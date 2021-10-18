



Иван Шилов ИА REGNUM Обзор католической прессы

Папа Римский Франциск обратился к народным движениям, передаетVatican News (Ватикан). Во имя Бога понтифик просит крупные лаборатории снять ограничения с патентов и позволить каждому человеку получить доступ к вакцине от коронавируса, а крупные добывающие компании — прекратить уничтожать и загрязнять природу. Во имя Бога папа просит крупные продовольственные компании прекратить навязывать монополистические структуры производства и распределения, которые завышают цены и в конечном итоге лишают хлеба голодных. Во имя Бога Франциск просит производителей и торговцев оружием «полностью прекратить свою деятельность, которая разжигает насилие и войны, часто в контексте геополитических игр, которые уносят миллионы жизней». Папа призывает телекоммуникационные компании полностью открыть доступ к образовательному контенту для малоимущих детей в условиях карантина, а средства массовой информации — положить конец логике «постправды», дезинформации, диффамации, клеветы и болезненного влечения к скандалам. Могущественные державы должны прекратить агрессию, блокаду и односторонние санкции против любой страны в любой части земли, перестать продвигать неоколониализм. «Мы уже видели, чем заканчиваются односторонние интервенции, вторжения и оккупации, даже если они совершаются из самых благородных побуждений», — сказал Франциск.

Президент США Джо Байден встретится с папой Франциском в Ватикане 29 октября, сообщает America (Нью-Йорк, США). Их беседа может создать «неловкость» для Конференции католического епископата США (USCCB), которая в середине ноября в очном формате обсудит проект учения о евхаристии, создающий проблемы для политиков-католиков, которые поддерживают аборты. Прежде всего это касается Байдена, а также спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. При этом среди епископов существует раскол. Если одни из них говорят, что проект учения о евхаристии политизирует ее, другие утверждают, что поддержка американским президентом абортов делает обращение к теме причастия актуальным. Большинство в USCCB склонны к жестким формулировкам в отношении политиков-католиков, поддерживающих аборты. Так что Байден в Ватикане может получить более дружелюбный прием среди местных церковных лидеров, чем дома.

Глава комиссии Конференции католического епископата США (USCCB) в защиту жизни архиепископ Канзас-Сити Джозеф Науманн выразил разочарование отменой Белым домом правила администрации Трампа об ограничении финансирования абортов, информирует CatholicNewsAgency (Инглвуд, США). Архиепископ призвал президента Байдена — второго президента-католика в американской истории — защищать и беречь человеческую жизнь. «Ему нравится называть себя набожным католиком. Я бы настоятельно призвал его начать действовать как набожный католик, особенно в вопросах жизни, — сказал Науманн. — И позволить его вере и совести, а не программе Демократической партии, руководить решениями, которые принимает президент».

(сс) Scott Maentz Архиепископ Канзас-Сити Джозеф Науманн

Председатель Конференции католического епископата США (USCCB) архиепископ Лос-Анджелеса Хосе Гомес отрицает наличие раскола в рядах американских епископов, пишет Crux (Денвер, США). В интервью изданию он отметил, что у епископов просто есть свои «мнения». Что касается вопроса о причастии, реальность такова, говорит Гомес: 70% католиков в США не верят в реальное присутствие Господа нашего Иисуса Христа в евхаристии. Это «нас беспокоит». Поэтому USCCB приняла решение разработать учение о евхаристии с точки зрения доктринальных и пастырских вопросов. А уже потом пресса решила политизировать эту проблему. Глава Конференции также опроверг заявления о проблемах американских епископов со Святым престолом и понтификом. По его словам, «мы, епископы, очень довольны Evangelii Gaudium, Laudato Si' и учением папы Франциска».

Байден назначил послом США при Святом престола сторонника абортов, рассказывает Kath.net (Линц, Австрия). Речь идет о бывшем сенаторе-демократе Джозефе Доннелли, католике по вероисповеданию, который называет себя защитником жизни. Однако в Сенате США он неоднократно поддерживал меры, делавшие аборты возможными или более легкими.

(сс) Senate Democrats Джозеф Доннелли

Польские епископы во время визита в Ватикан назвали наказания их коллег за сокрытие злоупотреблений священников «несбалансированными», передает CatholicNewsService (Вашингтон, США). Члены Конференции католического епископата Польши побывали в апостольской столице в рамках паломничества ad limina, которое совершается раз в пять лет. По словам председателя Конференции архиепископа Познани Станислава Гондецкого, «были сделаны критические замечания по поводу обращения Святого престола с епископами, на которых были наложены наказания за недостатки, проступки или «забывчивость» в отношении духовенства, обвиняемого в педофилии. Некоторые польские епископы подчеркнули непропорциональные и длительные наказания, налагаемые на епископов ввиду проступков подчиненного духовенства, в то время как преступники-педофилы могут выйти из тюрьмы через пять лет и начать новую жизнь с чистого листа». Как пояснил Гондецкий, беседовавший с польскими епископами кардинал «был несколько удивлен моими словами», но «он согласился с тем, что мы не проявляли агрессии по отношению к Святому престолу, а просто задавали вопросы, соответствует ли всё это принципу соразмерности вины и наказания». На сегодня десять епископов, в основном вышедших на пенсию, подверглись санкциям за игнорирование жалоб на жестокое обращение со стороны духовенства.

