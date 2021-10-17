Прокуратура Московского метрополитена проверит обоснованность составления в отношении пассажирки метро протокола о мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы. Речь идёт об инциденте, произошедшем 12 октября в поезде подземки, подъезжавшем к станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии.

Виктор Васнецов. Богатырь. 1870-е

По предварительным данным, трое жителей юга России проявили агрессию к женщине, за которую вступился один из пассажиров. В результате произошёл конфликт, преимущественно словесный, в который на станции вмешались сотрудники полиции. В результате на четверых были составлены протоколы о мелком хулиганстве, а после в отношении троих возбудили уголовные дела по статье ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»).

«В ходе начавшегося конфликта фигуранты, выражая явное неуважение к обществу, применили насилие и высказывали угрозы его применения к окружающим гражданам, находящимся в вагоне электропоезда, что с учётом переполненного вагона имело повышенную общественную опасность», — рассказали в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

Ранее общественный резонанс получила другая история, когда на Арбатско-Покровской линии метро трое уроженцев Дагестана жестоко избили жителя Воронежской области Романа Ковалёва. По данному факту возбуждены уголовные дела, при этом правоохранительные органы оценили ситуацию по всей строгости закона.

Легенда боёв без правил Хабиб Нурмагомедов сравнил дагестанцев из метро с бойцами UFC, за что получил порцию критики. Но так ли он был не прав? Да, избившие окровавленного пассажира не только преступили закон, но проявили распущенность, неуважение к нормам морали. Но лишь для того, чтобы показать окружающим свой бойцовский характер и силу. А ожесточение можно объяснить опасностью их соперника, который не только крепко сложен и высок ростом, но и осмелился выступить в одиночку против троих по-боевому настроенных мужчин. Не случайно один из задержанных позднее назвал на камеру своего оппонента «тоже мужчиной», что можно считать не только описанием, но и характеристикой.

В этой драке многие журналисты обратили внимание, что больше никто из пассажиров не поддержал пострадавшего. Но главным является поступок как раз самого Романа. Он не только не испугался вступить в драку, но и не пытался выйти из неё, будучи уже избитым и окровавленным. А его противники хотя и выиграли сам бой, но убежали.

И вот в другом конфликте, у «Текстильщиков», появился сначала один пассажир, который вступился за женщину, но после его поддержали и другие мужчины в вагоне. Возможно, ещё недавно очевидцы мужского пола сделали бы вид, что ничего не происходит. Но сейчас — уже не так.

Другой важный момент — принципиальная и жёсткая позиция полиции и Следственного комитета. Не секрет, что часто бытовые конфликты такого плана разбирались с предельной лояльностью к нападавшим, что, безусловно, помогло разного рода негодяям уверовать в безнаказанность. Более того, репрессивный механизм работал в основном по отношению к местным жителям, пытавшимся с помощью силы убедить приезжих соблюдать порядок. Именно правоохранительные органы развалили радикальные правые движения, которые наводили свой порядок на улицах российских городов двадцать лет назад. С другой стороны жёстко пресекался разве что радикальный исламизм и откровенный терроризм.

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Это выглядит как воспитательная работа, которая не на словах, а на деле объяснила, что русский национализм — это плохо, необоснованная толерантность — плохо, кавказский национализм — плохо. Но смелость, готовность дать отпор, чувство справедливости и уважение к окружающим — это хорошо. Нельзя показывать своё превосходство над другими, но нужно быть готовым к ответу и к тому, чтобы защитить ближнего и более слабого.

Возвращаясь к боям без правил, нельзя не отметить, с какой стремительностью развивалась инфраструктура и в целом индустрия единоборств на Северном Кавказе и, в частности, в Дагестане. И это происходило в годы, когда в большинстве российских городов закрывались любые спортивные секции и застраивались детские площадки. В итоге Россия получила в южных регионах поколение борцов и бойцов, а во всех остальных — домашних мальчиков. Те же двадцать-тридцать лет назад разговор о физическом превосходстве среднего дагестанского юноши над его ровесником из Поволжья или Урала мог вызвать разве что улыбку. Но жизнь не стояла на месте, и сейчас Дагестан — один из мировых центров единоборств.

К чему это привело? Всё больше русских отцов стали искать возможности для своих детей для занятия единоборствами, появились новые спортсмены, в том числе самого высокого уровня. Стечение обстоятельств или реакция на раздражитель? Как бы там ни было, но сегодня за пояса соревнуются Владимир Минеев и Магомед Исмаилов, Александр Шлеменко и Артур Гусейнов. И это не соперничество русских с дагестанцами, это борьба русских с самими собой, борьба добра и зла внутри сердца, возвращение на правильный путь.

Чтобы в организме страны пошла эта реакция, ей понадобилась мужественная республика на юге, в развитие которой вложили немало сил.