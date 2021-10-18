Известие о том, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу своего представительства при НАТО, активно обсуждают в Сети. Люди отмечают огромное влияние на мировую политику главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«А ЦРУ пока оставят?» — иронизирует Роман Николаевич.

«Лавров распустил НАТО», — поддерживает иронию Сергей.

«А какой смысл содержать представительство, если диалога нет от слова совсем?» — отмечает Максим.

«Смысл существования НАТО исчерпан», — отмечает Светлана.

«По факту эта военная организация создана для противостояния России. По сути, враг, который в последнее время много чего стал позволять», — отмечает Антон.

Дарья Антонова ИА REGNUM Глава МИД РФ Сергей Лавров

«Давно пора! Бесполезное время препровождение. По ушам получат, сами придут договариваться. По-другому не понимают», — считает Егор Панкратов.

«Давно пора было», — считает Игорь Рогов.

«Разговор окончен, РФ не будет теперь отчитываться перед НАТО и унижаться, доказывать свою непричастность в любой шизе НАТО. Теперь при случае очередного в… НАТО можно будет и дать по шапке. Что означает, что натовцы будут следить за словами. Интересно, что ответят на Западе», — рассуждает Артур Данов.

«Виват Россия! Наконец-то действия вместо уговоров. Нужны им будем — придут сами, но на наших условиях, т. е. с учётом интересов России», — считает Андрей.

Mil.ru Штаб-квартира НАТО

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что Россия прекращает работу информбюро НАТО в Москве, заявил 18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, для контактов с Россией теперь следует обращаться к российскому послу в Бельгии. Такое решение было принято в ответ на действия Североатлантического альянса, лишившего аккредитации восемь сотрудников российского постпредства при блоке.

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