У компании «Нафтогаз Украины» достаточно газа для обеспечения всех нужд населения, но «ситуация сложная» с бюджетными организациями. Об этом заявил глава правления компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Цитата из мф «Замок лгунов». Реж. Геннадий Сокольский. 1983. СССР Лжец

«Хочу всех успокоить и ответственно сказать, что «Нафтогаз»… имеет достаточно газа для обеспечения всех нужд населения. И мы, продавая газ по цене 7,42 [гривны за кубический метр или примерно 20 рублей] для нужд населения, делаем так, что цена на газ для нужд населения этой зимой не поднимется», — сказал чиновник в эфире телеканала «Украина 24».

Заявление украинского чиновника обсудили на телеграм-каналах «Бородатая Бабушка» и «Леся из СТРАНЫ». Многие указали на то, что Витренко указал цену на газ без НДС, в реальности украинские потребители платят почти восемь гривен за кубический метр, не считая оплаты за доставку голубого топлива. В целом люди скептически отнеслись к обещанию не повышать цену на газ для населения. Были те, кто отметил, что компания рано или поздно может ввести дополнительные платежи, чтоб «отбить» фиксированную цену на газ.

«О, ещё один сказочник. Витренко заявил, что «Нафтогаз» не будет повышать зимой цену на газ для населения. Говорит, как было 7,42 гривны за куб, так и будет. Сомнения прочь! Запомним. А потом напомним», — написал автор телеграм-канала «Бородатая Бабушка».

«Я, конечно, понимаю, что потенциальный тарифный майдан это не то, чего бы хотелось Зеленскому на новогодние праздники, но опуститься до сих позорных сказок… Ну это не смешно даже», — отметил Sleepy Bear.

«Цена уже выросла! А эти сказочники продолжают лгать», — добавил R Ro.

«Справедливости ради, Витренко не сказал, что газа хватит всем. Тем, кому нужно, тем хватит. Остальных нужно «сокращать». Слишком много населения в Украине. Западным «партнёрам» такой большой штат обслуги кормить не хочется. Это нерентабельно и противоречит основным принципам капитализма и свободной рыночной экономики», — написал Николай Н.

«Мне интересно, где такая цена — 7,42 грн. за куб? Если в Киеве ещё с лета 8,70 грн. (примерно 23,5 рублей)! А в области 7,99 грн. (примерно 21,6 рублей)», — не понимает Varelna.

Naftogaz.com Нафтогаз

«Или введут для населения третий дополнительный платеж за сжигание газа или за его использование. Предоставят два варианта: жги и плати или не жги и всё равно плати за простой, — а то чем дольше он «стоит» в трубе, тем быстрее снова становится грязным и не украинским…» — иронизирует Vladimir P.

«Пусть [цену] поднимают, народ «заслужил», — с сарказмом пишет Mari90.

«Так как продавать по такой цене невыгодно, то и продавать не будут! Ай умнички!» — написала Nataliia.

«Какие 7,42, сейчас цена 7,96 (примерно 21,5 рублей — О. П.)??? Он от жизни отстал!» — отреагировал VIKTOR.

«Ребят, у нас газ по 6 рублей/кубометр… Приезжайте греться», — написала Наташа.

«А у кого 7,40 было? От любители по ушам ездить. Чё сразу конечную цену не озвучивать с НДС и т. д… А вот за отдельную платёжку за транспортировку пора и к ответу призвать. Чё это власть не платит громадам (территориальным общинам — О. П.) за землю, в которой трубы лежат? Почему Украина с России требует деньги за транзит, а своих граждан, которые за свои деньги трубы покупали, газ проводили и т.д., откровенно кидает? Пора выставлять счёт власти за транзит газа, идущего по нашей земле и нашим трубам. Усё, конец и точка», — подытожила Анжела.

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