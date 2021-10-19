Видеозапись из московского метро, где человек в футболке с надписью «Я дагестанец. Нет плохой нации» раздавал прохожим цветы, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 19 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Марина Каширская ИА REGNUM Цветы

"Он прав. Не бывает плохих наций, есть отдельные плохие люди», — считает Татьяна С.

Многие пользователи пришли к выводу, что данный человек сделал очень важный и нужный поступок, потому что среди населения появились неправильные предубеждения насчёт представителей Дагестана.

«В каждой национальности есть преступники, как говорится в семье не без урода. У преступления нет национальности», — поделилась своим мнением Надежда Р.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фонтан «Дружба народов»

«Он пытается объяснить нам, что в каждой нации есть нормальные люди, и есть отбросы. Молодец, респект ему. Не нужно всех мести под одну гребёнку», — указывает Андрей Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что не так много дагестанцев решили извиниться за поведение некоторых выходцев из их республики. Хорошо, что находятся такие люди, готовые показать своё стремление к позитивным вещам.

«Молодец! Он взял на себя вину за ублюдков и пытается хоть как-то извиниться! Уважение ему. Встретил бы — пожал бы ему руку!» — написал Gennaro S.

«Добродушный человек, который искренне переживает за ситуацию и ему неприятно, что сейчас всех дагестанцев под одну гребенку начнут хаять. Я надеюсь, что будет больше таких же, как и он. Тогда, я думаю, среди населения снизится напряжение и к дагестанцам вновь будут относиться с доверием. А то после череды конфликтов в метро граждане начинают побаиваться», — пишет Дмитрий В.

Часть людей считает, что подобного доброго жеста недостаточно, потому что участившиеся конфликты в московском метро ярко показывают, что в обществе случился какой-то системный сбой, в результате которого жители Москвы ждут опасности от представителей других регионов России.

«Избивают в метро толпой, а цветочки раздаёт один. Нет, один — это не показатель. Необходимо, чтобы всё общество порицало подобные проявления, иначе народ Российской Федерации начнёт разделяться по национальному признаку. Это очень плохо, может привести в итоге к гражданской войне», — предрекает Иван К.

Василий Иванов ИА REGNUM Полицейские посты у метро

Ряд пользователей указывает на то, что виновных в развязывании межнациональных конфликтов необходимо отправлять к себе на родину, чтобы провести с ними серьёзный разговор и не дать им дальше позорить свой народ.

«Мне кажется, что не цветочки надо раздавать, а жёстко наказывать представителей своего народа, которые позволяют так себя вести. Яркий пример — Чечня, где публично наказывают, отчитывают и возвращают на родину тех, кто провинился и попытался опозорить свою республику», — написал Андрей Ф.

«А я бывал в Дагестане. Душевный и добрый народ. Вот их молодая пена как раз и буянит вдали от родины, такое у себя дома они не позволяют», — отмечает Руслан А.

Напомним, 18 октября Telegram-канал Shot опубликовал видеозапись из московского метро, где человек в футболке с надписью «Я дагестанец. Нет плохой нации» раздавал прохожим цветы.