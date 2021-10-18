Сеть: «Бытие определяет сознание» — дети «отдохнули» на Вечном огне
Видео из Новосибирска, где трое детей решили «отдохнуть» на Монументе Славы, разложившись прямо на Вечном огне, покуривая при этом электронную сигарету, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 17 октября в социальной сети Facebook.
«Родители, видимо, воспитанием этих детей не занимаются. Правоохранителям стоило бы поинтересоваться, как эти дети содержатся, ходят ли они в школу и т.д. Может быть, это уже практически беспризорники», — предполагает Elena C.
Многие пользователи крайне жёстко осудили такое поведение подростков. Граждане уверены, что они намеренно решили осквернить памятник погибшим в Великую Отечественную войну.
«Возмутительная наглость! Демонстративное неуважение к памяти! Двое из троих не такие уж и несмышлёные дети. Они прекрасно знают, что делают. Следует их наказать, иначе они так ничего и не поймут. Кто знает, что они ещё осквернят во взрослом уже возрасте», — пишет Татьяна Ш.
Некоторые комментаторы отмечают, что дети, запечатлённые на видео, ещё слишком малы, чтобы намеренно творить какое-либо зло. Просто ими никто не занимается, и они предоставлены сами себе, даже не представляя о том, чему посвящён этот самый Вечный огонь.
«Не донесли до ума детей и подрастающего поколения о священном Вечном огне. О том, что хорошо, а что плохо. Они это не со зла так себя вели, а просто от отсутствия воспитания», — отмечает Зоя Х.
Часть людей считает, что перевоспитывать данных детей уже не имеет никакого смысла, потому что время упущено, и они впитали в себя именно такой образ жизни, который и продемонстрировали на видеокамеру.
«Из своего жизненного опыта могу сказать, воспитание надо начинать, когда ребёнок ещё лежит поперёк кровати. Когда же он ляжет вдоль — уже не воспитаешь. Боюсь, что этих детей уже не спасти. Они потеряны. И виновны в этом родители и государство», — указывает Геннадий Р.
Ряд пользователей указывает на то, что поведение данных несовершеннолетних является результатом отсутствием желания у государства заниматься воспитанием детей, работать над идеологией в обществе и чтить память погибших в Великую Отечественную войну.
«Ну, если государство не озабочивается на тему политико-воспитательной работы среди населения, а заодно и улучшением уровня жизни граждан (бытие определяет сознание), чего ждать от малолеток? Они вообще в курсе, для чего и почему горит этот огонь?» — поделилась своим мнением Leyla S.
Отдельные комментаторы отмечают, что детей надо чем-то занять, иначе они так и будут шляться по улицам, демонстрируя окружающим своё вопиющее невежество.
«Заботливое наше государство, верни бесплатные кружки и секции для детей! Ну хоть что-то сделайте для детей! У родителей нет лишних денег и времени следить, чем дети занимаются на улице, потому что с утра и до позднего вечера работают, что бы заработать копейки на проживание», — обращается Татьяна К.
Напомним, 17 октября в социальных сетях появилось видео из Новосибирска, где трое детей решили «отдохнуть» на Монументе Славы, разложившись прямо на Вечном огне, покуривая при этом электронную сигарету.