Заявление бывшего главы правления НАК «Нафтогаз Украина» Андрея Коболева о том, что украинское правительство совершило серьёзный промах, не закупая газ весной по более низким ценам, а Россия якобы умышленно создала кризисную ситуацию на европейском топливном рынке, что спровоцировало рост цен на газ, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 18 октября в социальной сети Facebook.

Джеймс Энсор. Скелеты, пытающиеся согреться (фрагмент)

«Незалежная сделала много ошибок в вопросе поставки газа через неё в Европу. Спокойно и взвешено нужно было принимать вопрос поставки газа и из-за неверных решений по газу, потеряли как минимум 3−5 миллиардов ежегодной прибыли от транзита. При нормальных отношениях Россия снизила бы стоимость газа для внутренних потреблений самой незалежной. Как говорит поговорка: «умный ягнёнок двух маток сосёт». А это противостояние не нужно никому. Ожидание помощи от американцев также под вопросом — может быть, а может и нет. У них своих проблем хватает», — отмечает Berkinbay B.

Многие пользователи пришли к выводу, что данную «ошибку» предрекали Украине все окружающие, но никто в украинской власти не прислушался.

«Это понимали все, кроме украинских «патриотов». Покупать дёшево — это не для них. Ведь это просто, а они не привыкли к простым решениям», — издевается Maya S.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинские власти намеренно довели ситуацию до такого печального конца, а всего-то и стоило — не уничтожать отношения с Российской Федерацией.

«Не надо было гадить в сторону, откуда труба идёт. Морковка от ЕС сладкая, но что-то даже понадкусывать особо не получается», — издевается Maria C.

Gazprom.ru Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе

Часть людей считает, что украинские политики так много времени посвящают обострению конфликта с Россией, что совершено забыли о том, что им необходимо заботиться о своём населении.

«Так им некогда было, строили козни Российской Федерации. Каждый день, просыпаясь, первое, что приходит Украине на ум, — это то, как сегодня нагадить России, остальное подождёт», — отмечает Юра Б.

Ряд пользователей указывает на то, что украинцам следовало бы вести более последовательную политику и не переживать по поводу российского газа, потому что он для них «грязный» и ненужный.

«То для них газ грязный, то Зеленский хочет заработать $2 млрд на «грязном» газе, то говорят, без российского газа обойдутся, а теперь это всё оказалось ошибкой. Ну, пора уже определиться, чего хочет незалежная Украина, иначе с ней никто не будет дела вести. Непостоянство и нестабильность — плохое качество в бизнесе», — указывает Mansur S.

ИА REGNUM Газ

Отдельные комментаторы предрекли Украины полную изоляцию, потому что никто из окружающих стран не захочет вести с этой страной дела.

«Европа должна услышать мольбы с территории Украины и помочь Киеву с газом, не хотят же они оставить Украину без тепла и круассанов. Украинцы так могут разочароваться в Европе и повернуться к России», — предрекает Сэм С.

Напомним, 16 октября бывший глава правления НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев заявил в интервью Obozrevatel о том, что украинское правительство совершило серьёзный промах, не закупая газ весной по более низким ценам, а Россия якобы умышленно создала кризисную ситуацию на европейском топливном рынке, что спровоцировало рост цен на газ.