«Киса, учитесь жить шикарно!» — сети обсудили свадьбу сына главы Приморья
Губернатор Приморья Олег Кожемяко в разгар пандемии коронавируса устроил свадьбу сына в Ялте. Фото торжества появились в соцсетях в минувшие выходные, 16−17 октября. Приморцы активно обсудили «пир во время чумы».
Известно, что 33-летний Никита Кожемяко проходил срочную службу в частях морской пехоты ТОФ, а сейчас занимается разнопрофильным бизнесом, являясь руководителем, учредителем или совладельцем нескольких десятков фирм.
По информации телеграм-канала «Оффшор Ньюс», Никита Кожемяко женился на Екатерине Литвиновой. Свадьба состоялась в отеле Mriya Resort & Spa в Ялте.
«Сергей Жуков, Полина Гагарина, ведущий Дмитрий Хрусталёв — свадьба удалась у сына главного чиновника Приморья, участника списка Forbes, на славу.
Ну очень трогательно: выйти к суженому под Scientist от Coldplay могла только истинная фанатка «Сумерек». Ребят, ну красиво же», — написал телеграм-канал «Дерзкий Владивосток».
«А почему бы и нет, он бизнесмен, может себе позволить», — написал antropoaruslan.
При этом невесту к алтарю вывел сам Олег Кожемяко.
«А чего не во Владивостоке? QR-коды не у всех гостей есть?» — спросила Т.А.Т.А.
«В родном Приморье постеснялся», — предположил asaprykin294..
«Пир во время чумы. Смотреть тошно», — считает tigritsaliutaia.
«Пир во время чумы», — согласился dmitriialeksandrov1965.
«А где маски, и все ли привиты — вроде как пандемия. Или это только для нас?» — спросила petrenko6483.
«А где ковид? Да не слышали мы про такой. У нас пир во время чумы, у моей подруги юбилей, так в рестик не пустили, потому что 50/50 привитых и не привитых, а на свадьбе Кожемяко, видно, все привиты», — написала lena2608732020.
«Киса, учитесь жить шикарно!» — посоветовал Руслан.
«Господин губернатор и ваши родственники, не выставляйте свою жизнь напоказ. Это раздражает народ. Берите пример с президента», — написала gucuirina1958.
«Есть деньги у людей, молодцы! Семейного счастья молодым!» — пожелала larisa20.02.
«Очень здорово, что папа при такой занятости нашёл время на праздник своего сына! Это дорогого стоит!» — написала gaba_irdin.