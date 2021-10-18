Заявление директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что вакцина против коронавируса для детей, разработанная структурой, может получить название «Спутник М», вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 18 октября в социальной сети «ВКонтакте».

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"Такая вакцина не может, а точно появится. Мы же все всё понимаем. Она уже есть, просто подготовить надо людей к её применению», — считает Владислав К.

Многие пользователи пришли к выводу, что появление детской версии вакцины от коронавируса — неминуемое событие, которое всколыхнёт российское общество. Граждане убеждены, что власти уже продемонстрировали, с каким остервенением они пытаются вакцинировать население, несмотря даже на принципы свободы.

«Очень грубый и очень некорректный подход. Правовую базу до сих пор не утвердили, все ограничения и запреты по воде писаны. Санкции и штрафы реальные выписывают людям, но на каком основании — непонятно. Ну и в чём тут добровольность? В случае с прививками для детей вообще никакого выбора не останется: не хочешь вакцинировать ребёнка — вон из школы, ребёнок не ходит в школу — изъять ребёнка из семьи. Фашизм как он есть», — поделился своим мнением Александр К.

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Некоторые комментаторы отмечают, что появление детской вакцины от коронавируса станет для коммерческих компаний, производящих такие прививки, огромным источником дополнительного дохода.

«Прививку надо на рынок вывести, чтобы ее все страны покупали. Поэтому сейчас будут делать всё, чтобы всех привить любыми способами. Вы думаете в Америке по-другому? Там то же самое. Из болезни сделали коммерцию. Неудивительно, что теперь настал черёд детей», — отмечает Evgeny E.

Часть людей считает, что граждане очень много болтают, что создаёт серьёзные препятствия на пути массовой вакцинации среди населения России.

«Даже если прививка не оказывает серьёзного сопротивления коронавирусу, но уж точно не калечит, как некоторые антипрививочники заявляют. Болтают разные глупости, а потом сами под ИВЛ ложатся и дни считают!» — пишет Серёга М.

Ряд пользователей указывает на то, что попытки части граждан ускользнуть от необходимости поставить прививку мешает властям побороть распространение новой коронавирусной инфекции.

«Опять пришли эти сумасшедшие, которые прививаться не хотят. Если бы не вы, мы бы уже давно к нормальной жизни вернулись. Хватит упираться, вакцинируйтесь и не мешайте уже другим жить!» — написал Денис Д.

Нашлись и те, кто отмечают, что все люди должны иметь право самим распорядиться своим телом и это никак не должно мешать тем, кто уже прошёл процедуру вакцинации — им-то бояться уже нечего.

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«Граждане вакцинированные, а вы почему такие агрессивные? Вы же привиты! По вашим понятиям вам вообще не о чем тревожиться. Запасайтесь семечками, садитесь на лавку и наблюдайте, как не вакцинированных косит. Ваш выбор — это ваш выбор. Хочу напомнить, что право выбора есть не только у вас. Оно есть у каждого человека! Добрее будьте что ли, уважайте чужие права!» — обращается Евгений К.

Напомним, 16 октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости о том, что вакцина против коронавируса для детей, разработанная структурой, может получить название «Спутник М».