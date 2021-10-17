Заявление председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина о том, что Нобелевская премия мира дискредитирована сомнительными решениями, но вернуть доверие помогла бы процедура отзыва награды в тех случаях, когда лауреатов уличают в нарушении прав и свобод человека, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 17 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Adam Baker Нобелевская медаль

»Нет вообще нужды для Нобелевской премии мира. Кучка неких академиков выбирает пролоббированных учёных, журналистов и других проходимцев с зачастую банальными открытиями. Все сказали «Ах!», и на этом про них забыли», — указывает Robert S.

Многие пользователи пришли к выводу, что никакого доверия к Нобелевской премии у них не осталось, но тем не менее остаётся непонятным то, почему Володин печётся о репутации чужой для России структуры.

«Нобелевская премия, конечно же, дискредитировала себя уже давно, но почему российские власти собираются с этим бороться? Неужели нельзя просто этого не замечать или не учитывать. На что это премия влияет-то? Победители получают деньги и признание. Чем это плохо для государства?» — задаётся вопросом Иван Е.

Hansbaer Нобелевский банкет

Некоторые комментаторы отмечают, что отзыв премии мира у тех граждан, которые замарали свои руки в грязных геополитических и иных делах, сделает их фигуры менее значимыми в глазах общественности.

«Я согласен с Володиным. В России и СССР премию мира вручали только её предателям. Конечно, такие награды возвеличивают врагов нашей страны, поэтому необходимо не давать Западу премировать подобных личностей», — отмечает Александр С.

Часть людей считает, что Нобелевская премия мира зачастую достаётся таким личностям, которые к миру имеют слабое отношение, а скорее наоборот, причастны к возникновению множества конфликтов.

«Зачем? Не надо ничего отзывать. Тогда никто не будет знать, кто враг моей Родины! Ту конченую гнусность, которая хает моих соотечественников и мою Отчизну, я должен знать!» — пишет Сергей Г.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Ряд пользователей указывает на то, что наша страна не может никак повлиять на то, кому достаются те или иные премии и уж тем более не способна заставить кого-либо отзывать награды.

«А как это возможно сделать? Премию же в Европе дают. Так как Россия может её отозвать? Человек, которому вручили эту премию, может просто объявить о несогласии с решением комиссии, но чтобы российские чиновники принимали решение об отзыве награды для определённых людей. Это просто нелепо звучит», — считает Андрей В.

Нашлись и те, кто убеждены, что российские власти сами зачастую себя дискредитируют, поэтому работать в первую очередь стоило бы над устранением данного негативного фактора.

«Ни для кого не секрет, что Оскар и Нобелевская премия очень сильно политизированы, но вот нашему правительству я тоже не сильно доверяю. Особенно после того, как была принята пенсионная реформа. Ни те и не другие мне почему-то добра не желают, поэтому между жабой и гадюкой я выбирать не собираюсь», — написал Рене Д.

Напомним, 17 октября председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин написал в своём Telegram-канале о том, что Нобелевская премия мира дискредитирована сомнительными решениями, но вернуть доверие помогла бы процедура отзыва награды в тех случаях, когда лауреатов уличают в нарушении прав и свобод человека.