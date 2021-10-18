В России с начала октября было зафиксировано два массовых отравления метиловым спиртом. Погибли в общей сложности более 50 человек.

Цитата из к/ф «Самогонщики». Реж. Леонид Гайдай. 1961. СССР Суррогатный алкоголь

В восточном Оренбуржье пострадавшими числятся 67 человек. Из них 34 умерли. Несколько детей оказались сиротами. Торговцы опасным товаром и другие причастные к такому бизнесу арестованы.

В Свердловской области пока известно о 18 погибших, в том числе 16 — из Екатеринбурга. Они покупали алкоголь в период с 7 по 14 октября в одном из ларьков на Ботаническом рынке. Точное количество пострадавших устанавливают соответствующие органы. Два торговца задержаны. За гибель 18 человек им грозит всего до десяти лет колонии. Их привлекли к уголовной ответственности за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Кстати, бизнесмена, торговавшего таким товаром, ранее уже пять раз штрафовали за различные нарушения.

Оба отравления вызвали широкий резонанс. Последнее, свердловское, сейчас активно обсуждают в соцсетях и на форумах. Достаётся и полицейским, и спецслужбам, и самим пострадавшим…

ГУ МВД по Свердловской области Суррогат в канистрах

На портале Е1.ru некий «Гость» считает, что полиция забегала поздно, жизни уже не вернуть. По его мнению, ларёк уже давно следовало закрыть. А некий Александр считает, что коммерсант работал под чьим-то прикрытием, «пока не прокололись с отравой». Подобные отнюдь не лестные намёки в адрес силовых структур — не редкость на интернет-пространстве.

«Мне вот интересно, а участковый, за кем закреплён рынок, даёт показания? Предприниматель торговал спиртом давно, и никто типа не знал об этом?» — задал вопросы один из форумчан. Другой тоже считает, что сотрудникам СКР следовало бы задать вопросы полицейским, ответственным за этот рынок. «Там все пруфы!» — считает уралец.

Досталось и тем гражданам, которые пострадали от употребления суррогатного алкоголя. «Уральцы сами виноваты, нечего пить дезинфекторы! С таким же успехом могли бензин употреблять», — пишет один из граждан. А второй выразился так: «Глубинка России как она есть. Скрепная. Непобедимая. Без полётов в космос, без русского балета и без «Искандеров».

Есть и те граждане, которые недоумевают по поводу слишком, как им кажется, мягких санкций в отношении нелегальных торговцев алкоголем. «Они нас убивают, а вы их штрафовали?! И кто же всё-таки виноват больше? Сталина на вас нет!» — негодует один из жителей Екатеринбурга.

Один из местных жителей утверждает, что нелегальный алкоголь можно купить почти во всех киосках Екатеринбурга по цене 40−60 рублей. «Участковый всегда в курсе этих дел», — считает гражданин.

Владимир Щ. считает в соцсети Facebook, что ситуация с торговлей суррогатом является прямой угрозой национальной безопасности.

Следственное управление СК РФ по Оренбургской области Суррогатный алкоголь

«Причём давно терпим. А что спецслужбы?! Не по зубам?» — вопрошает Владимир Щ.

Зохра Б. в свою очередь согласна с тем, что нарушителей российского законодательства нужно судить по всей строгости, а при наличии оснований — депортировать. Но и самим потерпевшим не нужно употреблять всё что ни попадя.

«И те же производители боярышников, не думаю, что все иностранцы, а ещё те, кто даёт разрешение на производство, крышует. Проблема более широкая», — говорит свердловчанка.

Отдельных граждан волнуют сроки, на которые могут посадить торговцев метанолом, погубившим 18 свердловчан. Некоторые уральцы считают, что судить в таких случаях нужно за убийство. Другие, впрочем, полагают, что умысла на убийство у коммерсантов не было. Они, мол, ошиблись, думали, что торгуют этиловым спиртом, а оказалось — метиловым. Партия попалась «неудачная». А значит, и срок им полагается от силы 10 лет. Но, скорее всего, будет меньше.

«Ещё бы посадить тех, кто крышевал ларёк», — мечтает Вадим А. А иные форумчане не исключают, что массовые отравления вполне возможны и в других регионах России. «Сначала Оренбуржье, теперь Свердловск, кто следующий?» — размышляет один из свердловчан.

Пресс-служба ГУ МВД России Полиция России

Кстати, расследовать обстоятельства отравления свердловчан помогают следователи, занимавшиеся аналогичным делом в Оренбуржье. Уже известно, что туда метиловый спирт поступил из Башкирии. Поставщиков на Средний Урал ещё предстоит установить.

Тем временем торговля нелегальным спиртным продолжается. По крайней мере, об этом сообщают на форумах и в соцсетях жители Свердловской области. Власти призывают уральцев не покупать алкоголь у нелегальных торговцев и сообщать об известных им точках производства и сбыта суррогатного алкоголя. Сигнализировать об этом можно в органы правопорядка либо по единому номеру экстренных служб 112. Думаю, такие сигналы будут, возможно, уже есть. Главное, чтобы соответствующие органы оперативно на них реагировали и не позволяли нелегальным барыгам наживаться на жизнях и здоровье жителей России.