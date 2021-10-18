Видео из Новосибирска, где трое детей решили «отдохнуть» на Монументе Славы, разложившись прямо на Вечном огне, покуривая при этом электронную сигарету, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 17 октября в социальной сети Facebook.

Wreath Монумент Славы. Новосибирск

«Родители, видимо, воспитанием этих детей не занимаются. Правоохранителям стоило бы поинтересоваться, как эти дети содержатся, ходят ли они в школу и т.д. Может быть, это уже практически беспризорники», — предполагает Elena C.

Многие пользователи крайне жёстко осудили такое поведение подростков. Граждане уверены, что они намеренно решили осквернить памятник погибшим в Великую Отечественную войну.

«Возмутительная наглость! Демонстративное неуважение к памяти! Двое из троих не такие уж и несмышлёные дети. Они прекрасно знают, что делают. Следует их наказать, иначе они так ничего и не поймут. Кто знает, что они ещё осквернят во взрослом уже возрасте», — пишет Татьяна Ш.

Максим Зарембо Монумент Славы. Новосибирск

Некоторые комментаторы отмечают, что дети, запечатлённые на видео, ещё слишком малы, чтобы намеренно творить какое-либо зло. Просто ими никто не занимается, и они предоставлены сами себе, даже не представляя о том, чему посвящён этот самый Вечный огонь.

«Не донесли до ума детей и подрастающего поколения о священном Вечном огне. О том, что хорошо, а что плохо. Они это не со зла так себя вели, а просто от отсутствия воспитания», — отмечает Зоя Х.

Часть людей считает, что перевоспитывать данных детей уже не имеет никакого смысла, потому что время упущено, и они впитали в себя именно такой образ жизни, который и продемонстрировали на видеокамеру.

«Из своего жизненного опыта могу сказать, воспитание надо начинать, когда ребёнок ещё лежит поперёк кровати. Когда же он ляжет вдоль — уже не воспитаешь. Боюсь, что этих детей уже не спасти. Они потеряны. И виновны в этом родители и государство», — указывает Геннадий Р.

Ряд пользователей указывает на то, что поведение данных несовершеннолетних является результатом отсутствием желания у государства заниматься воспитанием детей, работать над идеологией в обществе и чтить память погибших в Великую Отечественную войну.

«Ну, если государство не озабочивается на тему политико-воспитательной работы среди населения, а заодно и улучшением уровня жизни граждан (бытие определяет сознание), чего ждать от малолеток? Они вообще в курсе, для чего и почему горит этот огонь?» — поделилась своим мнением Leyla S.

Халёва Марина Александровна Монумент Славы. Новосибирск

Отдельные комментаторы отмечают, что детей надо чем-то занять, иначе они так и будут шляться по улицам, демонстрируя окружающим своё вопиющее невежество.

«Заботливое наше государство, верни бесплатные кружки и секции для детей! Ну хоть что-то сделайте для детей! У родителей нет лишних денег и времени следить, чем дети занимаются на улице, потому что с утра и до позднего вечера работают, что бы заработать копейки на проживание», — обращается Татьяна К.

Напомним, 17 октября в социальных сетях появилось видео из Новосибирска, где трое детей решили «отдохнуть» на Монументе Славы, разложившись прямо на Вечном огне, покуривая при этом электронную сигарету.