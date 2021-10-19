Пышная свадьба в разгар пандемии коронавируса, которую устроил для своего сына губернатор Приморского края Олег Кожемяко, вызвала возмущение со стороны жителей и в очередной раз обратила внимание общественности на интересный расклад в семействе первого лица региона. Сын занимается бизнесом, сестра и жена — предприниматели, и не где-нибудь, а в регионе, где губернаторствует глава «клана». Изучив внимательно бизнес-портфель Никиты Олеговича Кожемяко, ИА REGNUM обнаружило интересные нюансы.

Александр Дейнека. Два класса. 1934

Напомним, на днях стало известно, что сын губернатора Кожемяко — Никита сочетался браком. Торжество прошло в Ялте, среди приглашенных были замечены звёзды эстрады. Не помешали этому и ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Бизнес сына Кожемяко

Комментируя пышность свадьбы Никиты Кожемяко, некоторые приморцы отметили, что «он — бизнесмен, может себе позволить». А до этого у губернатора поинтересовались: «…объясните, как в 28 лет можно стать миллиардером? Речь о Вашем сыне. Дайте рецепт».

На чём же разбогател юный миллиардер, помимо рыбопромыслового бизнеса, который, как ни крути, остался от родителя, ведь тому закон запрещает совмещать его с госслужбой.

Как ранее ИА REGNUM уже сообщало, в активе Кожемяко-младшего доли как минимум в 16 компаниях Приморья, Камчатки, Ростовской, Калужской, Амурской областей. Фирмы работают в сфере рыболовства (одной, на Камчатке, он владеет даже совместно с районной администрацией), торговли рыбопродукцией, её переработки, а также ведут деятельность парков отдыха и пляжей, производят безалкогольные напитки и т. д. Есть даже один актив (ООО «Специализированное автотранспортное предприятие») по оптовой торговле медизделиями, хотя, судя по названию, изначально он был автотранспортным предприятием.

Особняком в бизнес-перечне Кожемяко стоят агрокомпании. Таковых с прямым владением пять: 85% в приморском ООО «Н И К» (оптовая торговля зерном, совладелец — Денис Найденов), 100% в приамурском «Амур агро холдинг» (выращивание зерновых культур), 100% в ООО «НК Галатея» (Приморье, основной вид деятельности — выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей) и по 100% в ООО «НК-Лотус», ООО «НК Лотос». Две последние занимаются выращиванием овощей — продукции, которая в Приморье, зависимом в большой степени от поставок овощей-фруктов из Китая, весьма и весьма востребована.

Скриншот Instagram sokolov_27 Никита Кожемяко с друзьями в отеле Ялты

Господдержка для губернаторского сына

Хотелось бы акцентировать внимание на некоторых фактах из «жизни» компаний Никиты Кожемяко.

Так, в 2021 году ООО «Агрисовгаз» судилось с активом Кожемяко-младшего — ООО «НК Лотос», требуя взыскания «111 288 256 рублей 85 копеек убытков в виде упущенной выгоды, возникшей в результате недобросовестного поведения ответчика при исполнении договора генерального подряда №19/1-ТК1 от 20 марта 2019 года, заключённого сторонами под отлагательным условием». В первой и второй инстанции иск ООО «Агрисовгаз» проиграло, но спор не завершен. Очередные слушания назначены на 20 октября 2021 года.

В основе спора лежал договор генподряда от 2019 года стоимостью более 724 млн рублей по строительству тепличного комплекса «Дальневосточные теплицы» в Михайловском районе Приморского края на территории ТОР «Михайловский».

Заключению этого контракта предшествовало подписание в сентябре 2018 года (сообщение об этом появилось 11 сентября) трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между АО «Россельхозбанк», администрацией Приморского края и ООО «НК Лотос». От последнего подпись поставил Никита Кожемяко.

По этому договору было предусмотрено взаимодействие сторон при строительстве высокотехнологичного тепличного комплекса для выращивания томатов и огурцов.

Инвестиционный проект оценили в порядка 3 млрд рублей и запланировали на территории опережающего социально-экономического развития «Михайловский» в Приморском крае.

Буквально через полторы недели после сообщения об этом событии, а именно 26 сентября, главой Приморья стал Олег Кожемяко.

