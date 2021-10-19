Информация о том, что президент России Владимир Путин предложил выплачивать семьям из Дальневосточного федерального округа по миллиону рублей за рождение третьего ребенка или последующих детей, а также увеличить до 40 тысяч рублей туристический кешбэк за поездки на Дальний Восток, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 19 октября в социальной сети Facebook.

(сс) Takuya ASADA Владивосток

«Правильное решение. На Дальнем Востоке не только с экономикой проблемы, но и с демографией. Там нужно повышать рождаемость, в том числе и для того, чтобы экономика заработала», — отмечает Иван Е.

Многие пользователи пришли к выводу, что можно только поаплодировать стремлению российских властей улучшить жизнь на территории Дальнего Востока. Люди убеждены, что такие меры станут хорошей поддержкой молодым семьям и туристическому бизнесу в регионе.

«Социальный пакет в России хороший, кто бы что ни говорил. Думаю, миллион рублей можно потратить на расширение уже имеющего жилья, на образование детей, на закрытие кредита (если он имеется). Учитывая, что есть ещё материнского капитал за второго ребёнка, то это не плохая прибавка», — считает Патя М.

Некоторые комментаторы отмечают, что мало кто соблазнится такими льготами для туристов. Граждане отмечают, что Дальний Восток пока что не так сильно развит, чтобы удовлетворить требования вкусившего прелести заграничного отдыха человека.

Андрей Шапран ИА REGNUM Панорама Южно-Курильска и вулкан Менделеева

«Пока что поездка на Дальний Восток — это дело для сильных духом. Слабо представляю себе людей, которые вдруг променяют прогрев пуза на турецком пляже на супер дорогой перелёт и смутные перспективы получить хотя бы какой-нибудь сервис. Там природа, само собой, вне всяких похвал, но до неё очень тяжело добраться», — написал Евгений Ч.

«Ну, так сделайте тур на Курильские острова, постройте там гостиницы, и народ поедет без всяких кешбэков. А так получается, что людей зазывают, но ехать толком некуда. Один раз приедут, посмотрят на весь этот позор, порадуются немного великолепной природе, перекрестятся и уедут навсегда», — поделился своим мнением Кира В.

Часть людей считает, что Дальним Востоком необходимо заниматься более пристально, потому что в регионе за долгий период времени накопился такой ворох проблем, с которым разбираться придётся ещё не один год.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока

«Подобные решения не приведут к ощутимым позитивным результатам. Руководство России должно уделять внимание Дальнему Востоку не раз в год, а постоянно, потому что эти территории нашей страны, словно живут сами по себе уже долгие и долгие годы», — пишет Галя Р.

«Видимо, надо сделать так, чтобы всё правительство с депутатами и министерствами на Камчатку переехало, тогда, может быть, и цивилизация появится. А пока они даже не представляют, как люди там живут», — указывает Сергей Б.

Напомним, 18 октября на сайте Кремля появилась информация о том, что президент России Владимир Путин предложил выплачивать семьям из Дальневосточного федерального округа по миллиону рублей за рождение третьего ребенка или последующих детей, а также увеличить до 40 тысяч рублей туристический кешбэк за поездки на Дальний Восток.