Уважаемый читатель, 15 октября 2021 года в режиме видеоконференции состоялось заседание Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств. Внимательно слушая выступление президента России, глубокоуважаемого Владимира Владимировича Путина, его слова о том, что: «Конечно, с сожалению, иногда не обходится и без разногласий и противоречий. И уж совсем плохо, когда эти противоречия приводят к острым конфликтам между отдельными государствами-участниками СНГ, так, как это случилось, к сожалению, в прошлом году в ситуации вокруг Нагорного Карабаха… При активном содействии нашей страны конфликт удалось остановить, и российский миротворческий контингент выступает гарантом достигнутого режима перемирия … Восстанавливаются системы жизнеобеспечения, оказывается медицинская помощь населению, в свои дома вернулись десятки тысяч беженцев — свыше 52 тысяч человек». Президент России, будучи подлинным лидером современности, в силу присущей ему деликатности не сказал о том, что лишь благодаря его персональным усилиям и настоятельным призывам 9 ноября 2020 года с вводом российского миротворческого контингента война в Нагорном Карабахе была прекращена, население Республики Арцах было спасено от геноцида. Неоспоримый факт, который гнусные прихлебатели соросовских харчей, уже не одно десятилетие вольготно себя чувствующие в информационном поле Армении, в десятках интернет-изданий извращают суть произошедшей катастрофы, вещая о каком-то тайном сговоре между Россией и Турцией по разделу самопровозглашенной Республики Арцах, ведущем к потере независимости Республики Арцах, которая за более чем 30 лет ее существования так и не была признана Арменией. И было далеко не случайным заявление президента России Владимира Путина, озвученное в эфире телеканала «Россия 24». «Что касается признания — непризнания Карабаха в качестве независимого самостоятельного государства, здесь можно по-разному это оценивать, но это, без всяких сомнений, было существенным фактором, в том числе и в ходе только что, надеюсь, завершенного кровопролитного конфликта. Потому что сам факт непризнания Карабаха, в том числе со стороны Армении, он существенным образом накладывал отпечаток на ход событий, на его восприятие», — сказал Путин. («Непризнание Карабаха было существенным фактором в конфликте, заявил Путин» 17.11.2020).

Никол Пашинян Иван Шилов ИА REGNUM

Kremlin.ru Заседание в режиме видеоконференции Совета глав государств – участников Содружества Независимых Государств

Напомню читателям, что еще 8 октября 2020 года президент Российской Федерации, глубокоуважаемый Владимир Владимирович Путин, выступил с заявлением, текст которого приводится ниже: «После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными. Для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве министра иностранных дел России в Москву 9 октября приглашаются министры иностранных дел Азербайджана и Армении» («Заявление президента Российской Федерации», 8 октября 2020 года). Для полноты картины о событиях октября-ноября 2020 года приведу выдержку и из статьи «Путин признался, что не понял отказа Пашиняна от условия возвращения беженцев в Шушу», опубликованной 17 ноября 2020 года: «19−20 октября у меня состоялась серия телефонных переговоров как с президентом (Азербайджана Ильхамом) Алиевым, так и с премьер-министром Пашиняном. Тогда вооруженные силы Азербайджана вернули себе контроль над незначительной частью, южной частью Карабаха, — рассказал президент России. — В целом мне удалось убедить президента Алиева, что можно прекратить боевые действия, но обязательным условием с его стороны было возвращение беженцев, в том числе в город Шушу (подчеркнуто мною — А.Г.). Неожиданно для меня позиция наших армянских партнеров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо, и премьер Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха. Мне и сейчас не очень понятно, в чём эта угроза была бы, имея в виду, что предполагалось возвращение мирных граждан при сохранении контроля со стороны армянской стороны над той частью территории Карабаха, включая Шушу, и имея в виду наших миротворцев» (подчеркнуто мною — А.Г.). Далее Владимир Владимирович Путин отметил: «Мне премьер тогда сказал: «Нет, не можем на это пойти, мы будем бороться, будем воевать». Убежден, что Никол Воваевич, которого патриоты Армении именуют не иначе как Николом-предателем, сказал это осознанно, так как к тому времени возложенная на него спецслужбами Запада и их турецко-азербайджанскими подельниками миссия не была Николом выполнена. Справедливость этих оценок подтвердит или опровергнет неизбежное судебное разбирательство о событиях, предшествующих и последующих после Карабахской войны (сентябрь — ноябрь 2020 года). В компетенции суда выявить истину, дать ответ на вопросы, а именно: являются ли Карабахская война и ее последствия следствием абсолютной неадекватности, несоответствия Никола Воваевича занимаемой должности, или это результат преступного ура-патриотизма и предательства им национальных интересов двух армянских государств — Республики Армения и Республики Арцах. Подтверждением этого станет утверждение о том, что Пашинян является прямым виновником гибели более двух тысяч солдат и офицеров Армии обороны Нагорного Карабаха и Вооруженных сил Армении. Уже не приходится говорить о его прямой вине и ответственности за ту данность, что сегодня мы имеем свыше десятка тысяч получивших тяжелые ранения военнослужащих, более 45 тысяч лишившихся крова семей, беженцев из Нагорного Карабаха, потерявших не только жилье, но и садовые участки, малые и средние преприятия, и, наконец, 75% территории Нагорно-Карабахской Республики.

