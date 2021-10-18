Информация о том, что в сауне отеля Gloria в посёлке Керрет округа Кавая в Албании были обнаружены тела четырёх граждан России, которые, предположительно, задохнулись, вызвала бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 18 октября в социальной сети Facebook.

Цитата из к/ф «Албанский гангстер». Реж. Мэттью Браун. 2018. Косово — Албания — США Албанский бандит

«Прежде чем ехать в Албанию, просто посмотрите фильм «Заложница» с Лиамом Нисоном. Там прекрасно показана вся изнанка «благой» европейской жизни, которая прекрасно сочетается с сексуальным рабством, торговлей людьми и прочим ужасом», — рекомендует Улан Д.

Цитата из к/ф «Албанский гангстер». Реж. Мэттью Браун. 2018. Косово — Албания — США Албанский бандит

Многие пользователи пришли к выводу, что данная история сейчас выглядит очень странной. Люди отмечают, что задохнуться четырём людям одновременно, без попытки обратиться за помощью — это очень подозрительно.

«Что-то мутное это дело. Разновозрастные люди не могли все в хлам упиться. У всех разное здоровье, ну хоть один бы до двери дополз! Если бы лежали на полу, так понятно было бы, что случилось, а так никто даже не попытался встать. Наверху жарко, понятно, но там все на разных высотах и все погибли, словно без попытки дёрнуться. Может, клофелина в питьё добавили? Муть», — отмечает Boris J.

«Слишком разный возраст, чтобы все вместе вдруг внезапно умерли, к примеру, от газа. И не в парной же это произошло, в конце-то концов. Очень странная история. Не удивлюсь, если это местный криминал решил убить не бедствующих туристов ради наживы», — подозревает Андрей К.

Цитата из к/ф «Албанский гангстер». Реж. Мэттью Браун. 2018. Косово — Албания — США Албанский бандит

Некоторые комментаторы отмечают, что российским представителям необходимо взять ситуацию под контроль, иначе местные власти могут с лёгкостью замять данный инцидент либо же правоохранители могут снисходительно подойти к выполнению своих служебных обязанностей.

«Вот ведь гонят… думают, что им кто-то поверит. Как одновременно могут четыре человека угореть? Они же парились там, а не спали! Упали сразу вместе? Ага, конечно. Наше консульство должно разобраться в случившемся и, в случае необходимости, запретить российским гражданам приезжать в подобные страны, где вдруг внезапно «задыхаются» наши туристы», — считает Геннадий У.

Часть людей считает, что российским гражданам стоило бы поберечься и не посещать Албанию, по крайне мере до выяснения всех обстоятельств данной смерти четырёх людей из России.

«Читаешь такие новости и понимаешь: «В Албанию ни ногой!». Да и что там вообще забыли российские туристы? Не нашли более приличной страны для отдыха?» — задаётся вопросом Александр Н.

Ряд пользователей указывает на то, что Албания давно прославилась своей криминогенной обстановкой.

«Многие, наверное, и не слышали уже давно об Албании, а между тем эта страна известна все цивилизованной Европе как центр наркоторговли, сексуального рабства и торговли органами. Это серая зона для всего европейского криминала», — написал Александр О.

Напомним, 17 октября Albanian Daily News опубликовало информацию, согласно которой в сауне отеля Gloria в посёлке Керрет округа Кавая были обнаружены тела четырёх граждан России. Как сообщил администратор заведения, людей без дыхания обнаружили спустя час после их приезда — один из них лежал в шезлонге, двое на скамейке, а четвертый сидел, свесив ноги в бассейн.