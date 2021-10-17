Социальные сети встревожило известие о том, что власти Кабо-Верде экстрадировали венесуэльского гражданина Алекса Сааба, который был задержан по запросу США в 2020 году. Люди обеспокоены, что такая же участь может постигнуть Наталью Поклонскую, недавно назначенную послом России в Кабо-Верде. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные комментарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Наталья Поклонская

«Значит, угрозы экстрадировать Поклонскую оттуда не такие уж и пустые? Объявят ее террористкой, нарушившей целостность нэньки, и попросят США помочь в этом деле. Киеву, может, и не выдали бы, а Вашингтону, чай, не откажут», — рассуждает Von. «После такого случая это может иметь статус «прецедента» — Поклонской надо задуматься. Ведь Украина может сослаться на этот беспредел», — отмечает Тамара Гороховская.

«Украина на что только не ссылается, в итоге сидит без газа и превратилась в самую нищую страну. Пусть дальше ссылается и исчезнет совсем скоро», — ответил Сергей.

«Жалко, что Виктория Нуланд уже улетела, а то можно бы зеркально ответить на американский беспредел, задержав Нуланд в Москве и затем экстрадировать ее в Каракас по запросу венесуэльского правительства», — предложил Абрам Нечипоренко.

«Поклонской нужно немедленно бежать с этих островов на катере! Ведь если выдадут в Киев, то тюрьма ее ждет, и надолго! Тут и Лавров ничего не сделает!» — предлагает участник дискуссии под псевдонимом «Русский генерал».

«Лавров, может, и не сделает. А вот Шойгу — вполне», — считает Алексей Коршунов.

«Вы там у себя про дипломатический иммунитет слыхали что-нибудь? По всей видимости, нет. Не надо конспирологии, тем более МИД Кабо-Верде уже сказал, что дипломатов никому выдавать не собирается. И сравнили тоже США с Украиной, а Россию с Венесуэлой», — напомнил Фёдор Егорович.

«Поклонская находится под целым набором санкций со стороны стран ЕС, США, Канады, Японии и ряда других государств. Кроме того, Украина «напомнила», что Поклонская обвиняется в целом наборе «нарушений украинских законов», и просит эти страны содействовать ее наказанию согласно украинским законам.

ElsondeMadrid Кабо-Верде

17 октября в Кабо-Верде состоятся президентские выборы. Новый президент (реально страной управляет премьер-министр, но и власть президента очень влиятельна) может отнестись к назначению российского посла в страну совсем не так, как его предшественник. На этом фоне ситуация вокруг Поклонской выглядит не совсем простой», — рассуждает Василий Гольцев.

«При любом раскладе власти Кабо-Верде не тронут российского посла Поклонскую, поскольку понимают, что прогибание перед пиндосами окажется для них крайне рискованным и позорным предприятием, а также потерей международной репутации», — считает Дан.

«Успокойтесь, Поклонской ничего там не угрожает. Дело этого гражданина и назначение Натальи послом — это вообще ни о чём и, как говориться, две большие разницы», — замечает Юстас.

«Поклонская никаких преступлений не совершала, а тем более против США, поэтому ей беспокоиться не о чем! Да и Украина для мирового сообщества значит меньше, чем Кабо-Верде…

А то, что она возглавила прокуратуру Крыма в период безвластия и госпереворота, не признав захвативших власть смутьянов, оставаясь верной народу Крыма, честь ей и хвала», — напоминает Анастасия Лихачёва.

Как сообщало ИА REGNUM, об экстрадиции Алекса Сааба известила радиостанция Caracol. Гражданин Венесуэлы обвиняется Соединёнными Штатами в отмывании $350 млн в интересах властей Венесуэлы через американскую финансовую систему.

Читайте также: Кабо-Верде экстрадировала в США гражданина Венесуэлы Алекса Сааба

Ввиду того, что Наталья Поклонская была назначена послом России в Кабо-Верде, спикер МИД Украины Олег Николенко ранее тоже заявил о необходимости её «экстрадиции».

Читайте также: Захарова отправила Киев применять правосудие на Украине, а не в Кабо-Верде

Читайте также: МИД Украины: Поклонская «не спрячется и в Африке». Соцсети: «Завидуют»

Читайте также: Власти Венесуэлы назвали похищением выдачу Алекса Сааба из Кабо-Верде в США