Gov.am Разрушения после обстрела. Нагoрный Карабах

Поверьте, уважаемый читатель, мне очень тяжело вновь и вновь обращаться к этим трагическим для армянства всего мира событиям годовалой давности. Эти уже год кровоточащие раны никак не заживают, и в большей мере в силу того, что в армянском обществе (во всяком случае, у весьма существенной его части) всё еще нет глубинного осознания общенациональной катастрофы, ставшей явью по итогам Карабахской войны (сентябрь — ноябрь 2020 года). Я не стану приведением десятка фактов обосновывать данные мною выше оценки, не буду указывать на непростительные промахи в работе парламентских оппозиционных блоков Национального собрания РА VIII созыва, прекрасно осознавая, что мои выводы и оценки отнюдь не станут предметом осмысления и кардинальной корректировки политической повестки действующей сегодня парламентской оппозиции. Да-да, уважаемый читатель, увы, это именно так, даже невзирая на то, что данные мною выше оценки, к сожалению, есть правда. Правда, которая вместо осмысления обернется обвинениями в мой адрес, дескать, своими «обвинениями» в адрес оппозиции я лью воду на мельницу пашиняновской пропаганды. Более того, мое твердое убеждение в том, что избавление от Пашиняна, его отстранение от власти — обязательное условие сохранения государственности Республики Армения, объективно предполагающее, что это — главная идеологическая основа политической повестки на сегодняшний день, а не искусственно насаждаемый вопрос объединения всех оппозиционных режиму Пашиняна политических сил вокруг второго президента РА Р. Кочаряна. Увы, уважаемый читатель, это также будет превратно истолковано. Автор этих строк был в оппозиции второму президенту РА, однако после государственного переворота (апреля — мая 2018 года) в Армении, когда стало понятно, что мое Отечество — Республика Армения и Республика Арцах — в опасности, когда началась направляемая с берегов Потомака (CIA) и Туманного Альбиона (MI6) циничная травля Героев Арцаха, второго и третьего президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, светлой памяти генерал-полковника Манвела Григоряна, руководителя оппозиционной фракции «Армения» ныне действующего парламента РА, генерал-полковника Сейрана Оганяна, патриота Армении и России, бывшего Генерального секретаря ОДКБ, генерал-полковника Юрия Хачатурова, многих и многих видных военачальников арцахского национально-освободительного движения, для меня было однозначно, что настал час истины, а именно: когда 27 июля 2018 года режим Пашиняна подверг Роберта Кочаряна аресту и заключению в тюрьму, я счел своим долгом написать статью «Кочарян мне не друг, но истина дороже». Эта статья была опубликована 2 августа 2018 года в российском патриотическом ИА REGNUM. Приведу лишь последние предложения из этой статьи: «Перефразируя эту гениальную мысль (имеется в виду высказывание, приписываемое выдающемуся древнегреческому философу Сократу «Платон мне друг, но истина дороже»), скажу — Роберт Кочарян мне не друг, повторюсь, не друг, но истина дороже. А истина в том, что намерение устроить судилище над Кочаряном, при этом искусственно, за уши притягивая и вовлекая в этот процесс Россию, — это очередной шаг к разрыву стратегических союзнических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией. Иными словами, это первый шаг на пути к потере армянской государственности. И это не есть преувеличение. Это правда». Увы, после выхода в свет этой статьи прошло более трех лет, но выводы, содержащиеся в ней, и сегодня не потеряли своей актуальности. Пишу об этом потому, что не надо оказывать Роберту Седраковичу медвежью услугу, навязывая по подконтрольным его сподвижникам телеканалам, десяткам интернет-изданий и интернет-телеканалам мысли об исключительности Р. Кочаряна, которого следует воспринимать не иначе как общенационального лидера современной Армении. Подобные утверждения играют на руку николвоваевической антинациональной пропаганде, которая весьма профессионально паразитирует на этом объективно не востребованном в наших реалиях постулате. Чтобы не быть неправильно понятым, уважаемый читатель, отмечу, что автор этих строк месяцем ранее попросил передать Роберту Седраковичу вышедшую в апреле т.г. мою книгу под заголовком «Альтернативой вхождению Армении в Союзное государство России и Белоруссии является война» с дарственной надписью, удостоверяющей общность с ним моего убеждения о необходимости борьбы с антинациональным режимом Пашиняна, чего нельзя сказать о механизмах реализации этой борьбы. Считаю своим долгом вновь подчеркнуть, что издание моей упомянутой выше книги стало возможным благодаря содействию третьего президента Армении, уважаемого Сержа Азатовича Саргсяна. Однако мой «пафос» по отношению к нему, который усмотрели в моих предыдущих статьях (как об этом мне указали, бесспорно, друзья Армении), обусловлен не этим фактором, а в немалой степени основан на том, что до 2008 года, будучи в очень напряженных отношениях с Сержем Азатовичем (в не меньшей степени, чем с Робертом Кочаряном), общность политических подходов в отстаивании независимости Нагорного Карабаха в международных организациях стала основой для принятия руководством Республиканской партии Армении, председателем которой является Серж Саргсян, решения, не только обеспечивающего мое избрание в Национальное собрание V и VI созывов, но и утверждение моей кандидатуры в должности руководителя постоянной делегации НС РА (в 2012—2017 гг.) в Парламентской ассамблее ОБСЕ и делегирование меня в должности руководителя Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания Российской Федерации и Национального собрания Республики Армения (2017−2018гг.). Так вот, уважаемый читатель, в наши дни, когда уже более двух с половиной лет Республиканская партия Армении отстранена от власти, руководимая мною партия «Национальное Единение» поддерживает подход Республиканской партии Армении в вопросе отстранения Пашиняна от власти, высказанный ее председателем Сержем Саргсяном 3 октября 2021 года на конференции «Республиканцы, продолжительные реформы» в Цахкадзоре (Республика Армения). Так, 3 октября т.г. российское патриотическое информационное агентство «Красная весна» опубликовало статью под заголовком «Серж Саргсян назвал рецепт смены власти в Армении», в которой, в частности, отмечается: «Наша борьба сегодня должна быть не за привлечение людей на нашу сторону, а за то, чтобы как можно скорее избавиться от него (премьер-министра — прим. ИА Красная весна). Оппозиция в Армении может осуществить смену власти, если оппозиционные силы поставят перед собой эту цель, а не приход к власти за счет его (Никола Пашиняна — ред.) отстранения», — сказал он. По словам Саргсяна, сейчас надо думать не о власти, а о Родине, и действовать исходя из этой позиции. Он заявил, что был бы рад, если бы на выборах в парламент получил вдвое меньше голосов, которые ушли бы другим оппозиционерам, но страна при этом имела бы другое правительство».

