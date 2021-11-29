Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Москва приостановит работу своего постпредства при НАТО с 1 ноября 2021 года или чуть позже, а по всем важным вопросам альянс сможет обратиться к России через российского посла в Бельгии, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 19 октября в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Давно пора было прекратить общение и контакты с поганой русофобской НАТО. От неё всё равно добра ждать не было смысла, да и не считалась эта организация никогда с мнением России», — считает Андрей М.

Многие пользователи пришли к выводу, что это очень правильное решение, к которому необходимо было прийти уже давно. Граждане убеждены, что контакты с Североатлантическим альянсом бесперспективны, потому что НАТО не слышит Россию и не считается с её интересами.

«Давно пора. НАТО невменяемое, им нужны враги, чтобы содержать эту контору с миллионами военных и чиновников. Они не гнушаются бомбить такие страны, как Сербия, Ирак, Сирия в нарушение всех международных норм», — отмечает Митя М.

Некоторые комментаторы отмечают, что ничего страшного не произошло и если у НАТО будут серьёзные вопросы, то они знают, куда обращаться.

«Правильно! Бесполезное время препровождение. Сколько наши уже пытались с ними диалог выстроить, договора заключить, чтобы в мире и согласии жить. По ушам получат, сами придут договариваться. По-другому не понимают», — поделился своим мнением Егор П.

U.S. Navy Штаб-квартира НАТО

Часть людей считает, что российские власти не готовы по-настоящему отказаться от внимания Запада, поэтому в скором времени попытаются вновь наладить контакты с альянсом.

«Слава тебе, Господи! Наконец-то свершилось! И это 30 лет надо было думать и ждать! Но боюсь, что мы опять поступим как с ПАСЕ: и вернемся, и деньги заплатим! Наши власти не оставляют надежды найти любовь и понимание со стороны Запада», — указывает пользователь Смерш С.

Ряд пользователей указывает на то, что такие постпредства в НАТО не нужны вовсе, ведь это, по сути, вражеская для Российской Федерации организация.

«У нас всё это время было какое-то представительство в НАТО? А какой от него толк? Как бомбили американцы всё, что хотят, так и продолжают. С Россией при этом никто не считался. Так что странно, что данное решение не было принято ранее», — пишет Ринат О.

Отдельные комментаторы опасаются, что подобное решение может привести к серьёзным столкновениям между войсками Российской Федерации и НАТО.

U.S. Army Europe НАТО в Прибалтике

«А вот это уже серьёзно. Чем меньше двухсторонних контактов, тем больше риск несогласованных ответных действий на тот или иной инцидент. Простыми словами: если, например, какой-нибудь корабль НАТО нарушит территориальные воды Российской Федерации в её границах, то, сами понимаете, как Россия будет реагировать с учётом того, что «внутренние каналы» с НАТО будут теперь отсутствовать», — написал Евгений К.

Напомним, 18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции о том, что Москва приостановит работу своего постпредства при НАТО с 1 ноября 2021 года или чуть позже, а по всем важным вопросам альянс сможет обратиться к России через российского посла в Бельгии.