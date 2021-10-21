В социальных сетях активно обсуждают новость о том, что в Башкирии сотрудники правоохранительных органов задержали пожилую женщину, которая пыталась проехать на междугородном автобусе без документов, подтверждающих прохождение ею вакцинации от COVID-19.

Василий Перов. Старушка (фрагмент). 1874

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С 12 октября в республике совершать поездки на междугородних автобусах и пригородном поезде «Орлан» можно только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 или справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе.

По сообщению МВД по региону, 17 октября пенсионерка пыталась проехать на междугородном автобусе, который следовал по маршруту Кумертау — Уфа без вышеуказанных документов.

«При этом она игнорировала неоднократные требования работников вокзала и правоохранителей покинуть автобус, тем самым задерживала отправление общественного транспорта», — говорится в сообщении пресс-службы.

50.мвд.рф Полицейские РФ

В результате пожилую женщину доставили в отдел полиции, где в отношении нее был составлен административный материал по ст. 19.3 КоАП РФ.

Более 670 пользователей социальной сети поддержали мнение о том, что, «даже если она без прививки, даже если она задерживала отправку автобуса, неужели это повод для такого обращения? Это адекватное применение силы для пожилого человека?»

На вопрос пользователя о том, «как бы вы поступили на месте полиции?», местная жительница ответила: «Для начала поговорила бы с человеком. Раз она на автобус садилась, значит, ей надо было уехать в другой город. А разве билеты не должны продаваться по справке? Объяснила ситуацию с указом. Выяснила, есть ли у женщины дети или внуки, куда-то же к кому-то она ехала, не просто решила покататься. Связалась бы с родственниками. Сейчас у каждого машина есть, на худой конец такси заказать можно. Вы же не знаете, зачем ей надо было ехать. Может, в больницу, может, как раз на вакцинацию?». И ее ответ одобрили более 130 пользователей.

Более 610 пользователей посчитали, что действия полицейских являются позором: «Действия полицейских — позор, на который стыдно смотреть и думать. Взрослые здоровые мужики издеваются над пожилой женщиной. Грош цена таким «ограничениям». Я думаю, что все здравомыслящие люди возмущены этим видео. Ужас и позор».

Жители считают, что если случаи такого отношения к людям будут происходить и дальше, то народ перестанет доверять полиции. «Всё думаю: когда они поймут, что ходят по тонкому льду? Неужели им все равно, что их скоро фашистами будут считать?» — так посчитали почти 90 человек.

«Не стыдно, Хабиров?» — спрашивают у главы региона порядка 500 жителей, при этом более 120 человек считают, что «плевать он хотел, совсем озверели уже».

На оперативном совещании в правительстве региона глава республики Радий Хабировподчеркнул, что все обязаны выполнять введенные ограничения.

«При этом хочу сказать, что власть есть власть. Если она приняла решение, то она должна проводить это решение всеми мерами государственного управления и принуждения», — заявил тогда Хабиров, отметив, что «да, какие-то люди будут провоцировать. Да, какие-то люди будут действовать таким образом. А наша задача — защитить подавляющее большинство людей, спасти их. Сотрудники МВД действуют в рамках их полномочий».

Pravitelstvorb.ru Радий Хабиров

«Вот фашисты! А если бы на ее месте была ваша мать или бабушка?»;

«Вот такие и идут в полицаи», «У бабушки «аусвайса» не было — полицаям предъявить! Никому ничего не напоминает?»;

«Профессиональная работа, медаль им, есть чем гордиться!»;

«С пожилыми воюете? Молодцы, нечего сказать, отличный пример для молодежи»;

«Когда награждение доблестных сотрудников из рук президента будет за доблесть, честь и отвагу? Надо было подкрепление вызывать, а они вдвоем справились, мамкины герои!»;

«Что, даже ОМОН не вызвали? Это ж бабка-террористка. Крути её ребята, так держать»;

«Эти полицаи и в 41−45 годах так же поступали с бабушками… ничего не изменилось!»;

«Господи, какой позор, сколько сильных «защитников» мужского пола не могут справиться с бабушкой?! Ребята, это уже называется «всё, приплыли»! Отношение к старшему поколению…» —

эти саркастические комментарии набрали десятки лайков.

Жители отмечают, что своими указами власть культивирует ненависть в обществе: «Это очень бесчеловечные указы! А как этой бабушке домой добираться? Второй год в ненависти общество находится».

Кто-то, наоборот, посчитал, что пожилая женщина сама спровоцировала конфликт, поэтому получила по заслугам: «Она наверняка знала, что нельзя. Зачем провоцировать? Есть недорогие перевозчики, наверняка есть дети, можно же решить без всего вот этого». С этим высказыванием согласились шесть пользователей.

Но подобных комментариев подавляюще мало, в основном люди придерживаются такого мнения: «Указы не повод забывать, что ты являешься ЧЕЛОВЕКОМ!»