Kremlin.ru Серж Саргсян

Не скрою, уважаемый читатель, что поддержи второй президент РА подобную тактику отстранения Пашиняна от власти, автор этих строк, вне всякого сомнения, вдохновился бы на написание воистину пафосной статьи в адрес второго и третьего президентов РА, тем более если этот подход был бы поддержан также и первым президентом Республики Армения Левоном Акоповичем Тер-Петросяном. Пишу эти строки и хочу верить, что это не из области политической фантазии, уж тем более не умещается в разрабатываемую в настоящее время теорию политического безумия. В эти дни, когда под угрозой само существование армянской государственности, хочется вспомнить и напомнить президентам и то положительное в новейшей истории Республики Армения, что связано с их деятельностью. Это победа Армении и Арцаха в национально-освободительной войне 1992−1994 гг. при президенте Левоне Тер-Петросяне, это определенный экономический рост РА в годы президентства Роберта Кочаряна, это преодоление с минимальными издержками последствий глобального финансово-экономического кризиса 2008−2009гг., вхождение Армении (20 января 2015 года) в Евразийский экономический союз, это успешное отражение наступления азербайджанских войск по всей протяженности линии соприкосновения Армии обороны Нагорного Карабаха и вооруженных сил Азербайджана (2−5 апреля 2016 года), принятие при непосредственном участии начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, генерала армии Валерия Васильевича Герасимова двустороннего соглашения о прекращении огня на всей линии фронта между Нагорным Карабахом и Азербайджаном, которые имели место при президентстве Сержа Саргсяна.

