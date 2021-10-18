Возможность обмена депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука«на действительных героев и граждан Украины» готовы рассмотреть власти Украины, если бы Россия подтвердила, что у политика есть российское гражданство. Об этом заявил Владимир Зеленский в эфире телеканала ICTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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Заявление Владимира Зеленского обсудили в телеграм-канале Klymenko Time. Многие указали на то, что украинская власть фактически «взяла в заложники» Виктора Медведчука.

«Зеленского бы обменять на скидку на газ. Единственная польза от него была бы для Украины», — написал Алесандр.

«Чертила, и на полном серьёзе же базарит. Тупо захват заложников», — пишет Ivan R.

«Фееричная, конечно, история — выставить на обмен гражданина Украины, по которому даже нет решения суда, что просто прямо кричит, что человека тупо мурыжат как заложника, при том, что они даже сами не владеют информацией о том, есть у него гражданство РФ или нет», — отметил Nonlinear equation.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

«Никчёмный паяц, возомнивший себя решателем судеб людских…» — отреагировал Игорь.

«То есть Медведчук — заложник? Тогда Зеля и Ко — террористы, а Украина — террористическое государство», — добавил K0RTESS.

«Кошмар! И это говорит президент! Хватает людей и формирует обменный фонд», — написала Марина С.

«А ничего, что при наличии у украинского гражданина другого гражданства он рассматривается государством как гражданин Украины?» — задал вопрос Michael de Santa.

«В Незалежной уже стало нормой на государственном уровне брать в заложники собственных граждан, создавать обменный фонд и менять их на отребье. Господи, что он говорит?! Что он говорит?! Таких президентов ещё не было. Нигде. Ни у кого. Кого мы выбрали, люди?! Это же просто недоразумение…» — добавила Olga.

«Похоже, клоун окончательно двинулся мозгами! Торговля людьми снова в тренде?» — не понимает Вадим.

«Сомали какое-то!» — отметил R Ro.

«Ох, заигрался ты, Вова, уже шантажом занялся на международном уровне», — отреагировал Patrick.

«Это шантаж… Президент захватывает заложников и занимается шантажом. Он даже не понимает того, что он делает и говорит. После этого о какой встрече с Путиным можно мечтать?..» — пишет Михаил М.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Только террористы берут в заложники своих граждан и шантажируют другое государство. Шут не только попрал все законы Украины, но и рассорил нас со всеми соседями. Но самое ужасное, что он хочет войны с РФ руками своих хозяев», — добавил Юрий.

«Т. е. когда на последнем обмене поменяли граждан Украины на граждан Украины, то не надо было гражданство России, а теперь надо?» — спросила Elena V.

«Ты смотри, Карабас Барабас недоделанный. Он, видите ли, человечинкой обмениваться решил. Зеленский заявил, что обменял бы Медведчука на задержанных в РФ. Но, мол, Медведчук — украинский гражданин, а не российский. Поэтому и не обмениваем. А ничего, что ты уже обменивал украинских граждан из ЛДНР на украинских граждан с подконтрольных территорий?! А то, что ты американским уголовничкам гражданство раздавал?! А теперь их судят за убийства тут, но там?! Да что такое с ним?! Где у него осколки совести?! Где здравый смысл у тех, кто еще готов за него голосовать?!» — подытожила на своей странице в социальной сети Facebook экс-депутат Рады Елена Бондаренко.