хоть в «холодной». И фантомная боль по утраченным империям не отпускает очень долго», — считает Аслан. «Какая ООН. Сейчас каждый сам за себя и против всех», — отмечает Иван Чемоданов.

Здание ООН

«По справедливости туркам надо съехать в Монголию, место, откуда эти разбойники начали свой набег. Вот съедут — тогда и ООН можно распускать. А так они еще не ответили за помощь Гитлеру и снова разводят нацизм и геноцид. Их надо нагибать, в том числе с помощью ООН», — предлагает Иван Матросов.

«Азия всегда так копила свои орды — впитывая в себя по дороге на запад всех разбойников. Но исходно османы пришли из Средней Азии, и язык у них тюркский — это и определяет этническое происхождение. Генетика тут ни при чем, хотя гены разбойников, наверное, не самые лучшие», — напоминает Дмитрий Семёнов.

«В общем, я так понимаю, что все вокруг строят козни против несчастной затёртой Турции. И единственный способ избежать этого сплотится вокруг вечного президента Эрдогана. Теснее ряды», — иронизирует Алекс.

«Эрдоган очень на Гитлера похож, и внешне и внутренне. Решать судьбы мира он хочет самостоятельно, без горстки победителей. Давно пора его на место поставить», — предлагает Юрий Деточкин.

«Эрдогана распирает. Великим почувствовал себя. Ха, сколько там лет назад амеры его чуть под лавку не загнали с переворотом. Забыл, великий? Щелчок пальцев, и все — улетел в зиндан, если бы не Путин, кстати. Блистательный султан…» — рассуждает Дмитрий Балашов.

«А что за событие такое произошло, что Совбез ООН обязан расшириться, да еще и эту Турцию никому не нужную туда взять? Какие такие «перемены»? У Эрдогана какого-то там мнение появилось? Пузыри соплей», — недоумевает Светлана.

Tccb.gov.tr Президент Турции Рэджеп Эрдоган

«Частично он прав. В свое время Собез ООН, в том виде как есть, сыграл огромную роль в мировой политике. Но скоро уже будет 100 лет, как закончилась война. За это время мир сильно изменился, поэтому в Совбезе ООН должно что-то поменяться.

Появилось на разных континентах много влиятельных стран, которые очень влияют на мировую политику. Поэтому Совбез нужно расширять, до 10−15 постоянных членов. Нужно подумать с правом вето, кто его должен применять и при решении каких вопросов, а не всем огулом. Вопрос там есть, и этим нужно уже заниматься. Победителей же он не осуждает, а просто ведет дискуссию по реформе Совбеза ООН. Уверен, что лет через 5−10 реформа состоится», — рассуждает Юрий Курченко.

Как сообщало ИА REGNUM, Эрдоган в очередной раз раскритиковал текущую структуру организации деятельности Совета Безопасности ООН, заявив, что Турция ведёт борьбу с «несправедливостью» политической системы мира, которая установилась после завершения Второй мировой войны. Выступая в парламенте Анголы, он заявил, что судьба человечества не может и не должна быть отдана на милость горстке стран, победивших во Второй мировой войне.