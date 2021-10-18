Заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что Москва предложила формулу расчёта стоимости газа, согласно которой одна тысяча кубометров стоила бы с нового года $790, что совершенно не устраивает Белград, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 18 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

"Ещё Крым российским не признал, а уже цена на газ не устраивает… Мы-то Косово признали сербским. Ох уж эти неблагодарные «братушки», — пишет Шах Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные возмущения непонятны, ведь Сербия имеет дело с доброй волей Российской Федерации, которая, судя по всему, уже подошла к своему концу.

«Вопрос сербам: почему Россия обязана оплачивать коммуналку в вашей отдельной квартире? Вариант братства не предлагать — мы уже научены», — отмечает Александр М.

Некоторые комментаторы отмечают, что Сербия могла бы довольствоваться многими льготами со стороны России, если бы сама шла навстречу нашей стране. На данный момент, судя по всему, российские власти не очень довольны тем, что происходит во взаимоотношениях между Москвой и Белградом.

«Если они не могут платить, то кто будет платить за них России? Пусть входят в состав России тогда, мы же не против», — считает Игорь К.

«Вучич на братских чувствах играет и хочет цену как для Белоруссии? Прекрасно. А сделать Сербию союзным государством вместе с Российской Федерацией он не хочет? Халявы не будет, устали уже», — пишет Евгений Н.

Kremlin.ru Президент Сербии Александр Вучич и президент России Владимир Путин

Часть людей считает, что такая страна, как Сербия, очень важна для России, и очень бы не хотелось, чтобы Вучич окончательно отдал свою страну в руки Западу.

«Сербы — братья, а братьям надо по символической цене отпускать газ. Не обеднеем. Слышите, власти России? При всём уважении к вам, ваши некоторые решения ставят в тупик народ. Бандеро-нацистскому режиму по 175 долларов за куб можно, а сербам только по 750 долларов за куб. Мне непонятен ход ваших мыслей», — удивляется Александр С.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия стремится наладить отношения с враждебной Украиной, но почему-то не ценит отношения с дружественной нам Сербией.

«Меня бесит! Почему продолжаем спонсировать топливом бандеровщину и явно вражескую Украину? Может, наоборот, как раз Украине надо выставить счёт по 790 долларов? Сербия хотя бы враждебно не высказывается против России. И там давление на них не меньше, чем в продажной Украине», — поделилась своим мнением Нина Г.

«Игра. Большая политическая игра. Сербии предложена стандартная формула расчётов цены, рекомендованная энергокомиссией ЕС. И «Газпром» не станет рисковать», — убеждён Александр И.

Gazprom.ru «Газпром»

Нашлись и те, кто убеждены, голос Вучича услышали в Кремле и президент России обязательно поднимет этот вопрос на встрече с сербским лидером.

«Посмотрим, что скажет Путин на их будущей встрече. Россия всегда уважительно относилась к просьбам других стран, но и наглость быстро пресекала», — пишет Елизавета К.

Напомним, 16 октября президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире TV Prva о том, что Москва предложила формулу расчёта стоимости газа, согласно которой одна тысяча кубометров стоила бы с нового года $790 за тысячу кубометров, что совершенно не устраивает Белград.