Наталия Николаева ИА REGNUM Теплица

В отчётности компании «НК Лотос» от 2020 года указано, что приморский филиал государственного «Россельхозбанка» неоднократно кредитовал фирму сына Кожемяко, открыв, начиная с 2019 года, не менее четырёх кредитных линий с лимитом от 30 млн рублей до 1,779 млрд рублей.

В отчётности ООО за 2020 год можно, к слову, увидеть такие строчки как «НДС к возмещению из бюджета» в сумме 243,851 млн рублей.

С июня 2021 года фирму «НК Лотос» возглавляет Тамара Муленкова — бывший и. о. министра сельского хозяйства Сахалинской области.

Интересно и то, что объекты газораспределения, по которым природный газ идёт к теплицам Кожемяко, строили в рамках реализации программы газификации регионов России, финансируемой ПАО «Газпром».

Золотой поплавок Кожемяко — на чём зарабатывает сын губернатора?

Семейный бизнес

О том, что сын планирует жениться, губернатор Кожемяко сообщил в своем аккаунте в соцсетях еще в апреле 2021 года, отметив, что в семье двойной праздник — «день рождения у моей супруги Ирины и Никита сделал предложение своей девушке Екатерине». Вот только по декларациям о доходах, которые предоставляет Олег Кожемяко, супруги у него нет, ведь данные по её имуществу не предоставляются, о чём ему и напомнили под постом о событии: «Почему вы до сих пор официально не расписаны? Мне кажется, только законная жена губернатора может быть первой леди края», «А Вы разве женаты? По официальным данным, у Вас нет супруги…«

Instagram @kozhemiako.oleg Олег Кожемяко с семьёй

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ирина Герасименко не только «супруга» губернатора Кожемяко, но и успешная бизнес-леди, в рейтинге Forbes «Богатейшие женщины России — 2019» занимавшая 24-е место.

В её активе напрямую доли в шести компаниях Камчатки, Приморья и Москвы. В столице Герасименко на пару с Ольгой Кравченко, которую СМИ называли сестрой Олега Кожемяко, через торговый дом «Фили» занимаются оптовой продажей рыбы и прочих даров моря.

Рыбодобывающий актив у Герасименко также в наличие — доля в ООО «Тымлатский рыбокомбинат», на сайте которого уточняется, что он входит в группу компаний «Salmonica». В ней также — АО «Озерновский РКЗ №55», ООО «Рыбхолкам», ОАО «Северо-Курильская база сейнерного флота», ООО «Морские ресурсы» и ООО «Рыбокомбинат «Западный». Группа позиционирует себя одним из лидеров рыбопромышленной отрасли Дальнего Востока, которая имеет собственный добывающий флот, крупные рыбоперерабатывающие заводы.

Рыболовецкая отрасль, несмотря на сложности путины, по-прежнему одна из самых успешных на Дальнем Востоке. Как мы помним, Олег Кожемяко — сам бывший рыбопромышленник, да и успел погубернаторствовать сразу в нескольких рыбопромысловых регионах округа — на Сахалине, в Приамурье, Корякском автономном округе, а с 26 сентября 2018 года занимает пост губернатора Приморья.

Диана Шарафулисламова (Правительство Приморского края) Губернатор Приморского края Олег Кожемяко

Неудивительно, что жена, сын и сестра Кожемяко активно занимаются именно рыбопромысловым бизнесом — дорожка-то протоптана.

Им сообща принадлежат доли как минимум в пяти профильных компаниях Камчатки и Приморья. Только «Тымлатский рыбокомбинат», в котором семья Кожемяко владеет 70% доли, за 2020 год показал выручку на уровне 4,456 млрд рублей (в 2019 году — 7,9 млрд рублей) и чистую прибыль — 141,342 млн рублей (годом ранее — 2,95 млрд рублей).

Помимо этого, Герасименко совместно с Кравченко владеют в Приморье 51% доли в компании «Самоцвет», в аренде у которой — крупный муниципальный участок земли во Владивостоке.

Конфликт интересов, спросите вы, но ведь у губернатора Кожемяко в документах и декларации никакой жены и нет. Да и сын уже взрослый. Всё сам, сам.