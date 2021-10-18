Информация о том, что МВД и Минтранс России предложили внести в правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 18 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка в маске со шпицом на самокате

"Очень важное изменение, которое должно сдержать то количество травмированных, которое попадает в больницы каждый день. Эти самокатчики так себя безбашенно ведут, потому что нет вообще никакого контроля. Теперь, боясь получить штраф, они будут вести себя более спокойно», — предполагает Кристина Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что ситуация с бесконечными авариями с участием электросамокатов давно требовала пристального внимания со стороны ответственных органов, ведь из-за этого страдают и погибают люди. Другие же отмечают, что ДТП на электросамокатах происходят по вине глупых людей, не способных дать оценку дорожной ситуации.

«И теперь из-за редких дураков будут страдать люди, которые ездят нормально, не гоняют. Я считаю, что в первую очередь здесь виновато правительство, которое не делает на проезжей части отдельные дорожки для велосипедов и самокатчиков. Где людям ездить?» — задаётся вопросом Игорь К.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Катающиеся на самокатах на ВДНХ. Весенняя Москва

Некоторые комментаторы отмечают, что пока остаётся непонятным, как власти собираются заставить граждан ездить не быстрее 25 км/ч, ведь многие электросамокаты способны развивать куда большую скорость.

«Как следует из документа, максимальную скорость предлагается ограничить 25 километрами в час. Не написали, как ограничить. Не допускать в продажу те, которые могут быстрее ехать? Не помню, чтобы законодатель выступал против интересов торговцев», — пишет Александр С.

Часть людей считает, что население не станет придерживаться установленных норм и продолжит чудить на опасных электросамокатах по улицам российских городов.

«Было много хороших законов: не курить в общественных местах — курят, не шуметь по ночам — шумят, и т. д. А нарушают, потому что нарушителей никто не ловит и не наказывает. И этот закон тоже все будут нарушать: не поставишь ведь на каждой улице патруль», — считает Валентина Р.

Ряд пользователей указывает на то, что регулировать данные вопросы крайне необходимо, потому что многие электросамокатчики позволяют себе совершенно неподобающее поведение.

«Видел, как охрана ловила одного самокатчика. Тот гонял на полной скорости по торговому центру. Чуть пару людей не сбил. Не знаю, поймали его или нет, но это такое неуважение к окружающим! И при этом здоровый ведь мужик», — написал Артём И.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Прокат самокатов

«На днях только видел картину. Гулял я в общем по улице, вдруг вижу, летит на самокате ребёнок лет 14 со скоростью 40−50 км в час. И резко на пешеходный переход и прям под джип почти. Водитель резко тормозит и хотел вдогонку за ним, но тот во дворы. В итоге звездёнышь этот чуть себя не угробил и водилу под статью не подставил», — поделился историей пользователь под псевдонимом «Рыжий Кот».

Напомним, 16 октября РИА Новости опубликовало информацию, согласно которой МВД и Минтранс предложили внести в правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Скорость такого транспорта не должна превышать 25 км/ч, лица старше 14 лет получают право передвигаться по обочинам дорог и правому краю проезжей части, где установлено максимальное ограничение скорости 60 км/ч, но только при отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек.