Украинские националисты установили в Киеве памятный крест главарю ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степану Бандере. Об этом сообщили украинские СМИ. Открытие памятника состоялось 14 октября в Куреневском парке, ранее носившем имя советского военачальника Михаила Фрунзе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

На открытие памятника Бандеры в Киеве украинские телеграм-каналы обратили внимание сегодня, 18 октября. Новость обсудили в телеграм-каналах Klymenko Time, VESTI и «Наглый». Многие критически отнеслись к открытию памятника украинскому нацисту в украинской столице.

«Вообще не удивляет. Киев уже давно превратился в Бaндерштaтину. Киевляне молчат, значит, их всё устраивает», — написала IRINA bru.

«Всех этих… на экскурсию в Освенцим и Бухенвальд! И желательно закрыть там на недельку!» — призвал Юрий Ш.

«Так они были там, скорее всего, на экскурсии, вдохновлялись…» — ответил ему Юрию Ш. «Сир Эртур Дейн 84».

«Чем больше *опа, тем больше будет памятников Бандере. Прямая зависимость, математика — царица наук…» — написал napo1eon.

«А это уже дно, или есть ещё резерв???» — поинтересовалась Екатерина.

«Через пару лет, если ничего не изменится, бюст Бандеры будет в каждой школе», — пишет Sebast555.

«Пропал Киев, пропала Украина», — добавила Eva.

«Какое счастье, что я не живу в Киеве! Плюнула бы на Бандеру обязательно, но слабая и старая. А ведь очень хочется», — отреагировала Софья С.

«Каким он боком к Киеву, может, он и герой для Галичины, но не для нас, киевлян», — отметила Татьяна.

spoilt.exile Портрет Бандеры на здании Киевской городской администрации

«Советские памятники сносим, а памятники пособникам немецких фашистов и убийцам мирного населения, врачей, учителей, медсестер ставим. А потом мне говорят, что фашистов на Украине нет», — пишет Олег Н.

«Считаю памятник предметом общественного раскола и сепаратизма!» — добавил «Метеор».

"Думаю, этот памятник и ветром ночью сдуть может или дождь нечаянно краской его покрасит…» — пишет один из комментирующих.

«Это ужас!!! Это подлость!!! Это предательство в самом открытом виде!!! Киевляне просто уже потеряли свое достоинство. Усыпили!» — написала Надежда Ш.

«Страна уже не катится, а уже в глубокой яме нацистов. Украина, которая потеряла до восьми миллионов. Опять без России этот хаос не решить», — отметил один из комментирующих.

«Да, дожились — памятник пособнику фашистов в Киеве устанавливаем, позор стране», — отреагировала Светлана П.

«Надеюсь, он долго не простоит…» — добавила Arisha K.

«После освобождения Киева от всей этой коричневой мерзости придется долго очищать город. Как в 1944-м после «парада» военнопленных немцев дороги поливали…» — пишет Artemidon.

Украинские националисты

«Валят памятники настоящим героям, а ставят нацистким шестёркам. Куда катится страна?» — задался вопросом Алексей К.

«В Киеве торжественно установили памятный крест нацисту Бандере. Монумент лежал на складе с 2009 года, когда его власть запретила устанавливать, и ждал Зеленского. Даже Ющенко тогда не решился. А при бандеровце Зеленском всем нацистам в Украине — «героям слава», — подытожил в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

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