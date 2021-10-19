Организации в США, выступающие за сохранение жизни, проводят массовые кампании, пытаясь убедить общественность во вреде абортов до того, как Верховный суд США рассмотрит дело о запрете техасского закона по просьбе администрации Белого дома.

(сс) nikosapelaths Ребенок

Техасский закон запрещает аборты после обнаружения сердечной деятельности, обычно это происходит на сроке около шести недель и до того, как некоторые женщины узнают о своей беременности.

Группа Live Action провела митинг в Лос-Анджелесе, объявив, что на нем будет освещаться ежедневная смертность от абортов. По данным группы, в митинге приняли участие более 2 тыс. человек. Многомиллионная кампания, получившая название «#2363campaign», включает в себя рекламные щиты, радио-, цифровую и телевизионную рекламу по всей стране — с акцентом на Вашингтон, Нью-Йорк и Джексон, штат Миссисипи. Согласно оценкам Guttmacher, в 2017 году в США было сделано 862 320 абортов.

Президент организации Live Action Лайла Роуз объяснила: «Факты об абортах ужасают, но они должны быть известны: эти 2363 драгоценные жизни убиты в результате химических абортов — лишение питательных веществ, затем насильственный выкидыш или разрыв на части с помощью отсоса, или их туловище разорвано щипцами еще при жизни, прежде чем их череп раздроблен, или в сердце или голову введена смертельная инъекция».

Damien Thorne Нож в крови

В рамках кампании было выпущено видео, где американцы, поддерживающие право женщин распоряжаться своим телом, осознают бесчеловечность абортов после того, как ознакамливаются с хирургическим процессом удаления плода из живота матери.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Либо вы слишком левый, либо слишком правый. Те из нас, кто находится посередине, понимают, что при определенных обстоятельствах суд должен выяснять, когда аборт необходим, а когда нет. Необязательный аборт — это не медицинская помощь. Ведь речь идет именно об этом, верно? Те, кто выступает за выбор, хотят, чтобы аборт был медицинским обслуживанием и финансировался за счет налогоплательщиков, в то время как другие говорят, что вы должны сами нести ответственность за оплату счета. Я не думаю, что нас должны заставлять платить налоги за необязательные аборты», — пишет rthemi345.

«Каким бы отвратительным с моральной точки зрения я ни считал аборт, я всегда считал, что в случаях изнасилования или крайней медицинской опасности для матери он должен быть возможен. Я думаю, что есть много правых, которые поддержат эту идею. Проблема в том, что некоторые превращают аборт в решение для каждого акта преднамеренного небезопасного секса. Вместо того, чтобы быть редкостью и не поощряться, аборт стали поддерживать, как будто это почетно — провозглашать, как прекрасно уничтожение жизни. Как на войне или при самозащите, лишение жизни иногда необходимо, но праздновать это — просто зло. Я думаю, что именно это одобрение усилило натиск сторонников сохранения жизни. Аборт разрушителен для каждого человека, даже если он не всегда осознает это в тот момент», — отмечает SquirrelzFerHire.

«Они могут достичь своей цели. Большинство людей действительно не осведомлены о том, когда начинается жизнь. Наглядное описание того, насколько жестоким на самом деле является аборт, могло бы в значительной степени способствовать просвещению людей», — поддерживает DBTA.

«Правительство не имеет юрисдикции над здравоохранением, но оно имеет юрисдикцию преследовать и наказывать за убийство», — указывает Nomos.

«Печально, что до сих пор существует необходимость в аборте. Для тех, кто не слышал, противозачаточные средства существуют с 1958 года (на самом деле гораздо раньше, но я имею в виду именно таблетку)», — пишет RepairmanJack58.

«Насколько я понимаю, аборт следует делать ТОЛЬКО в том случае, если матери угрожает смертельная опасность. Других веских причин для аборта нет. Если вы беременны, примите свою ответственность за создание этого ребенка и либо оставьте его себе, либо отдайте на усыновление», — просит Janenj.

«Для всех вас, сторонников выбора, морально опустошенных людей — есть утренняя таблетка против беременности. Уже давно существует. Используйте ее», — советует concernedcitizen1500.

«Я думаю, что бешенство по этому вопросу продолжается большую часть моей жизни. Но радикализм всегда был на периферии и вне мейнстрима мысли. Еще несколько лет назад эта тема не была такой важной, как сейчас», — вспоминает robespieresneck.

«Почему правительство каждый день выдает статистику по COVID-19, но не для абортов. Американцы были бы шокированы тем, что у нас так много женщин, которые используют это средство для контроля рождаемости. Так же как правительство говорит просто сделать прививку, они говорят просто сделать аборт», — сравнивает johnsoc.

«Воспитание ребенка до 18 лет стоит $300 тыс. Если вы не можете себе этого позволить, не заводите ребенка», — пишет HunterBidenSmokesParmesan.

«Аборт — это преднамеренное убийство. Закон утверждает, что плод жизнеспособен только тогда, когда он может выжить вне утробы матери. Если это так, то каждый плод в утробе матери нежизнеспособен, и при каждых родах рождается мертвый ребенок», — подчеркивает methuselah3.

Greyerbaby Беременность

«Индустрия абортов не допускает ничего, кроме лжи. Они утверждают, что ребенок не живет и не является отдельной от матери личностью. Мы знаем из науки, что это неправда. В социальном и экономическом плане они ложно утверждают, что женщина не может иметь детей и заниматься своими увлечениями/образованием/карьерой/мечтами. Они также утверждают, что аборты предотвращают бедность. Я лично училась 3 года на бакалавра, будучи матерью-одиночкой с тремя маленькими детьми, причем только один из них ходил в школу, когда я начинала учиться. После повторного замужества и рождения четвертого ребенка я начала и закончила магистратуру всего за два года. И аборт не вытащил бы нас из бедности. Единственное, что делает аборт — это вызывает сожаление. Меня подталкивали к аборту в 16 лет. И я абсолютно презираю тот факт, что мне лгали все эти годы. Мои дети были моим вдохновением. Они побуждали меня вставать каждое утро, выходить в мир — не только для того, чтобы я могла реализовать свои мечты и сделать карьеру, но и для того, чтобы однажды я могла помочь им реализовать свои», — делится cjpatriot.