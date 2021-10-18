Запасов газа для населения Украины достаточно, заявил украинский президент Владимир Зеленский в эфире телеканала ICTV.

Николай Пимоненко. Из лесу (фрагмент). 1900

«Хочу всех (жителей страны) успокоить, — сказал он. — Считаю, много важных предметных, а самое важное, своевременных действий сделало правительство, сделала власть».

По словам главы Украины, для украинских потребителей достаточно газа по «очень нормальным ценам по сравнению с европейскими ценами».

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Заявление Зеленского обсудили на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook, а также в телеграм-канале «Первый независимый». Многие задались вопросом: почему, если газа достаточно, то украинских школьников отправили на каникулы на одну неделю раньше? Иные также не понимают, какая цена на голубое топливо в понимании Зеленского «нормальная». В целом люди скептически восприняли заявление Зеленского.

«По очень нормальным», а хотелось бы по доступным…» — отреагировал Aleksandr Vslvsk.

«Когда было достаточно газа, отопительный сезон начинался с 15 октября», — отметила Татьяна Т.

«Почему во благо народа не пойти на диалог с соседями!!! И проблем бы не знали, и цена бы была норм. для людей! Нет же — сдохнем, но не сдадимся, называется!» — пишет Viktoria K.

«Но если достаточно, почему я сплю в махровом халате и махровых носках и у нас нет отопления? Далек от народа», — добавила Лариса Л.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский во время праздничных мероприятий в честь Дня независимости Украины

«Раз сказал, что достаточно, значит, его нет, а если еще под свой контроль возьмёт, капец отопительному сезону, спите в сапогах», — ответила Ларисе Л. Галина Г.

«А я не хочу платить по европейской цене, я хочу по украинской», — написала Нина Т.

«А нормальные цены — это какие? И нормальные для кого, для олигархов? И чего сравнивать стоимость газа с европейской? Вы лучше зарплату и пенсии сравните с Европой», — отреагировала Людмила О.

«2 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заверил, что во время отопительного периода 2020/2021 годов тарифы на отопление будут уменьшены «почти наполовину». Очень много чего Зеленский обещает…» — пишет Владимир П.

«Вова никак не поймёт, что даже по 8 гривен (21,6 рубля. — О. П.) для украинцев — это не нормальная цена!» — добавил Александр С.

«А он хоть знает, сколько у нас газа? Сколько запаса?» — усомнилась Галя Г.

«В домах холод, на работе холод, у детей в школе холод… Но тех хоть на каникулы отправят (в холодные дома). В детских садиках тоже холодно. И даже в больницах холод… А где-то, оказывается, запасы газа… И по нормальным ценам. Он вообще из этой страны?» — задался вопросом Ярослав К.

Josh Wedin Холодные батареи

«Он хоть сам верит во всё, что говорит?» — поинтересовался Андрей Я.

«Весь мир трясет от цен на газ, а у нашего клоуна все нормально. Где нормально? У нас даже в наших хранилищах газа не хватит на отопительный сезон. Поэтому детей отправили раньше на каникулы, чтоб в школах не топить, потому что нечем. А у Зеленского все нормально…» — отметила Татьяна К.

«Ему верить — себя не уважать…» — добавила Елена А.

«Зима покажет», — пишет Артём.

«Это кто же такое ему внушил?.. Дети в садики не ходят, школьники на каникулах из-за того, что не отапливаются помещения, в квартирах +14, но отопление не спешат включать! Для кого они тогда этот газ экономят?..» — подытожил Николай К.

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