Грузинский патриархат выступает за освобождение из тюрьмы экс-президента Михаила Саакашвили, сообщает AsiaNews (Рим, Италия). Ряд епископов — членов Священного синода Грузинского патриархата подписали петицию, распространенную оппозиционным «Единым национальным движением», в которой содержится призыв освободить бывшего главу государства. К этому призыву присоединились такие иерархи, как митрополит Ахалкалакский Николай (Пачуашвили), епископ Маргвети Мелхиседек (Хачидзе) и митрополит Вани и Багдати Антон (Булухия). Митрополит Ахалкалакский выступил с заявлением для прессы. В нём он отметил, что «безгрешных людей нет, а нынешние руководители правительства не должны силой задерживать политических лидеров предыдущего правления», потому что, по его мнению, «страна не будет развиваться, если каждый новый лидер станет арестовывать своего предшественника». После встречи с Саакашвили в тюрьме Николай выразил надежду на то, что после его освобождения «может начаться новая эра в истории Грузии, когда политики прошлого и политики настоящего смогут найти общий язык и отказаться от риторики ненависти, чтобы примириться во взаимном христианском прощении». Митрополит Антон предложил поместить Саакашвили под домашний арест до окончания судебного процесса над ним.

(сс) European People's Party Михаил Саакашвили

Между Саудовской Аравией и Ираном идут закулисные переговоры, отмечает Terrasanta.net (Милан, Италия). В Багдаде уже состоялось четыре встречи на высшем уровне благодаря посредничеству иракского правительства, которое заинтересовано в соглашении между своими соседями также и ради внутренней стабилизации Ирака. Эр-Рияд и Тегеран демонстрируют оптимизм. Сдвиг в саудовско-иранских отношениях начался с момента избрания президентом США Джо Байдена. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, зная, что за его спиной больше нет безоговорочной поддержки Вашингтона, решил, что пришло время прекратить войну в Йемене. Саудовцы приняли предложение о диалоге, сделанное Ираном. Эр-Рияд понимает, что войну в Йемене невозможно выиграть, и существует острая необходимость убедить или заставить хуситов прекратить атаковать саудовские нефтяные заводы ракетами и беспилотниками. Иранцы готовы оказать давление на хуситов, но призывают в ответ Саудовскую Аравию немедленно восстановить дипломатические отношения и перестать мешать заключению возможного нового ядерного соглашения между Тегераном и Вашингтоном. По мнению многих наблюдателей, обе страны устали от череды прокси-войн и готовы, по крайней мере на данном этапе, отказаться от политики эскалации, что способно привести к окончанию конфликта в Йемене, а также принести пользу всему Ближнему Востоку.

На парламентских выборах в Ираке «Вавилонское движение» получает четыре из пяти мест, зарезервированных для христиан, информирует Agenzia Fides (Ватикан). «Вавилонское движение» — это политическая надстройка вооруженного ополчения «Бригады Вавилона», организованного во время войн против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эта организация всегда утверждала, что является христианской, хотя не была секретом их связь с проиранскими шиитскими ополченцами, например, «Хашд аль Шааби». Что касается «Вавилонского движения», то оно считается близким к «Организации Бадра», политическому движению, которое на выборах объединилось с альянсом «ФАТХ», коалицией проиранских шиитских групп. Представители христианских объединений, которые не попали в парламент Ирака, тем временем высказали подозрения в отношении результатов выборов, предположив, что «Вавилонское движение» выиграло за счет голосов шиитских избирателей. Аналогичным образом, по мнению некоторых комментаторов, в Эрбиле выиграл независимый кандидат-христианин Фарук Ханна Атто, которого поддержала Демократическая партия Курдистана.

Aziz1005 Христианская церковь. Ирак

Польша теряет энергетический суверенитет, бьет тревогу Polonia Christiana (Краков, Польша). По мнению издания, реализация франко-германского видения «стратегической автономии» и «европейского суверенитета» становится критически важной для польской нации. Немецкий институт международных отношений и безопасности (SWP) в своем анализе «Стратегический суверенитет в вопросах энергетики» подчеркивает, что способность государства формировать энергетическую политику приобретает всё большее значение. Поэтому Германии нужно, чтобы «Европа говорила одним голосом». Берлин сожалеет о том, что восточноевропейские страны всё больше сосредотачиваются на собственном энергетическом суверенитете, опасаются России и предпочитают интегрироваться в глобальный энергетический рынок, а не ограничиваются рынком ЕС. И немцы, и французы считают, что США «больше не являются естественным партнером европейцев», а единый «энергетический Запад больше не существует». ЕС ищет новых партнеров и рассматривает Китай и США как серьезных конкурентов. Германия хочет получить стратегическую выгоду, став энергетическим центром Европы благодаря российскому газу. Немецкие аналитики считают, что ключевым моментом является создание «новых инфраструктурных пространств, не совпадающих с юрисдикцией того или иного государства». А это означает, что Польша может лишиться своего суверенитета.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Газопровод «Северный поток — 2»

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; агентства Конференции католического епископата США Catholic News Service; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; портала Католической церкви в Германии Katholisch.de; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».