Памятник молодоженам, появившийся в городе Павлово (Нижегородская область), вызвал возмущение среди местных жителей, а также пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 17 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Франсиско Гойя. Сон разума роздает чудовищ. 1797

»Я вот только одного не понимаю: автору сего творения самому-то не стыдно было такое людям показывать?» — задаётся вопросом Елена П.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные произведения искусства могут лишь отвадить желающих заключить брак. Невозможно воспринимать данный памятник без эмоций, потому что он вызывает только отвращение, пишут граждане.

«Не удивлюсь, если из-за такого памятника среди местных количество разводов увеличится, а многие молодожёны раздумают заключать брак. Сдаётся мне, что этот монумент организовали противники союза мужчины и женщины, специально уродцами представили, а затем шумиху в СМИ организовали», — подозревает Алексей С.

Скриншот vk.comtypical_nn Памятник молодожёнам. Павлово

Некоторые комментаторы отмечают, что критика в отношении данного монумента совершенно несправедлива, потому что гражданам кажется, что «уродливые» лица «брачующихся», изображённых в памятнике, ничуть не отличаются от большинство окружающих их людей.

«Нормальный памятник. Видно, людям заняться нечем, привыкли к прилизанным голливудским лицам, как у кукол. Оглянитесь вокруг и посмотрите, что у окружающих зачастую такие же лица», — обращается Лариса К.

Часть людей считает, что о вкусах спорить глупо, но можно подойти к эстетической оценке произведения искусства, оперируя довольно объективными параметрами. Граждане пишут, что данный монумент выполнен крайне непрофессионально и неаккуратно.

«Я полагаю, что людям не понравились не лица, а топорная работа. Никакой симметрии, всё торчит, сварочные швы — просто ужас, да и эти выпуклости и выгнутости в тех местах, где должно быть ровно, цепляют взгляд», — отмечает Алексей М.

Ряд пользователей указывает на то, что появление подобных памятников является результатом рыночной системы взаимоотношений, когда заказчик в виде местных органов власти обращаются к «творцам», чтобы те за определённую сумму создали им нечто на заданную тему, несмотря на то, что у исполнителя может и не быть даже чувства вкуса.

«У нас, видимо, перевелись профессиональные творцы, а остались только сребролюбивые. Пока их «произведения» пользуются у современных управленцев спросом, они их и ваяют, штампуют. Скоро все города будут в таких «Алёнках», с одинаковыми площадями, с вырубленными старинными деревьями и вновь посаженными туями, которые засыхают на следующий год после посадки. Стиль новый в градостроительстве, «нью-урбанизм» называется!» — указывает Валентина Г.

Bullenwächter Творческая работа

«Опять автор памятника Алёнки со своими страшилками. Да, перевелись нынче профессионалы, остались двоечники одни», — считает Яна С.

Нашлись и те, кто убеждены, что в современных условиях кузнецу или скульптору приходится очень туго, поэтому не стоит чересчур ругать автора за его странный результат труда.

«Да, ребята. Если это частный заказ, то и удивляться не стоит. Чтобы сваять приличную работу, нужно очень много времени и приличную мастерскую. Вот на скульптурную группу уйдёт с полгода, и только на одну гипсовую модель! В металл переводить замучаешься. Из листовой бронзы. А до этого ещё две формовки в бетоне. Караул полный! Без мастерской да без должного оборудования — ну никак! В приличную копеечку влетит. Редкий частник такое потянет», — пишет Сергей Ш.

Напомним, 17 октября памятник молодоженам, появившийся в городе Павлово (Нижегородская область), вызвал возмущение среди местных жителей, а также пользователей интернета.