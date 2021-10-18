«Сытый голодного не разумеет», — констатируют пользователи сети после рассуждений главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о продовольственной инфляции в России. Не так давно социальные сети взорвало заявление её заместителяСергея Швецова, душа которого прямо-таки распахнута к новым методам накопления на старость. Не прошло и полгода, Центробанком был подкинут новый эпизод. Не для народного гнева на сей раз, а для всеобщего недоумения.

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В России рост стоимости продуктовой корзины выше среднего уровня инфляции, сообщила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в интервью YouTube-каналу «Фанимани». Это она узрела в собственных чеках.

«Я покупаю в интернет-магазинах с доставкой и, конечно, я заметила, что средний чек у меня вырос больше, чем показатель средней инфляции. Действительно, это произошло. Цифру не буду называть, но это больше, чем мы видим по общему показателю инфляции. Безусловно, личная инфляция у каждого больше, чем росстатовская», — вполне резонно отметила Эльвира Набиуллина.

По данным Росстата, в сентябре годовая инфляция в стране достигла максимума с июня 2016 г. — 7,4%, причем продовольственные товары подорожали на 9,21%, отмечают «Ведомости».

«Когда у вас цены выросли на что-то сильно, вы на это реагируете. Вы не замечаете товары, цены на которые стабильны — рис, молочные продукты, чай, кофе. Есть группа товаров, на которые рост цен сильно меньше инфляции, мы этого не замечаем. Это вот такое психологическое восприятие. Вот этот разрыв между восприятием и реальной инфляцией, конечно, сейчас большой», — отметила глава ЦБ, тем самым подкинув ребус гражданам России.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Одними из самых первых загадку о «личной инфляции» и «психологическом восприятии» солидного роста цен на продовольствие пытались осмыслить жители Тюменской области.

«Нормально глава ЦБ решила резкий рост цен переписать на психологическое восприятие. Хоть как воспринимай — физиологически, психически, статистически, если зарплаты хватает на коммуналку, за питание в школах заплатить, ипотеку, кредиты, детей обуть-одеть, так как они вроде растут, пару раз в магазин сходить — и восприятие, конечно, усиливается», — отмечает участник группы «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте».

"Оказывается, всё нормально! Зря панику навели, надо просто смотреть «правильно» на цены. Как на таком уровне нести такую пургу? А всё потому, что зажрались народными ворованными деньгами», — пишет здесь же комментатор.

«Она права. На яхты и бриллианты, красную икру и брендовый шмот цена не выросла. Макарошки подорожали. Когда яхта дешевеет на миллион долларов, а макароны дорожают на 25 рублей — это позитивный процесс и вопрос личного потребления», — пишет житель Тюмени.

Дарья Антонова ИА REGNUM Супермаркет

«По данным опросов, россияне ощущают рост цен в среднем на 15−17%. Набиуллина, фактически переложив ответственность на граждан, отметила, что личная инфляция у каждого выше официальной, а разрыв между психологическим восприятием и реальной инфляцией сейчас большой», — трактует слова Набиуллиной телеграм-канал «Кремлёвский мамковед».

«Летом куриная тушка стоила 90 рублей за килограмм, а сейчас 170 рублей. Всего-то подорожала в два раза, подумаешь, какая ерунда. Психологию надо менять», — подсказывает дефиницию инфляции от Набиуллиной участница паблика «Подслушано Оренбург».

«Непонятно, зачем перемешивать в корзине товары необходимые, которые подорожали, и товары ненужные, которые подешевели? А если туда ещё просрочки с распродажи накидать, так выясним, что цены, наоборот, уменьшились», — отметил комментатор из того же паблика.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Потребительская корзина

«Она хочет сказать, что покупатели сами виноваты? Люди хотят кормить свою семью качественными продуктами, а не одними макаронами», — пытается понять слова Набиуллиной другой житель Оренбурга.

«Центробанк жжёт напалмом. Сперва один наговорил про пенсии, народ не понял — Набиуллина извинилась. Сейчас она сама такой ерунды наворотила, что хочется на землю грешную человека поставить: посмотри вокруг и трезво содрогнись», — итожит телеграм-канал «Страна оленья».