Думается, что столь скупое перечисление заслуг трех бывших президентов независимой Республики Армения (о недостатках и упущениях за годы независимости РА в периоды их правления я неоднократно писал и говорил) дает гражданам Армении полное право потребовать от них объединения всех своих возможностей и усилий для избавления от власти николпашиняновских нелюдей, сатанистов, ведущих наше государство к гибели. А зрелость политического класса Армении, ее неангажированность со стороны разных геополитических акторов коллективного Запада, а также исполнителей их сценариев на Южном Кавказе в образе неоосманского и апшеронского султанов Эрдогана и Алиева, которые со всей убедительностью проявляются в современных, судьбоносных для Армении и Арцаха условиях, будет определена их умением, отложив в сторону все имеющиеся противоречия, объединиться. Альтернатива объединению всего политического класса, искусственное привнесение каких-то условий в этот исключительно востребованный процесс будет равнозначно предательству национальных интересов Армении и Арцаха, кощунственному преданию забвению светлой памяти более пяти тысяч безвинно убиенных солдат и офицеров Карабахской войны (сентябрь — ноябрь 2020 года). Это будет проявлением хамского, бессердечного отношения к сломленным горем невосполнимой утраты тысячам и тысячам родных и близких жертв азербайджано-турецкой военной агрессии против Республики Арцах, что стало возможным в условиях самого активного участия в варварских бесчинствах сирийских наемников-террористов.

Nkrmil.am В Нагорном Карабахе

Да простит меня уважаемый читатель за столь эмоциональное описание обуревающих меня тревожных чувств. На данном этапе, когда для меня продолжают оставаться недоступными эфир на оппозиционных телеканалах, выступления на каналах интернет-телевидения, публикации моих статей в интернет-изданиях, подконтрольных второму президенту РА и поддерживающим его политическим силам, когда вся надежда довести до граждан РА свое видение по избавлению Армении от власти сатанистов возлагается на интернет-телевидение 168. am и Hayeli. am (главные редакторы Сатик Сейранян и Анжела Товмасян), а также на патриотические издания «Новое Время» (главный редактор Рубен Сатьян) и «Иравунк» (руководители — Айк Бабуханян и Ованнес Галаджян), не всегда получается сдерживать свои эмоции при написании статей, что, признаться, отнюдь не может вызвать чувства удовлетворения. При этом я вдохновляюсь тем, что патриотическое российское ИА REGNUM, публикуя мои статьи, оказывает большое содействие (пишу это без ложной скромности) в ознакомлении наших соотечественников, проживающих в РФ, конечно же, российских читателей с позицией, диаметрально противоположной позиции властей сегодняшней Армении. Замечу, что, к моему большому удовлетворению, после публикации моих статей в ИА REGNUM десятки известных российских интернет-изданий размещают их на своих сайтах.

Теперь, уважаемый читатель, думаю, что самое время привести некоторые подробности из выступлений (15 октября т.г.) президента Алиева и премьер-министра Пашиняна на саммите (к 30-летию со дня образования Содружества независимых государств).

Так, в своем выступлении на саммите стран СНГ апшеронский султан, в частности, заявил:«За прошедший год после того, как Азербайджан восстановил контроль над 130-километровым участком государственной границы с Ираном, бывшим под контролем Армении на протяжении около 30 лет, и тем самым поставил заслон маршруту наркотрафика из Ирана через Джебраильский район Азербайджана в Армению и далее в Европу, объем задержанного нами героина на других участках азербайджано-иранской границы по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет вырос в два раза. (Это утверждение Алиева косвенно свидетельствует о его полной осведомленности о наркотрафике, разрабатываемом международными мафиозными структурами. Информация к размышлению…) Это говорит о том, что на протяжении около 30 лет Армения в сговоре с Ираном использовала бывшие оккупированные территории Азербайджана для осуществления наркотрафика в Европу». На это клеветническое обвинение последовала немедленная реакция официального Тегерана. Так, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, комментируя это заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, заявил: «Обвинения в адрес страны, признанной мировым сообществом героем в борьбе с наркотрафиком, не могут иметь иных последствий, кроме как опровержение слов. Берегитесь ловушек сатаны».

