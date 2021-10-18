Известие о рекордно подорожавших овсяных хлопьях пользователи соцсети встретили с известной долей иронии.

Светлана Шаповалова Овес

«Англичане скупили?» — спрашивает Сергей Иванов.

«Может, хватит перечислять то, что подорожало?! Всё сильно подорожало!» — предлагает Александра Иванова.

«На святое решили замахнуться. Что дальше… на хлеб цены взвинтите?» — вопрошает Алексей Смолин.

«А ещё репа и корм для морских свинок подорожали! Как дальше жить?!? Смешной у них мониторинг… Гречка, масло, фрукты, овощи, мясо, недвижимость — да всё дорожает постоянно. А они из хлопьев блокбастер делают», — смеётся Л.

«Правильно, овсяные хлопья — они же полезные… Значит, должны быть недоступными. Вон имбирь, например, с начала коронаперформанса вырос раза в три. Пиявки с 40 р. подорожали до 300», — иронизирует Андрей Андреев.

«Если рост цен произошел из-за упаковки, то в целлофановых пакетах цена не должна измениться… хотя о чем это я — видимо, людей совсем за дураков держат, раз любую прихоть торгашей вполне официально объясняют таким бредом», — отмечает Сергей Соколов.

Slick Овсяные хлопья

«Сама по себе овсянка подорожать не может. Правильно сказать, что кто-то поднял на неё цены!» — отмечает Светлана.

«Россияне ждут новостей о сильном удешевлении! Подорожало — неактуально!» — смеётся Эдуард Шадров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что цены на хлопья для овсянки в России выросли до рекордного за последние 20 лет уровня, известили в РБК со ссылкой на данные Росстата. В торговой сети «Лента» подтвердили, что в сравнении с 2020 годом поставщики подняли цены на продукт «в пределах 20%».

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