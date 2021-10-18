Так совпало, что в один и тот же день вышли два доклада: 13 октября Институт «Центр развития» Высшей школы экономики (ВШЭ) опубликовал КГБ — «Комментарии о государстве и бизнесе», а Центробанк — информационно-аналитический комментарий «Динамика потребительских цен». Аналитики ВШЭ проанализировали экономическую активность по федеральным округам и отдельно по секторам экономики за август, составив сводный индекс региональной экономической активности (РЭА), придя к выводу, что фаза восстановительного роста была завершена. При этом рост экономической активности в августе наблюдался в 71 из 82 регионов, а сводный индекс РЭА по России оставался по историческим меркам на достаточно высоком уровне, даже несмотря на некоторое снижение относительно июля, когда его показатель составлял 71,2%. В августе он оказался равным 70,7%. Более того, улучшение конъюнктуры, как и прежде, отмечалось во всех пяти важнейших (обследуемых авторами КГБ) секторах экономики: промышленности, строительстве, оптовой и розничной торговле, сфере платных услуг во всех восьми федеральных округах. Между тем меньшими темпами роста, если считать к уровню прошлого года в августе, отличились оптовая торговля и строительство, а более уверенный рост был в остальных обследуемых сферах экономики. Самый «скромный» рост экономической активности, указывают аналитики, наблюдался в Южном (62,5%), самый быстрый — в Сибирском (80%) округах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Здесь же аналитики говорят и о позитивном сводном опережающем индексе (СОИ), сохранившемся в сентябре на высоком уровне (10,0%). Напомним, обследуемыми компонентами для составления СОИ являются: среднемесячная цена нефти Urals в долл./барр, доля предприятий с выросшим или неизменным спросом (по опросам Института Гайдара) в процентах, доля предприятий без избыточных запасов готовой продукции (по опросам Института Гайдара) в процентах, денежный агрегат M2, индекс реального эффективного курса рубля, фондовый индекс РТС, ставка по однодневным МБК в среднем за месяц. Многие из этих компонентов, по расчетам аналитиков, сработали в значительный «плюс». Безусловный рост по сравнению с прошлым годом продемонстрировали цены на нефть и фондовый индекс РТС. Опросы предпринимателей показали, что запасы готовой продукции перестали быть избыточными и заметно выросли новые заказы на ее производство. Между тем некоторое укрепление реального эффективного курса рубля послужило, как говорят аналитики, небольшому, но снижению конкурентоспособности продукции, идущей на экспорт. Вместе с тем, если смотреть на сводный запаздывающий индекс августа, который вырос с 10,1 до 11,4%, то аналитики утверждают, что это говорит о том, что население оценивает перспективы экономики довольно оптимистично. Наводит авторов документа на эти мысли восстановление спроса на жилье, точнее рост цен (долларовая цена 1 кв. м в Москве выросла за год на 26,4%) и на товары длительного спроса, в частности — легковые автомобили, импорт которых в августе вырос в 1,7 раза по сравнению с годом до этого. В общем, сохранение СОИ на высоком уровне в сентябре происходило благодаря дорожающей нефти, активизации внутреннего спроса и росту фондовых индексов. В целом авторы КГБ пришли к выводу, что дальше единственным сценарием развития российской экономики является более (по сравнению с темпами восстановительного роста) умеренный рост, но признаков снижения экономической активности, как они отмечают, не видно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