Mehr News Agency Али Шамхани

Заметим, что 15 октября 2021 года, в 19:26 мск ТАСС опубликовал статью под заголовком «МИД Ирана отверг заявление Алиева о причастности Тегерана к наркотрафику», в которой, в частности, отмечается: «Представитель МИД решительно отверг новые заявления Алиева в отношении Ирана на заседании стран СНГ… Такие обвинения служат только интересам Израиля, которые направлены на ухудшение братских отношений народов Ирана и Азербайджана, — он также заявил о передовой роли исламской республики в борьбе с контрабандой наркотиков, что неоднократно подтверждалось соответствующими международными организациями… К сожалению, несмотря на положительные личные послания со стороны Баку (здесь не приходится сомневаться, что послания были от Алиева или по его прямому поручению — А.Г.) в ходе всевозможных контактов, Азербайджан намерен и дальше делать безосновательные заявления для СМИ, на которые (иранская сторона) будет давать соответствующий ответ». Думается, что официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, сказав, что «несмотря на положительные личные послания со стороны Баку в ходе всевозможных контактов и т.п.», филигранно довел до адресатов алиевского послания (в частности, до европейских лидеров, куда в итоге, со слов Алиева, доставляются наркотики) всю двуличность и клеветнический характер высказываний апшеронского султана относительно абсолютно ложных обвинений о том, что «на протяжении около 30 лет Армения в сговоре с Ираном использовала бывшие оккупированные территории Азербайджана для осуществления наркотрафика в Европу».

Mod.gov.az Ильхам Алиев

Вполне ожидаемо, что читатель вправе задаться вопросом, а как среагировал на эту клевету апшеронского султана выступавший вслед за Алиевым Никол Пашинян. «Не могу не среагировать на высказывания о наркотрафике, организованном Ираном и Арменией. Я хочу отметить, что мы очень тесно сотрудничаем с правоохранительными органами Ирана и очень эффективно боремся против наркотрафика. Могу представить цифры, которые показывают, что задержание и количество изъятых наркотиков у нас выросло в четыре раза и даже больше. Иран и Армения очень тесно сотрудничают в борьбе против наркотрафика» (то есть Пашинян по существу подтвердил факт существования наркотрафика — А.Г.). Услышав подобную подобострастную оценку в подтверждение обвинений, прозвучавших со стороны босса Пашиняна, то бишь Алиева, я оказался перед дилеммой: что это — обязательство публично подтверждать даже самую гнусную ложь, озвучиваемую апшеронским султаном, или предъявление умышленного обвинения в адрес самоотверженных воинов-арцахцев, дислоцированных на 130-километровой приграничной с Ираном территории, контролируемой до Карабахской войны (сентябрь — ноябрь 2020 года) Армией обороны Карабаха. Более того, это есть также предъявление уже со стороны Никола Пашиняна смертельно наказуемого в Иране обвинения в адрес пограничных подразделений ИРИ, контролирующих этот участок иранской границы. Бесспорно, что это прозвучавшее на саммите СНГ изощренное оправдательное заявление Пашиняна иначе, чем гнусным предательским шагом в отношении Ирана, охарактеризовать невозможно. Не приходится сомневаться, что подобное действо Пашиняна в немалой степени зачтется как оправдание за принятие Николом Воваевичем щедрой мзды со стороны мастеров на подкуп неоосманского и апшеронского султанов, миллиардных долларовых подачек, о которых, повторюсь, молва в Армении изо дня в день всё более разрастается. Анализируя эти действия Пашиняна, убеждаешься в том, что расчет сценаристов из спецслужб коллективного Запада сколь изощрен, столь и простоват, а именно: любой ценой вбить клин в отношения между Исламской Республикой Иран и Республикой Армения, что в наши дни имеет очень и очень важное значение. Ведь от доверительности отношений Ирана и Армении на данном отрезке времени во многом зависит уровень обеспечения неприкосновенности государственной границы Армении и Ирана в Сюникской области. Именно поэтому надо предельно ясно осознать, что надежная охрана государственной границы РА в Сюникской области в сложившихся в нашем регионе условиях не представляется возможной без непосредственного привлечения к исполнению этой жизненно важной задачи Пограничного управления ФСБ РФ в Армении.

