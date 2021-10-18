Заявление посольства США на Украине о том, что Вашингтон осуждает проведение Россией переписи населения на территории Крыма и расценивает эти действия как попытку подорвать независимость Украины, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 17 октября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«В Косово в 2011 году перепись признали и никого чья-то целостность не волновала, как и во время бомбардировок Белграда войсками НАТО. Что их так вдруг Крым так взволновал, где никто никого не убивал и не убивает?» — задаётся вопросом Владимир Щ.

Многие пользователи пришли к выводу, что не США говорить о соблюдении целостности чужих государств. Именно эта страна множество раз нарушала международное законодательство и предписания ООН, пишут граждане.

«В зеркало пусть на себя посмотрят! Можно экскурс с прошлого и до сегодняшнего времени провести по поводу появления Америки и их действий. Почему нет? Или американцам неинтересно своё прошлое и нынешнее? Начиная хотя бы с Колумба! США не аннексировали множество стран? Не ломали их через колено? Хамству нет предела?! Не получилось там свою базу сколотить?! Донбасс тоже Россия! Но пока официально не обратятся к России — присоединения быть не может! Потому что это не аннексия, а добровольное присоединение, желание людей Донбасса, а не захват, как это делают другие страны, не спрашивая людей, чьи интересы никого не волнуют! Как Донбасс решит — так и будет! Крым решил сам, где ему будет лучше!» — написала Valentina S.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш

Некоторые комментаторы отмечают, что сами Соединённые Штаты никогда не придерживались никаких международных норм, поэтому удивительно слышать от них осуждение за безобидную перепись населения в Крыму.

«Америка наплевала на демократические принципы и никогда не следовали им, по сути! Без их экспансии во всём мире бы жили лучше. И ООН была бы самом собой, а не марионеткой в руках Вашингтона. Так что мы лучше сами разберёмся, проводить нам у себя перепись или нет», — пишет Татьяна Е.

Часть людей считает странным то, что Америку интересует внутренние российские процессы, которые никак не связаны с другими государствами.

«А какое дело США до Крыма? Хотели забрать Крым себе под военные базы, но не удалось? Зато Украину Вашингтон прекрасно прибрал к своим рукам, а Крыму удалось спастись, и слава Богу!» — указывает Ольга С.

«А причем тут США? Занимались бы своим долгом и прочими проблемами. Чего лезут в чужие дела? Хотят кусок от чужого пирога, а им не предлагают?» — интересуется Наталия Б.

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Ряд пользователей указывает на то, что Соединённым Штатам следовало бы обратить свой взор на Украину, где наблюдается демографический кризис, и государство с этим ничего не делает.

«Лучше бы Штаты осудили Украину, которая уже несколько десятков лет не проводит перепись своего населения. Сколько их там? Никому не известно. Власти это используют, но если выяснится правда — то их сметут», — предполагает Татьяна К.

Напомним, 16 октября посольство США на Украине написало в Facebook, что Вашингтон осуждает проведение Россией переписи населения на территории Крыма и расценивает эти действия как попытку подорвать независимость Украины.