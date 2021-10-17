Заместитель главы Госдепартамента США Виктория Нуланд во время своего визита в Россию с 12 по 13 октября 2021 года встречалась с тремя высшими российскими представителями: заместителем главы российского МИД Сергеем Рябковым, помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и с курирующим СНГ заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

14 октября в некоторых российских СМИ появилась очень скупая информация о том, что в разговоре с Дмитрием Козаком Нуланд выдвинула предложение создать в ЛДНР коммерческий банк, позволяющий оказывать традиционные финансовые услуги на сумму $10 млрд в год и вывести экономику ЛДНР из серой зоны на уровень прозрачных международных торговых операций.

Это, по мнению американской стороны, снизит в непризнанных республиках коррупцию и уберёт мутных посредников из торговли ЛДНР с Украиной, взвинчивающих цены на 70%, создавая проблемы для бизнеса. Также лучше и веселее станет жить местному населению. Создать банк планируется в 2022 году. В состав акционеров войдёт финансовый холдинг JPMorgan Chase. Что гарантирует защиту банка и его клиентов от санкций Украины. Что ещё известно по этой теме, если принять версию СМИ о приходе банка США в ЛДНР?

Иван Шилов ИА REGNUM Виктория Нуланд

Первое. Россия провела перегруппировку сил и средств на донбасском направлении. Прежний «хозяин» ЛДНР Сергей Курченко и руководимая им компания «Внешторгсервис», зарегистрированная в Южной Осетии и управляющая основными крупнейшими местными предприятиями, выведена из ЛДНР, передаёт находящиеся в управлении активы и меняет свою организационно-правовую форму (с ЗАО на ООО) и название на «Южный Горно-металлургический Комплекс» (ЮГМК). Российский банк Курченко «Энергомашбанк» утратил лицензию по решению ЦБ РФ.

Управлением входивших в орбиту «Внешторгсервиса» заводов по решению администрации Донецка (по согласованию с Москвой) назначен Евгений Юрченко, занимавшийся до этого банковским делом и работавший и. о. замгубернатора Воронежской области.

Второе. После такой «рокировки» в Москве принято решение инвестировать в ЛДНР в течение трёх лет 900 млрд рублей. Это серьёзный объём инвестиций, не только повышающий субъектность ЛДНР, но и создающий проблему сбыта продукции, произведенной на находящейся под санкциями территории, но способной принести серьёзную прибыль и нарастить ресурс влияния тем, кто к этому будет причастен.

Третье. Киев показал неспособность решить проблему Донбасса, а США неспособны продвинуть дальше свою зону влияния. Россия же серьёзно пустила здесь корни, и если США ничего и дальше не предпримут, то они упустят ключевой регион из-под контроля и при этом не используют потенциала сделки с Россией, используя выгодный для этого момент.

Скорее всего, судьба коммерческого банка будет решаться в контексте решения судьбы ЛДНР на предстоящей встрече В. Путина и Д. Байдена.

Whitehouse.gov Владимир Путин и Джо Байден на встрече в Женеве

Нигде не сказано об участии в акционерном капитале банка российской стороны. Но судя по тому, что вопрос решают с Россией, а США говорят об «участии» в акционерном капитале, то понятно, что, скорее всего, он будет смешанным — российско-американским. JPMorgan Chase гарантирует защиту банка от противодействия Киева, а российский участник от противодействия ЛДНР.

Кроме того, стороны будут контролировать друг друга в вопросе расширения сети влияния и крышевания работы спецслужб. Совместный капитал — это гарантия того, что интересы разведок не возобладают над интересами бизнеса и не будут идти ему во вред.

Если принять версию СМИ, то что могло заинтересовать JPMorgan Chase в ЛДНР? Это предприятия металлургии («Донецксталь», Енакиевский металлургический завод, Макеевский коксохимический завод, Макеевский металлургический завод, Стахановский завод ферросплавов, Енакиевский коксохимпром, Ясиновский коксохимический завод, Харцызский трубный завод, Алчевский металлургический комбинат, Докучаевский флюсо-доломитный комбинат) и угледобычи (Комсомольское рудоуправление, а также угольные предприятия «Ровенькиантрацит», «Свердловантрацит», «Краснодонуголь»).

Vladimir Yaitskiy Донецк

В контексте нынешнего значения «зелёной энергетики», её огромного финансового и геополитического потенциала, а также энергетического кризиса в Европе и угроз от этого кризиса как для России, так и для Запада в целом ясно, что JPMorgan Chase видит перспективу в контроле бизнес-процессов с использованием ресурсов этого региона. Ресурсов как топливно-энергетических, так и финансово-политических. И это важно для сделки США с Россией накануне столкновения США и Китая.

По сути, это предложение означает признание того, что Украина не способна решить для США проблему Донбасса. Это не снимает, но понижает статус Украины в глазах США: СП-2 введён, серьёзных санкций по нему администрация Байдена принимать не намерена, но хочет разменять эту позицию на сделку с Россией в области экологии и энергетики. Ясно, что сделка такого рода повлечёт за собой сделку по зонам влияния. Что тут важно для США?

Прежде всего, от России нужны гарантии, что она не станет использовать военную силу (Крымский сценарий) для восстановления СССР-2. В бывших советских республиках американский бизнес уже пустил корни и не хочет ими рисковать. Россия показала, что не стремится к этому и ищет другие выгоды.