President.am Серж Саргсян и президент Ирана Хасан Рухани. 2013

Можно привести немало других фактов, на первый взгляд, кажущихся следствием некомпетентных действий николвоваевских сатанистских властей. Но важно четко понять, что побудительные мотивы их действий являются результатом реализации тщательно продуманной стратегии западных спецслужб, которые претворяются в жизнь их политическими лакеями в лице нынешнего руководства РА, что рассчитано на достижение вполне конкретных целей.

Первое, в Республике Армения, особенно в приграничных районах РА с Азербайджаном, и впредь будет провоцироваться нагнетание напряженности, что приведет к неуверенности населения этих регионов в своей безопасности, а это неизбежно приведет к массовому исходу населения из этих регионов Армении. При этом особый упор стратегами западных спецслужб и их турецко-азербайджанскими приспешниками будет сосредоточен на нагнетании напряженности в Сюникской области РА, имеющей 45-километровую границу с Ираном. Исход населения из Сюникской области параллельно будет сопровождаться вдавливанием в сознание граждан этой области тезиса о том, что создание так называемого «Зангезурского коридора», соединяющего эксклав — Нахичеванскую Автономную Республику — с Азербайджаном, непременно окажет благотворное воздействие на развитие этого региона РА, на создание тысяч рабочих мест и прочее. Естественно, что незащищенность граждан приграничных с Азербайджаном районов Армении соросовскими борзописцами будет преподноситься как результат бездействия, а то и куда мерзостнее — как результат сговора нашего стратегического союзника России с Турцией.

Второе, не приходится сомневаться, что нагнетание напряженности в приграничных районах Армении будет происходить одновременно с провокациями на азербайджано-нагорнокарабахской границе. Свидетелями этих кощунственных проявлений мы становимся чуть ли не каждый день. Причем весьма характерно, что за лживое освещение этих провокационных действий Азербайджана самым активным образом впряглись отдельные российские писаки, чуть ли не ежедневно выступающие в различных финансируемых Азербайджаном интернет-изданиях. Писаки, которые в свое время стали первыми ласточками из числа разного рода извращенцев, нынче ласково именуемых и пропагандируемых Западной пропагандой как сексуальные меньшинства или представители ЛГБТ-сообщества. Не буду приводить конкретную фамилию, чтобы не повысить цену найма этих платных борзописцев. Так вот, нагнетание Азербайджаном напряженности на границе с Нагорно-Карабахской Республикой преследует двоякую цель, как-то: с одной стороны, вызвать отток оставшегося там населения и замедление, а то и вовсе прекращение притока беженцев из Арцаха на свою историческую Родину; с другой стороны, параллельно всё теми же соросовскими борзописцами будет продолжаться дискредитация российского миротворческого контингента. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться о результатах реализации этого мерзкого сценария — массовый отток населения из Арцаха и, как следствие, требование апшеронского султана о выводе российского миротворческого контингента, Ведь защищать-то российским миротворцам будет уже некого.

Можно привести множество примеров, подтверждающих, что во время Карабахской войны (сентябрь — ноябрь 2020 года) решительные действия российского руководства, лично президента России, глубокоуважаемого Владимира Владимировича Путина не только спасли население Арцаха от геноцида, но и сорвали планы неоосманского султана и стоящих за ним спецслужб Запада по замыканию исламской дуги на южном подбрюшье России, а в конечном итоге — выводу из Армении 102-й Российской военной базы и четырех погранотрядов Пограничного управления ФСБ России в Армении. Об этом мне уже неоднократно в подробностях приходилось писать. Вывод всё тот же, а именно: отстранение Пашиняна от власти равнозначно сохранению государственности Армении. Вместе с тем хотелось бы к этому добавить и другой вывод: дальнейшее пребывание Пашиняна во власти — приговор о беспомощности подлинных оппозиционных политических сил Армении. Здесь хотелось бы сделать, по моему глубокому убеждению, одну весьма существенную оговорку, как-то: оппозиционные политические партии, которые будущее Республики Армения и само ее существование в качестве независимого суверенного государства видят во вхождении в Союзное государство России и Белоруссии, вправе рассчитывать на хотя бы на во сто крат меньшее содействие со сторон России, чего удостаиваются, к примеру, десятки антинациональных так называемых общественных организаций, весьма щедро и на регулярной основе финансируемых уже не одно десятилетие фондом Сороса «Открытое общество — Армения» и другими подрывными организациями, окопавшимися в политическом пространстве Республики Армения. Это мое обращение продиктовано осознанием той простой данности, что финансирование оппозиционных сил РА со стороны других оппозиционных режиму Пашиняна политических структур, которые представлены в НС РА VIII созыва, чревато крайне нежелательными последствиями, обусловленными подрывом доверия весьма существенной части населения Армении, которая не пошла на выборы или отдала свои голоса пашиняновской партии (поступив таким образом как мальчик, который назло бабушке отморозил свои уши), к политическим партиям, всё еще сохранившим свою независимость от кого бы то ни было, за исключением собственных убеждений их членов, убеждений, которые четко закреплены в программных документах партий, которые они представляют.

