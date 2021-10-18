Губернатор Приморья Олег Кожемяко в разгар пандемии коронавируса устроил свадьбу сына в Ялте. Фото торжества появились в соцсетях в минувшие выходные, 16−17 октября. Приморцы активно обсудили «пир во время чумы».

instagram.com/kozhemia Цитата из видео «Сегодня у нас в семье двойной праздник. День рождения у моей супруги Ирины и Никита сделал предложение своей девушке Екатерине»

Известно, что 33-летний Никита Кожемяко проходил срочную службу в частях морской пехоты ТОФ, а сейчас занимается разнопрофильным бизнесом, являясь руководителем, учредителем или совладельцем нескольких десятков фирм.

По информации телеграм-канала «Оффшор Ньюс», Никита Кожемяко женился на Екатерине Литвиновой. Свадьба состоялась в отеле Mriya Resort & Spa в Ялте.

«Сергей Жуков, Полина Гагарина, ведущий Дмитрий Хрусталёв — свадьба удалась у сына главного чиновника Приморья, участника списка Forbes, на славу.

Ну очень трогательно: выйти к суженому под Scientist от Coldplay могла только истинная фанатка «Сумерек». Ребят, ну красиво же», — написал телеграм-канал «Дерзкий Владивосток».

«А почему бы и нет, он бизнесмен, может себе позволить», — написал antropoaruslan.

При этом невесту к алтарю вывел сам Олег Кожемяко.

«А чего не во Владивостоке? QR-коды не у всех гостей есть?» — спросила Т.А.Т.А.

«В родном Приморье постеснялся», — предположил asaprykin294..

«Пир во время чумы. Смотреть тошно», — считает tigritsaliutaia.

«Пир во время чумы», — согласился dmitriialeksandrov1965.

instagram.com/kozhemia Цитата из видео «Сегодня у нас в семье двойной праздник. День рождения у моей супруги Ирины и Никита сделал предложение своей девушке Екатерине»

«А где маски, и все ли привиты — вроде как пандемия. Или это только для нас?» — спросила petrenko6483.

«А где ковид? Да не слышали мы про такой. У нас пир во время чумы, у моей подруги юбилей, так в рестик не пустили, потому что 50/50 привитых и не привитых, а на свадьбе Кожемяко, видно, все привиты», — написала lena2608732020.

«Киса, учитесь жить шикарно!» — посоветовал Руслан.

Скриншот instagram.com/kozhemyako nikita Никита Кожемяко

«Господин губернатор и ваши родственники, не выставляйте свою жизнь напоказ. Это раздражает народ. Берите пример с президента», — написала gucuirina1958.

«Есть деньги у людей, молодцы! Семейного счастья молодым!» — пожелала larisa 20 .02.

«Очень здорово, что папа при такой занятости нашёл время на праздник своего сына! Это дорогого стоит!» — написала gaba_irdin.