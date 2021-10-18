15 октября член парламента от Консервативной партии Дэвид Амесс умер после того, как его несколько раз ударили ножом. Убийство произошло в приемные часы Амесса на его избирательном округе Эссекс. По подозрению в убийстве задержали 25-летнего британского поданного сомалийского происхождения. Его деяния были квалифицированны как террористический акт. По данным расследования контртеррористического командования лондонской полиции, нападавший был связан с исламскими экстремистами.

Maarten Van Damme Нож

В связи с произошедшим теневой министр иностранных дел Лиза Нэнди в интервью для BBC рассказала, что она не чувствует себя в безопасности в своем избирательном округе.

«С момента этого ужасного убийства мы видели много аккаунтов, где публикуются гнусные оскорбления, адресованные членам парламента, в особенности женщинам. Чувствуете ли вы себя в безопасности, когда идете по своему избирательному округу?» — спросил журналист ВВС Андрю Марр.

«Нет, совсем нет. Мне повезло, что большая часть жителей моего избирательного округа переживает за мою безопасность, но такое ведь не в первый раз происходит. Например, недавно выяснилось, что Роузи Купер, члена парламента из соседнего избирательного округа, планировали убить, и план был раскрыт только благодаря организации, которая называется «Вера, а не ненависть», которая и уведомила об этом полицию. В некоторых местах ответ полиции был хороший, но ответ в целом был неравномерный. Мы не можем себе позволить превратиться в то место, где мы будем пытаться переплюнуть друг друга в рисках, на которые мы готовы пойти, чтобы выполнять эту работу. Атака на членов парламента является атакой на демократию. Мы должны подойти к решению этого вопроса серьезно», — ответила Нэнди.

Chris McAndrew Дэвид Амесс

В комментариях отметили, что каждый человек переживает за свою жизнь, и задавать этот вопрос политикам не имеет смысла.

«Давайте еще спросим у полицейских, пожарных, шахтёров, работников скорой помощи, и вообще у всех людей, которые идут домой, чувствуют ли они себя в безопасности», — прокомментировал @TheRealJRBPatel.

Некоторые пользователи считают, что политики преувеличивают опасность своей работы, кто действительно каждый день сталкивается с опасностью, так это полицейские, пожарные и другие люди, которые могут умереть на работе.

«У полицейских опасная работа, в армии, у сотрудников скорой помощи, у пожарных. Да, это было трагичное происшествие, но в целом политики в безопасности. Тем более, у каждой жизни есть риск», — написал @tweedy151.

«Да, но все эти профессии несут свойственный им риск. Пока кто-то не пытается забрать у тебя место, политика достаточно безопасна, а поход домой не входит в должностные обязанности политика», — отметил @5pectr3.

«Риск проиграть выборы, но не риск убийства. Это уже опасная перспектива», — написал @Argentology1.

Часть пользователей написала, что отсутствие охраны во время общественных собраний или приемных часов в округе является легкомысленным поведением со стороны членов парламента.

«Речь идёт о членах парламента, которые как минимум должны иметь охрану около двери, при встречах с избирателями», — отметил @ollybobby.

В комментариях добавили, что депутаты сами виноваты в том, что на них нападают, потому что вместо охраны они нанимают на работу своих родственников.

«Средние расходы члена парламента составляют около 150 тысяч. Вместо того, чтобы платить пятизначные суммы, нанимая своих детей и супругов в качестве помощников и поддерживая состояние утиных прудиков, они бы лучше охрану нанимали на приемные часы», — считает @natibubble.

Phil Long Британская полиция

Многие комментаторы выразили недовольство тем, что политики не предпринимают никаких действий для того, чтобы люди на улице чувствовали себя в безопасности.

«Так почему у нас тысячи детей являются жертвами нападений на улице, а полиция ничего не делает по этому поводу?» — поинтересовался @DALG69.

«Сколько жителей Великобритании не чувствуют себя в безопасности постоянно? Я не вижу, чтобы политики делали хоть что-нибудь, чтобы нам помочь. Сколько еще депутатов будут использовать это оправдание, чтобы остаться подальше от народа и сидеть в своем богатом пузыре?» — спросила @AnneHoo77837961.

Пользователи добавили, что вина за беспредел и нападения на людей должна лежать на министерстве внутренних дел Великобритании и спецслужбах, которые бездействуют и показывают свою некомпетентность.

«Всё напряжение и все общественные проблемы можно свалить на британское министерство внутренних дел. Они несут ответственность за законы об иммиграции и преступлениях на почве ненависти», — считает @john_sleet.