Primeminister.am Никол Пашинян

Вместо послесловия. Не скрою, уважаемый читатель, что выступления на юбилейном саммите СНГ апшеронского султана Ильхама Алиева и его армянского подельника, премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна (определение «подельник Алиева» применительно к Николу Воваевичу основано на известном библейском изречении «По делам их узнаете их», Матфей, 7:20, Толкования) оставили гнетущее и одновременно тревожное впечатление. Апшеронский султан Алиев, полностью ответственный за развязывание Карабахской войны (сентябрь — ноябрь 2020 года), за варварские злодеяния турецко-азербайджанских головорезов (в прямом смысле этого определения) в военной форме и сирийских наемников-террористов вместо привлечения к уголовной ответственности Международным уголовным судом за совершенные злодеяния — геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии — в очередной раз перенарядился в тогу прокурора. Клеветнические обвинения апшеронского султана в адрес Армии обороны Нагорного Карабаха преследовали вполне конкретные цели, а именно: отвлечь внимание участников саммита СНГ, повторюсь, от варварских преступлений турецко-азербайджанских головорезов и сирийских наемников-террористов, с другой стороны, вызвать праведный гнев лидеров стран СНГ, в которых исповедуется ислам, в отношении Армении и Арцаха. Именно этой цели должны были служить клеветнические обвинения, как-то: «В городе Шуша Арменией разрушены 16 из 17 существовавших до оккупации мечетей. Одна была оставлена для демонстрации «толерантности», и при пособничестве так называемых специалистов из Ирана была попытка представить ее как персидскую. Дома и общественные здания были разобраны на кирпичи и камни, проданы в Армению и Иран». Никол, именуемый в Армении патриотическими силами не иначе как Никол-предатель, как и следовало ожидать, в своем выступлении и эту гнусную ложь Алиева никак не опроверг. Не сомневаюсь, что иранская сторона среагирует и на эту клевету апшеронского султана, преследующую конкретные цели: дискредитировать Исламскую Республику Иран в глазах значительной части граждан Азербайджана, подавляющее большинство населения которого являются приверженцами шиитского направления ислама. Естественно, что сие клеветническое обвинение в адрес Ирана как нельзя по душе и правящим кругам Израиля, находящегося в состоянии необъявленной (со стороны обоих государств) войны с Ираном. Бесспорно и то, что этот выпад апшеронского султана в адрес Ирана преследовал конкретную цель, как-то: подорвать неуклонно возрастающий авторитет Исламской Республики Иран в мусульманском мире. Однако эта тема отдельного и весьма актуального в наши дни глубокого и всестороннего анализа со сторон ученых-теологов.