В то же время, как отмечают в своем документе представители Центробанка, в экономике всё еще сохраняется разрыв между спросом и предложением, что создает инфляционное давление. Заметим, подобные факты, когда вспоминается устройство советской экономики, обычно называются неэффективным управлением. Правда, разрыв между спросом и предложением, как указывает Банк России, не единственный фактор, порождающий рост инфляции. Еще, как говорится в документе, виновником повышенного инфляционного давления является повышение издержек на фоне роста цен на мировых товарных рынках и глобальных логистических проблем. Годовая инфляция в сентябре достигла 7,40%, и значительный вклад, по данным ЦБ РФ, в её рост внесла плодоовощная продукция, а со стороны непродовольственных товаров — легковые автомобили. Здесь стоит напомнить, что, по данным, опубликованным в конце сентября «Объединенным Кредитным Бюро» (ОКБ), консолидирующим информацию о кредитах 97% банковских заемщиков, россияне взяли в августе 71 тысячу кредитов на покупку автомобиля. По сравнению с июлем выдачи сократились на 2%, а по сравнению с августом прошлого года — выросли на 3%. Всего за 8 месяцев россияне получили 562 тысячи автокредитов, что на 25% больше, чем за январь — август 2020 года, когда выдачи находились на низком уровне из-за начала пандемии. Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных в августе ипотечных кредитов, ровно половина продемонстрировала и рост выдачи автокредитов, а половина — сокращение. Наибольший рост зафиксирован в Иркутской области (+27%), Краснодарском и Алтайском краях (по 31%). Наибольший спад, который образовался в основном из-за дефицита автомобилей в продаже, наблюдался в Самарской и Свердловской областях (-17% и — 22% соответственно), в Нижегородской области (-29%). Генеральный директор ОКБ Артур Александрович, комментируя эти данные, говорил, что быстрый рост стоимости автомобилей привел к тому, что всё меньшее число россиян может их купить на собственные средства. Кроме того, как отметил он, на фоне дефицита автомобилей салоны для максимизации своей прибыли стараются отдавать предпочтение покупателям, которые берут машину в кредит — в итоге сложилась необычная ситуация: автокредитование растет, несмотря на общее снижение продаж автомобилей в России.

Что касается плодоовощной инфляции, ЦБ ее связывает с ухудшением погодных условий и ситуации с урожаем. Заметим, аналитики ВШЭ в своем КГБ, говоря о снижении сводного синхронного индекса в августе с 6,7 до 3,5%, объясняли это явление не только исчерпанием «эффекта базы», но и ухудшением — по сравнению с прошлым годом — ситуации в сельском хозяйстве, прежде всего неблагоприятными погодными условиями.

В целом на приросте инфляции в сентябре на 0,72 процентного пункта кроме ускорения цен на плодоовощную продукцию сказались такие разовые факторы, подмечает ЦБ, как эффект базы в динамике цен на услуги образования и зарубежного туризма. Между тем устойчивым фактором инфляции является в сегменте агросектора ускорение роста цен на удобрения, вызванное резким удорожанием природного газа.

«Продолжилась тенденция к увеличению годовых темпов удорожания продуктов питания животного происхождения, продуктов переработки зерновых. Ускорились также месячные темпы роста цен с поправкой на сезонный фактор — на мясную и молочную продукцию, макароны и крупы», — говорится в докладе ЦБ, где также подчеркивается, что вместе с тем в целом в III квартале цены на продовольствие (без овощей и фруктов) росли всё же медленнее, чем в I и II кварталах, и сдерживающим фактором стали меры правительства России по ограничению роста цен на внутреннем рынке зерна.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отдел молочных продуктов в супермаркете

Прогноз инфляции, как отмечается в докладе, будет уточнен вместе со среднесрочным прогнозом Банка России по итогам опорного заседания Совета директоров ЦБ по ключевой ставке 22 октября. Между тем сообщается, что дополнительные проинфляционные разовые факторы способны поддержать инфляционные ожидания на повышенном уровне более продолжительное время. Но с учетом проводимой денежно‑кредитной политики, в том числе будущих решений по ключевой ставке, годовая инфляция снизится до 4,0−4,5% в 2022 г. и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. Но можно предположить, что в этом году победа окажется на стороне инфляции, а не Центробанка. Вскоре снова подключится сезонный фактор — традиционное предновогоднее подорожание товаров, да и ситуация с экономикой в других странах не предвещает снижения цен. А если учесть, что данные опроса предпринимателей, которые приводили эксперты ВШЭ в своем КГБ, показавшие, что запасы готовой продукции перестали быть избыточными, то можно предположить, что производство новой продукции даже при наращивании ее объемов вряд ли приведет к снижению цен. Потому как такие устойчивые факторы, как, например, подорожание газа, — маховик, который только раскручивается.

Однако инфляция растет не только в России. Но и, как следует из доклада Центробанка, в странах еврозоны, где по сравнению с августом она выросла на 0,4 процентного пункта, а более значительно она выросла за год: если в сентябре прошлого года показатель составлял минус 0,3%, то в сентябре этого года — 3,4%. Тогда как в США на протяжении двух последних месяцев показатель инфляции остается стабильным, но в годовом исчислении (сентябрь 2021 года к сентябрю 2020 года) вырос на 3,9 п.п. Более динамично растет инфляция в Бразилии, где в сентябре этого года она составила 10,3%, тогда как год назад 3,1% и в Турции — 19,6% против 11,7% соответственно.