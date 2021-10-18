Информация о том, что польский институт международных исследований предложил Евросоюзу ввести против России новые санкции из-за её «агрессивной политики», вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 18 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

»Какой кошмар! Экономика России не выдержит санкции от Польши! Как теперь жить?» — издевается Русла Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что Польша совершает крайне бессмысленный поступок, потому что Европа и так уже ввела все санкции против России, какие могла. Кроме того, Польша в любом случае максимально отдалилась от нашей страны, поэтому не несёт никакого ущерба от якобы российской агрессии.

«А какой в этом смысл? У нас с Польшей что, какие-то ещё отношения сохранились? По-моему Варшава с успехом похоронила их. Помнится, ещё яблоки свои продавать право потеряла. Так это когда было? Старая история. Поэтому глупое решение — вводить санкции против России, видимо, это информационный корм для внутреннего потребителя», — предполагает Анатолий У.

Некоторые комментаторы отмечают, что Польша уже сама заслуживает того, чтобы вводить против неё санкции. Это самая агрессивная страна во всём Евросоюзе, пишут граждане.

«Пора уже против Польши вводить санкции. Именно поляки ведут себя крайне агрессивно по отношению к России. Русофобия зашкаливает у этого государства больше остальных в Европейском союзе», — считает Агния С.

Президент Польши Анджей Дуда

Часть людей считает, что Польша только и делает, что пытается сделать России плохо. Граждане России уже не понимают, чем они так провинились перед поляками, с которыми мы уже давным-давно никак не взаимодействуем.

«По-моему, уже надо вводить эти санкции против Польши, и такие, чтобы сразу у них всё желание отбило пакостить! Сколько мы уже от них гадостей услышали. Может быть, пора уже прикрыть этот аттракцион невиданной щедрости со стороны России?» — задаётся вопросом Евгений П.

Ряд пользователей указывает на то, что Польша ничего хорошего России не предвещает, поэтому нам стоит держаться от неё подальше и не иметь вообще никаких дел.

«Помню, как соседи в годы перестройки ездили в Польшу и везли чайные ложки в обмен на тряпочную майку и трусы. Этим Польша сумела хорошо заработать на наших проблемах. Закройте границу и введите санкции против Польши! От них всё равно добра ждать не стоит», — отмечает Коля Н.

(сс) Alex Romanuke Варшава

Нашлись и те, кто убеждены, что Польша сама в скором времени может оказаться в опале, потому что Евросоюз крайне недоволен самодеятельностью, которой злоупотребляет Варшава.

«А Европарламент, между тем, захотел пожаловаться в суд на то, что с Польши берут недостаточно много штрафов за политику, которая противоречит нормам Европейского союза. Вот поляки и решили на нас свою ненависть выместить. Сами друг с другом, как пауки в банке, а про ненависть к России не забывают», — указывает Ирина Р.

Напомним, 16 октября RT опубликовало материал со ссылкой на бюллетень польского института международных исследований, который предложил Евросоюзу ввести против России новые санкции из-за её «агрессивной политики».