И без того тяжелая сдача экзамена на краповый берет для бойцов спецподразделения Росгвардии «Витязь» 17 октября оказалась вдвойне непростой. Мало того, что им пришлось пройти, как это принято говорить, «девять кругов ада» в виде полосы препятствий, комплекса силовых упражнений и рукопашного боя. На их долю еще выпало испытание куда более трудное. Работая на пределе сил ради вожделенного берета, спецназовцам пришлось наблюдать за тем, как бойцы из других подразделений, пренебрегая правилами, выполняли марш-бросок, сидя в кабине автомобиля, сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Боец Росгвардии

«Спецназ 604-го Краснознамённого центра специального назначения «Витязь» с понедельника в знак протеста снимает краповые береты и переходит на обычные уставные кепки. Бойцы спецподразделения возмущены, как прошла последняя сдача на крап в учебном центре «Тамбукан» на Ставрополье. На главном марш-броске представители Чечни начали подвозить своих на машинах — чего напрягаться?» — написал журналист в своем телеграм-канале.

По его информации, «краповики» от такой беспардонности слегка опешили, но делать вид, что ничего не происходит, не стали. После этого якобы завязалась массовая драка. Видео части конфликта Коц выложил в своем ТГ-канале. По его словам, судя по комментариям за кадром, «разруливал» конфликт лично начальник главного управления сил спецназначения Росгвардии Игорь Семиляк.

rosguard.gov.ru Генерал-лейтенант Игорь Семиляк

«Пара десятков человек были сняты с дистанции, однако, как пишут краповики, все равно получили берет. Интересно, им самим его надевать не стыдно? Это же символ в том числе преодоления себя», — возмутился Александр Коц.

Новость эта моментально разлетелась по телеграм-каналам, обрастая комментариями, а затем и новыми подробностями произошедшего.

«Источник рассказал, что вице-премьер Чечни по силовому блоку Абузайд Висмурадов (Патриот) лично руководил нападением на инструкторов, принимавших выполнение заданий на получение крапового берета в центре «Тамбукан» в Ставропольском крае. Кандидаты из Чечни нарушали все, что можно, в частности в ходе забега ехали на машинах знакомых и приятелей», — написал телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

rosguard.gov.ru Краповые береты

По словам источника ТГ-канала, аналогичная история уже имела место быть в 2020 году. В этот раз инструкторы не стерпели и отказались принимать кандидатов из Чечни в «краповые береты». Разобраться с инструкторами решил лично Патриот с большой группой подручных, что привело к драке, сообщил автор публикации.

«Пытавшемуся ее разнять начальнику Главного управления сил специального назначения Росгвардии генерал-лейтенанту Игорю Семиляку тоже «прилетела» пара крепких слов от Патриота. Каково же было удивление инструкторов, когда на утро тот же Семиляк принял решение считать, что кандидаты из Чечни прошли испытания и заслуживают получения краповых билетов. Завтра утром все настоящие краповые билеты (видимо, автор имел в виду «береты» — прим. ИА REGNUM) на построениях намерены снять с себя эти береты в знак протеста», — отметил «ВЧК-ОГПУ».

В Росгвардии же, несмотря на опубликованные видеозаписи, информацию о жульничестве и драках при сдаче экзамена на краповый берет опровергли.

rosguard.gov.ru Испытания на право ношения крапового берета прошли в Северо-Кавказском округе Росгвардии

«Любые состязания, в том числе с участием специальных подразделений, это всегда эмоции, и к этому надо относиться так, как это происходит на любом состязании. Не происходило каких-либо драк или выяснения отношений. А победил, как всегда, сильнейший, с чем команду-победителя мы и поздравляем», — процитировал заявление Росгвардии телеграм-канал «Бутылка».

Тем не менее информационный шум вокруг имевшего или нет место инцидента не прошел даром, и для того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, в Москве прошло заседание главного совета «Краповых беретов». Об итогах мероприятия сообщил телеграм-канал WarGonzo.

rosguard.gov.ru Испытания на право ношения крапового берета прошли в Северо-Кавказском округе Росгвардии

«Анонимным авторам видео и аудиозаписей, в которых заявляется, что «витязеры» отказываются носить краповые береты, а также утверждается, что «чеченцев подвозили во время марша», — предложили предъявить доказательства реальных нарушений положения о сдаче на берет в главный совет — с последующей передачей этих данных командующему внутренних войск. Ну, а от себя добавим. Комментаторам, которые считают, что главный российский краповик Сергей Лысюк мог бы допустить поблажки для чеченцев или представителей любых других национальностей, — предлагаем сказать это ему в лицо лично», — написал телеграм-канал.

Запечатленную же на видео потасовку автор публикации объяснил накалом эмоций. Дескать, подобные драки чуть ли не на каждой сдаче испытаний на краповый берет происходят, уверяет WarGonzo. Те, кого снимают с дистанции, — сильно возмущаются, их группа поддержки — тоже, выстрелы — результат того, что снятых с испытаний бойцов разоружают и делают выстрел воздух, заключает автор поста.

Объяснение это едва ли показалось правдоподобным ряду телеграм-каналов. В числе скептиков оказался и первоисточник информации о конфликте Александр Коц, который дал ответ на комментарий WarGonzo.

rosguard.gov.ru Испытания на право ношения крапового берета прошли в Северо-Кавказском округе Росгвардии

«В общем, всем всё показалось, драки не было, стрельба — это разряжали оружие сошедших с дистанции, племянник Кадырова берет не получил. Ну, и бойцы спецназа не возмущены процессом сдачи экзамена на краповый берет. Там целая комиссия решение принимает. Все это информационный вброс и происки недругов. Конфликт, как говорится, исчерпан», — написал Коц.