Одним из первых законопроектов депутатов нового созыва Госдумы станет инициатива регулирования рекомендательных алгоритмов для соцсетей, новостных агрегаторов и аудиовизуальных сервисов. Идея, как напоминает издание, возникла в марте этого года: московское отделение Ассоциации юристов России (АЮР) направило предложения об этом в Госдуму, Минцифры и Совет Федерации. Проект готовил комитет по информполитике, который в Госдуме нового созыва возглавил Александр Хинштейн. Предполагается, что онлайн-площадки должны будут предупреждать пользователей о том, что им предлагается информация на основе анализа данных, и давать пользователю возможность отказаться от алгоритмов. Как сообщало в сентябре ИА REGNUM, вице-президент YouTube по технологическим вопросам Кристоса Гудроу отреагировал на поднятую депутатом Госдумы Антоном Горелкиным («Единая Россия») тему о проблеме непрозрачности рекомендательных алгоритмов, разместив комментарий, в котором пояснил, как устроены рекомендации видеосервиса. Как отметил Гудроу, система рекомендаций YouTube существует уже 13 лет и за это время превратилась в нейросеть, которая анализирует 80 млрд информационных объектов, учитывает клики, время просмотра, результаты опросов, ссылки на контент, лайки и дизлайки. При этом с рекомендациями музыки и развлекательных видео система справляется, но при работе с информационными роликами и новостями допускает ошибки, поэтому компания привлекает специальных экспертов, которые оценивают подобный контент. Но такой ответ не устроил парламентария Горелкина, который, в свою очередь, задался соответствующим вопросом о том, кто эти эксперты и какими правилами они руководствуются при своих оценках. То есть, констатировал депутат, вопросов после ответа представителя YouTube стало еще больше.

Иван Шилов ИА REGNUM YouTube

Вопросы к алгоритмам онлайн-платформ возникают не впервые и не только в отношении соцсетей или торговых площадок. Но и в целом — к формированию контента предлагаемого системами на свое усмотрение, и даже формированию ими своего рода рейтинга для СМИ, согласно которому системы сами определяют, какие СМИ и новости чаще всего будут представлены в их лентах. Подобные действия, как неоднократно отмечало ИА REGNUM, таким образом, дискриминируют отдельные СМИ в информпространстве. В частности, информагентство давно ведет непримиримую борьбу с IT-гигантом «Яндекс». Путем собственного расследования ИА REGNUM выяснило, что данная IT-компания фактически формирует рейтинг различных интернет-СМИ, среди которых, согласно действующему законодательству, должна иметь место свободная конкуренция. В этой связи агентство направило обращение в адрес генпрокурора Игоря Краснова с просьбой принять меры прокурорского надзора, в ходе которых провести проверку Правил ООО «Яндекс» [Условия использования сервиса «Яндекс.Новости» (yandex.ru), Партнерская программа — Новости. Справка (yandex.ru)] на предмет соблюдения/соответствия Конституции Российской Федерации и норм действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27.12.1991 № 2124−1 «О средствах массовой информации».

Alexander Baranov «Яндекс»

Известны также случаи блокировки отдельно взятых информационных источников российских СМИ зарубежными платформами. При этом ситуация усугубляется тем, что подобные гиганты продолжают «страдать гигантоманией», укрупняясь и расширяя тем самым сферы своего влияния на общественное мнение и заодно ставя под угрозу работоспособность и тех систем, которые они присоединяют к своим структурам. Так, например, технический сбой того же Facebook вызвал проблемы и в работе WhatsApp и Instagram. Общество настолько привыкло к этим сервисам, к тому же многие еще и развивают свой бизнес через сети, собственно, цифровизация к тому, по сути, «обязывает», что во время их сбоя оказалось в панике. И хорошо, что этим онлайн-мессенджерам есть альтернатива — типа того же Telegram. Но в целом же транснациональные компании занимают практически монопольное положение своей долей аудитории. А их алгоритмы работы вызывают все больше вопросов.

Выступление в Сенате бывшей сотрудницы Facebook, которая обвинила компанию в сознательном манипулировании пользователями, распространении дезинформации, ненависти и насилия, подрыве демократических ценностей США, о чем писали СМИ, в частности издание Forbes, заставило оправдываться Цукерберга. Но его объяснение — мол, неправда, что компания ставит прибыль выше безопасности и благополучия пользователей, — вряд ли будет воспринято какой-либо частью общества. Сами по себе пользователи, как писали неоднократно и мы, уже являются своего рода средством дохода, а иначе кому нужна вся эта реклама?! Но это полбеды. Информационное пространство, а коль всё больше времени люди проводят в онлайн, влияет на психологическое состояние. И потому правила для алгоритмов, формирующих контент, особенно необходимы. Нельзя сказать, что соцсети не приносят пользы: мы, действительно можем узнавать гораздо больше информации, в том числе полезной, как и расширять границы общения, и сообщать о своих проблемах, тем самым привлекая общественное внимание к тем из них, до которых нет дела политикам, чиновникам, бизнесу. Но требуются более цивилизованные и понятные алгоритмы, не выводящие общественность из психологического равновесия и не размножающие насилие, тем более — не ведущие к убийствам или самоубийствам.

Между тем инициатива российских депутатов по введению регулирования рекомендательных онлайн-алгоритмов не всеми экспертами была воспринята, как говорится, на ура. Прежде всего, высказываются опасения со стороны бизнеса, который, как отмечается в последней (от 15 октября этого года) публикации издания «Коммерсантъ», опасается, что данная инициатива затормозит развитие технологий и скажется на финансовых показателях. Директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова, пишет издание, отметила, что в практике ряда стран требования к системам, основанным на принятии решений алгоритмами, зависят от потенциальных рисков: «Если система способна оказать значительное влияние на права, свободы и благополучие людей и содержит риски причинения вреда жизни, здоровью и имуществу, к ней устанавливают дополнительные требования». Но рекомендательные сервисы, являясь механизмом повышения качества услуг, таких рисков, по ее мнению, не несут. В свою очередь гендиректор аудиосервиса «Сбер.Звук» Михаил Ильичев считает, что регулирование рекомендательных алгоритмов можно сравнить, например, с введением запрета мерчендайзерам выкладывать товары на полках с учетом того, как часто их покупают, а городским властям — учитывать трафик на дорогах при их планировании. Отключив рекомендательную систему, пользователь просто увидит меньше интересного для себя, уверяет руководитель одного из видеосервисов. По его мнению, это может сказаться на финансовых показателях компаний.

Перед ноутбуком

Ну что на это сказать? Вероятно, бизнес забывает, что продаваемые в офлайн-режиме товары, представленные на полках, проходят и контроль качества, и также подчиняются регулированию стран, в которых они продаются, а в случае возникновения угроз здоровью и жизни потребителя бизнес будет привлечен к ответственности, тогда как онлайн-платформы сами устанавливают себе правила и не несут никакой ответственности за последствия своих действий перед клиентами. Заметим, никто не требует кровожадных расправ с онлайн-бизнесменами, как, впрочем, и с офлайн — тоже. Речь здесь в первую очередь должна вестись о необходимости создания правил, направленных на защиту интересов, жизни и здоровья пользователей.