США до сих пор страдают от токсичных химикатов ПФАС в бытовых товарах.

Иван Шилов ИА REGNUM Токсичные отходы

Администрация президента США Джо Байдена потребует от производителей химикатов проводить тесты и публично сообщать о количестве химических веществ, известных как ПФАС, которые содержатся в таких бытовых предметах, как скотч, сковородки с антипригарным покрытием и мебель, устойчивая к образованию пятен. Мера станет первым шагом к сокращению химикатов в питьевой воде, сообщает 18 октября The New York Times.

К пер‑ и полифторалкильным веществм (ПФАС, также перфторированные алкилированные вещества) относятся более чем 4 тыс. искусственных химических веществ, которые часто называют «вечными химикатами», поскольку они не разлагаются в окружающей среде. Данные химикаты вызывают некоторые виды рака, ослабление иммунитета, а также заболевания щитовидной железы.

Американские пользователи Twitter обсудили новость под соответствующей публикацией.

«Очень похоже на то, что мы возлагаем на потребителей обязанность обращать внимание на свои покупки вместо того, чтобы возлагать на химические компании ответственность за их продукцию, вызывающую рак», — пишет @ljmontello.

Дарья Антонова ИА REGNUM В противогазе

«Повышение осведомленности потребителей действительно оказывает влияние», — отвечает @makledes.

«Считайте меня сумасшедшим, но было бы здорово, если бы в нашей питьевой воде не содержались всевозможные вредные химикаты», — указывает @wherearentyou.

«Было бы неплохо, если бы в нашей пище также не было всех этих дерьмовых химикатов», — отвечает @Lynnieor.

«Большая проблема в штате Мичиган. Недалеко от нас есть компания, которая сбрасывает воду, содержащую ПФАС, на свою парковку. Поскольку федеральных стандартов безопасности ПФАС не существует, местные избранные лидеры забивают на эту проблему. Интересно, позволили бы они своим детям или внукам пить эту воду», — отмечает @qapla2021.

«Приятно слышать, но странно, что это не регулировалось раньше», — подчеркивает @ForgetfuP.

«Невероятно, что это еще не регулируется… мы знаем о проблеме уже много лет», — соглашается @JustInCaseKate.

«Поздновато. Разве мы не должны были сделать это 5−10 лет назад? Это не новая проблема», — продолжает @casedistorted.

«Люди, занимающиеся домашними птицами, предупреждают об этом уже почти 20 лет», — отвечает @NoCarXXX.

«Во Флинте уже есть чистая вода? Они всё еще прокладывают трубопроводы на землях коренных народов и полностью игнорируют договоры, подвергая опасности жизни исконных хозяев этой земли? Потому что пока эти вещи не будут исправлены, всё это не имеет значения», — объясняет @ruby_danger.

Ildar Sagdejev Загрязнённая вода

«ПФАС влияют на *всех* и только усугубляют проблемы, о которых вы упомянули», — соглашается @willathewisp.

«Итак, вы либо даете своим детям твердый кукурузный сироп, либо ПФАС. Интересно, почему рождаемость падает», — комментирует @TrySmarter101.

Как сообщало ИА REGNUM, Конгресс США рассматривает законопроект, который может запретить использование химических компонентов ПФАС в косметических средствах из-за угрозы для здоровья.

В США и Канаде более 52% косметических средств от 80 производителей содержат ПФАС. Это лосьоны, лаки для ногтей, кремы для бритья, губные помады, тушь, тени для глаз и др. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Environmental Science & Technology Letters.

Опасность заключается в том, что ПФАС повышают риск рака, заболеваний печени и щитовидной железы. Попав в организм человека данные химикаты также могут подорвать иммунитет и привести к гормональным расстройствам.