Гарантии американскому бизнесу в СНГ Москвой могут быть даны лишь при условии встречных гарантий. Это и будет предметом обсуждения в декабре между Путиным и Байденом. А коммерческий банк в ЛДНР способен стать гарантией того, что политики не станут вести двойные игры.

Ясно, что риск превращения ЛДНР во второе Приднестровье стал для США неприемлемым и реальным. Война там не решает ни одной американской проблемы, но добавляет рисков в решении китайского вопроса: консолидация России и Китая станет активной, и это уже меняет весь расклад сил не в пользу США.

Создание заявленного банка в ЛДНР делает войну в Приднестровье ненужной, а судьбу Зеленского незавидной. Ему выкрутят руки по Минским соглашениям, после чего судьба Украины станет неактуальной. По ней будет легче договориться и вывести её из поля острого конфликта, который пожирает ресурсы, но не даёт победной перспективы. После чего Зеленского могут сделать козлом отпущения за поражение Украины и повесить на него всех собак. Обвинять в этом JPMorgan Chase, понятное дело, не посмеет никто ни в Киеве, ни в Вашингтоне.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Сергей Рябков заявил, что Россия и США не только не договорились ни о чем существенном, но и увидели поле для новых опасных конфликтов. Однако создаётся впечатление, что основными контрагентами для Нуланд были Ушаков и Козак, а Рябков выполнял функцию дипломатического и медийного отвлечения. Слова Рябкова повторили все СМИ, а про банк не говорил практически никто. В политике же, особенно большой, самое важное то, о чём говорят мало и тихо.

То есть картина визита Нуланд вырисовывается следующей: с Рябковым говорили о пространстве разногласий и об этом сказали после встречи. С Ушаковым и Козаком говорили о совместном банке в ЛДНР в контексте судьбы Украины, причём с Ушаковым обговаривали детали декабрьской встречи Путина и Байдена, где этот вопрос будет среди прочих решаться, а с Козаком — технические вопросы создания и поддержания деловой среды вокруг будущего банка.

Вместе с тем необходимо понимать, что если информация о таком предложении Вашингтона верна и в ЛДНР будет создан американский банк и местные предприятия перейдут в него на обслуживание, то Вашингтон сможет увидеть состояние всей экономики ЛДНР и предприятий двух непризнанных республик. Это нам надо? Возможно, но только в том случае, если решение о разделе Украины принято, и центр Новороссии будет находиться в Донецке.

Выводы.

1. Когда крупнейший банк — учредитель ФРС США ведёт переговоры с кем-то о создании совместного банковского бизнеса на спорной территории, то этот «кто-то» оценивается американской стороной как реальная и долгосрочная сила, а спорная территория утрачивает спорность. В США поняли, что Путин или его преемник (не важно) в России очень надолго. Реставрация прозападного проекта в России неактуальна, и нужно создавать долгосрочные проекты, требующие серьёзных гарантий.

2. Само по себе создание банка в ЛДНР не имеет никаких серьёзных последствий, но в контексте большой стратегии создаются условия для далеко идущих решений по целому спектру вопросов противостояния сверхдержав. Банк потянет за собой пересмотр решений в пространстве не только Европы, но и АТР. России не нужен банк в ЛДНР сам по себе, ей нужно изменение баланса сил. США тоже это нужно. Остаётся согласовать содержание договора, гарантии и обязательства сторон.

Mark Moz Банк

3. США при всей досаде Украины не намерены её бросать. Более того, они намерены углублять контроль над ней. Россия согласна не претендовать на Украину при условии смягчения давления. В экономическом смысле Украина России уже не нужна, в военном аспекте она легко блокируется, а в демографическом Россия при необходимости легко обеспечивает переток нужного ей количества населения из Украины в Россию, не беря на себя затраты по содержанию Украины в целом. Это реальная почва для компромисса.

4. Россия ни в коем случае не откажется от поддержки Китая — во всяком случае, пока там у власти Си Цзиньпин. Заговора против Китая у России и США не будет даже ценой сделок по ЛДНР. Россия прагматична и именно потому не допустит глобального поражения Китая, а с локальными проблемами он справится сам. Китайский вопрос не может быть содержанием сделки между Россией и США. А вот европейский может. И об этом в декабре Путин и Байден будут вести переговоры.

5. Сделка России и США по Европе объективно назрела, и она потянет за собой последствия для Китая, но эта сделка не направлена прямо против Китая. Каждая сторона извлечёт для себя свои выгоды, и это абсолютно нормально — при условии невовлечения в прямое противостояние с третьими странами.

Именно такие выводы можно сделать по той информации, что появилась в СМИ после окончания визита В. Нуланд в Россию. Пока преждевременно оценивать его как повод для оптимизма или пессимизма. Ясно одно — Европа и Украина для США стали предметом торга с Россией.

Едва ли этому обрадуются в Киеве, Брюсселе или Варшаве. Едва ли расслабленно выдохнут в Лондоне. Едва ли снизится напряжение в Дели. Коммерческий банк в ЛДНР с участием США и неизвестным участником от России станет якорем стабильности от турбулентных процессов в мире. Именно это поручили В. Нуланд передать В. Путину.

Похоже, Россия просчитывает варианты ответа, и в декабре, если не случится ничего чрезвычайного, мы узнаем, что решили в Москве. Но похоже на то, что с невозвращением ЛДНР в состав Украины в прежнем статусе все смирились. Украинский проект, похоже, входит в свою кризисную стадию, и впору ставить вопрос — не Зеленский ли станет последним президентом Украины?