Заявление старшего помощника руководителя управления Следственного комитета по региону Александра Шульги о том, что от отравления метиловым спиртом в Свердловской области погибло 18 человек, среди которых 12 мужчин и шесть женщин, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 17 октября в социальной сети «ВКонтакте».

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»Осознанно на это шли данные граждане, покупая неизвестно что неизвестно где. Ничему не научила их трагедия в Оренбуржье», — отмечает Татьяна Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что в России наблюдается системная проблема с тем, что люди в разных регионах нет-нет да и отравляются опасным спиртом. Люди убеждены, что в этом виноваты власти, которые неспособны контролировать появление нелегальных производителей алкоголя.

«В СССР заводы были государственные, были ГОСТы и правительство гарантировало качество. Сейчас — сплошной беспредел, государство ничего не контролирует и ничего не гарантирует», — считает Алексей Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что слишком часто новости о подобных смертельных отравлениях приходят из России, но очень редко когда от метилового спирта умирают европейские граждане.

«Почему я не слышу о таких случаях из Германии или любой другой страны Европы? У нас каждый год от этого умирают. Почему не могут уже наконец-то навести контроль в этой сфере?!» — задаётся вопросом Алексей А.

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Часть людей считает, что правоохранители явно недоглядели, раз допустили, чтобы граждане отравились алкоголем, произведённым в кустарных условиях.

«Нет контроля, вот и всё. Что, не знали, кто и что продаёт? Вопрос как к полиции, так и к налоговой: как и на каком основании все эти лица вели торговлю? Почему им позволяли это делать? У нас чуть что, так сразу предпринимателю запрещают торговать, а его самого в СИЗО на три года. Это, видимо, были более уважаемые бизнесмены?» — задаётся вопросом Любовь Г.

Ряд пользователей указывает на то, что сами погибшие, судя по всему, приняли решение употребить продукт неизвестного происхождения из-за дороговизны спиртных напитков, продающихся в продуктовых магазинах.

«А никто не задаётся вопросом: почему люди вообще пошли не пойми куда, чтобы напиться неизвестного происхождения алкоголя? У людей нет денег, а вредные привычки тем временем никто не отменял. Вот вам и борьба за здоровый образ жизни. Людей губит бедность, а не дешёвый алкоголь», — поделился своим мнением Иван К.

Sverdlovsk.sledcom.ru Конфискованный фальсифицированный алкоголь

Отдельные комментаторы отмечают, что проверку стоит провести также и среди правоохранителей, которые не замечали, что на территории города существует точка по продаже напитков с метанолом.

«Пора жёстко пресекать любые производства алкогольной продукции, неподконтрольные государству. Это же криминал! Почему есть кто-то, кто может себе пресекать российский закон и травить российских граждан? Что в этот момент делает полиция? Взятки пересчитывает?» — задаётся вопросом Евгений П.

Напомним, 17 октября старший помощник руководителя управления Следственного комитета по региону Александр Шульга сообщил о том, что от отравления метиловым спиртом в Свердловской области погибло 18 человек, среди которых 12 мужчин и шесть женщин. На данный момент правоохранители задержали двоих подозреваемых, которых подозревают в изготовлении опасных напитков.