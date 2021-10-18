Эксперты создали рейтинг городов США с наихудшим уровнем загрязнения воздуха, также указав, что более 58 млн американцев в 2020 году более 100 дней дышали загрязненным воздухом. Исследование, опубликованное в начале октября некоммерческими организациями Environment America Research & Policy Center, Frontier Group и U.S. PIRG Education Fund, показало, что в калифорнийском районе Чула-Виста самый высокий уровень озона, а AQI (индекс качества воздуха) там выше 50.

Дарья Антонова ИА REGNUM Защита

Любой показатель AQI от 51 до 100 баллов относится к «умеренному» качеству воздуха, который несет потенциальный риск для некоторых чувствительных групп. Район Лос-Анджелеса Лонг-Бич занял второе место, а Риверсайд, Сан-Бернардино — третье. Аризонская область Чандлер находится на четвертом место, а Денвер, Колорадо, стоит на пятом. Районы Техаса, Огайо и Индиана также вошли в десятку.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Мы должны повлиять на ситуацию, иначе нам никогда не удастся победить климатические проблемы. Все страны должны принять участие», — пишет @Adriana25916179.

«Я уверен, что есть много альтернативных источников энергии. При таких темпах озон будет уменьшаться, не говоря уже обо всех токсинах в воде. Окружающая среда должна быть главным приоритетом, иначе источники пищи будут под угрозой», — отмечает @StevenDent17.

«И Китай на первом месте. Они всё еще наращивают мощности угольных электростанций», — указывает @Umightwant2know.

(сс) Allan Ferguson Чула-Виста

«Техасу по праву принадлежит первое место по загрязнению воздуха в США», — считает @_adam20203.

«Теперь сравните наши города с самыми загрязненными городами Китая», — переводит стрелки @zaltshaker.

«Южная Дакота на первом месте, там загрязнение окружающей среды вызывает рак. Чувствую себя лучше после отъезда», — рассказывает @CadetCrypto1.

«Подождите — мы включаем загрязнение идеями? Тогда на первом месте Вашингтон», — иронизирует @Dig_Dug2020.

«В Калифорнии так много регуляторов, а воздух у них всё равно самый плохой», — подчеркивает @Themanfromdown.

«Роботы и дроны решат проблему», — комментирует @roses_waters.

«Отличная идея! Несколько хорошо расположенных вентиляторов на роботах и дронах могут помочь выдуть плохой воздух в другие места, например в Мексику или Китай», — отвечает @Dig_Dug2020.

(сс) Regular Daddy Лонг-Бич

«Калифорния задыхается (AQI, бездомные, отток людей/компаний, налоги, законы, грязные патрули и т.д.). Отличное место, чтобы его покинуть!» — указывает @livinlife546.

«Имейте в виду, что эти города — результат деятельности репатриантов и их дерегулирования промышленности», — считает @DwayneW12283526.

«Продолжайте есть говядину и убивать землю», — злится @JamesbondCIA.

«Все, кому сегодня больше 30 лет, скажите тихое «спасибо» самым мрачным, самым сажистым дымовым трубам, которые вы можете найти», — советует @Hj8860406794.

«Качество воздуха является проблемой по всей стране, но люди, живущие в пригородах, любят выкапывать деревья. Они хотят, чтобы их дома выглядели аккуратными и подстриженными. Эти люди игнорируют тот факт, что деревья поставляют кислород, и мы не можем позволить себе потерять их. Спасите деревья! Дома без деревьев уродливы!» — подчеркивает @LadyBookworm117.

«Возможно, если бы штаты, загрязняющие окружающую среду, больше занимались лесами, а не просто обвиняли изменение климата, они бы избежали ежегодного сжигания тысяч акров земли», — предполагает @NaylorFran.

(сс) vlasta2 Риверсайд

Ранее правительство штата Калифорния наложили на американскую компанию Tesla штраф в размере $750 млн за несколько случаев загрязнения воздуха оборудованием завода в Фримонте. Также Tesla должна будет выделить ещё $250 тыс. на установку солнечных батарей для общественной энергосистемы.

Случаи вредных выбросов заводом по производству электромобилей Tesla в Фримонте были зафиксированы ещё в 2015 году. Регулирующие органы штата Калифорния провели расследование, показавшее, что часть оборудования на заводе была установлена без получения соответствующего разрешения и проведения необходимых тестов на соответствие нормам выбросов.