Так вот, уважаемый читатель, в столь тревожных условиях, в соответствии с достигнутой днем ранее договоренностью в офисе партии «Национальное Единение» состоялась моя встреча с человеком необычной, полной драматизма и духовного возрождения судьбы, очень уважаемым в Ереване (особенно со стороны людей старшего поколения) и городе Камо Гегаркуникской области РА Феликсом Артаваздовичем Карабахцяном. Вот уже около пятнадцати лет бывший мэр весьма самобытного города Гавар (прежнее название Камо) одержим идеей воплотить в жизнь разработанный им же проект «Сад Ноя», который, по задумке Ф. Карабахцяна, должен находиться в Араратской области Армении, напротив библейской горы Арарат, в котором будет храм, символизирующий четыре основные мировые религии — христианскую церковь, мусульманскую мечеть, буддийский храм и еврейскую синагогу. Еще в 2009 году Ф. Карабахцян поделился своей идеей с представителями Священного синода Русской православной церкви, с руководством Евразиатского еврейского конгресса, Международной академии духовного единства народов мира, естественно, с Католикосатом Великого дома Киликийского и Католикосатом всех армян с центром в Эчмиадзине. Я не стану в подробностях расписывать идеи, заложенные в проекте Феликса Карабахцяна «Сад Ноя», это также тема отдельного изучения с целью его последующего воплощения в жизнь. Однако примечателен тот факт, что по воле Провидения именно 15 октября 2021 года Синод Русской православной церкви принял решение о создании епархии на территории Армении: «15 октября 2021 года Священным синодом Русской православной церкви принято решение образовать в пределах Республики Армения Ереванско-Армянскую епархию РПЦ. Епархиальный архиерей новообразованной Ереванско-Армянской епархии будет иметь титул «Ереванский и Армянский», с расположением епископской кафедры в городе Ереване». Заметим, что это решение было принято после встречи 12 октября 2021 года в Московском Даниловском ставропигиальном монастыре между Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Гарегином Вторым. Хочется верить, что это — божественное предзнаменование о том, что на древней армянской земле, в 301 году принявшей христианство как государственную религию, воцарятся мир и процветание, и «Сад Ноя» в предгорьях библейского Арарата станет своеобразным воплощением осознания землянами общности и неразрывности судьбы народов, проживающих на планете Земля. Далеко не случайно и то, что автор проекта носит имя Феликс, которое в Римской империи в качестве имени практически не употреблялось, лишь изредка добавлялось к имени в качестве прозвища в значении «счастливый», чтобы подчеркнуть удачливость и «непотопляемость» данного лица. Из истории наиболее известным примером подобного рода является бессрочный римский диктатор Луций Корнелий Сулла по прозвищу Феликс или «счастливый».

Hayktt Покровский храм Русской православной церкви. Ереван

Глубоко символично, что предложение Феликса Карабахцяна о вовлечении партии «Национальное Единение» в инициативную группу по продвижению идеи создания «Сада Ноя» состоялось в тревожные для судеб армянской государственности дни. Повторюсь, автор проекта — прошедший через суровые жизненные испытания и не сломившийся под их давлением самодостаточный гражданин Республики Армения, убежден, что ниспосланная свыше миссия армянского народа, создавшего в предгорьях библейской горы Арарат свою независимую государственность, уже предрешила, что именно в Араратской долине Республики Армения должен быть сооружен «Сад Ноя», который может стать своеобразным, глобальным по своему предначертанию «центром международного согласия между верующими всех конфессий по достижению мира и дружбы между народами планеты Земля. Это отвечает уставным целям и задачам международной Академии духовного единства народов мира (далее — МАДЕНМ — А.Г.)». В кавычках я привел выдержку из ответа президента МАДЕНМ, академика РАН Г.Е. Трапезникова в адрес президента Культурного фонда «Сад Ноя» Феликса Карабахцяна от 22 декабря 2008 года. Приведу короткие выдержки из посланий в адрес автора проекта «Сад Ноя» Ф. Карабахцяна: «Русская православная церковь традиционно проявляет готовность к взаимополезному соработничеству со всеми общественными силами, труды которых направлены на поддержание традиционных духовно-нравственных ценностей, развитие равноправного межрелигиозного диалога и установление прочного мира между народами (из письма и.о. председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ, епископа Егорьевского от 23 марта 2003 года); «Евразиатский еврейский конгресс (далее — ЕАЕК — А.Г.) в течение многих лет ведет деятельность, связанную с межрелигиозным и межэтническим диалогом. Нам очень близки идеи воспитания толерантности и укрепления взаимопонимания и согласия между представителями всех мировых конфессий. Нам кажется, что сегодня в условиях ксенофобии и национального экстремизма такие проекты, как «Сад Ноя» очень важны и своевременны (из письма генерального секретаря ЕАЕК М.А. Членова)».

Что же, уважаемый читатель, после вышеизложенного мне остается лишь призвать читателей еще и еще раз осмыслить Первую книгу Моисея «Бытие» и понять свое место, роль и персональную ответственность за судьбу планеты Земля. Всё остальное, как говорил Екклесиаст (Экклезиаст), сын Давида, царя в Иерусалиме: «И обратился я, и видел, что не проворным достается успешный бег, не храбрым — победа, не мудрым — хлеб, и не у разумных — богатство, и не искусным — благорасположение, но время и случай для всех их… Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, — все суета!» А посему был прав Мордехай Леви, он же Карл Маркс, который на просьбу своей старшей дочери Женни Лонге помочь в написании домашнего сочинения на тему «Что такое счастье?», проведя бессонную ночь в раздумьях на эту тему, изложил свое представление о счастье: это борьба!