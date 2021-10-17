Одним из направлений такой политики стала поддержка Украины в ее войне против русского населения Донбасса. Официально «летальное вооружение» для карательной операции не поставлялось. Однако фактически картина иная.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Антироссийская пропаганда

Известно о нескольких уже состоявшихся поставках снаряжения и техники в интересах Украины, причем это крупные заказы.

Так, Франция поставляет Украине вертолеты Airbus Н225 Super Puma, H145 и H125. Всего к концу года количество машин дойдет до 55. Машины предназначены для национальной гвардии в качестве транспортных и разведывательных. Напомним, что именно формирования нацгвардии приобрели славу самых одиозных в войне за Донбасс.

Кроме того, французские компании поставляли Украине системы радиоэлектронной борьбы. Только в сентябре 2019 года компания Thalessix Gts France S.A.S. поставила Украине три компактных тактических системы радиоразведки и два постановщика радиопомех, причем это была не первая такая закупка.

Крупнейший контракт Украины и Франции — это поставка двадцати катеров для погранслужбы Украины. Украинский флот серьезно пострадал в 2014 году, когда Крым был возвращен России, к тому же за годы бесхозяйственного управления большинство кораблей уже к тому моменту было в небоеспособном состоянии. Однако Париж постепенно восстанавливает украинский флот. В 2019 году между странами был заключен контракт на поставку двадцати военных катеров. Кроме того, начались переговоры о совместном производстве таких кораблей. Это вооруженные сторожевики, причем не менее пяти единиц будут построены самой Украиной на верфи в Николаеве. В 2021 году Украина получила первый корпус катера FPB 98 MKI. Таким образом, Франция не просто кидает с барского стола сами корабли, но и поддерживает украинскую военную промышленность, создает мощности для постройки собственной военной техники.

Mill.ru Катер FPB98

Кроме того, в перспективе Киев рассчитывает сменить парк своих ВВС. Свои старые и значительной частью технически неисправные истребители Украина рассчитывает заменить на французские «Дассо Рафаль». Причем предложение президента Франции Эммануэля Макрона чрезвычайно выгодно: сама Украина не сможет осилить масштабную закупку, однако 85% денег предоставит в кредит сама же Франция. «Рафаль» вполне способен вести штурмовку наземных целей с помощью ракет «воздух-поверхность», и единственными реальными целями для них может быть ополчение Донбасса или российские объекты в Крыму.

О трениях России и Франции вспомнили недавно, в связи с тем, что правительство бывшей французской колонии Мали решилось пригласить в страну россиян из «ЧВК Вагнера» для наведения порядка в области борьбы с терроризмом. Французские войска с этой задачей не справились, и смена малийцами бывшего колонизатора на более эффективного союзника вызвала у Парижа бурную реакцию. Однако не стоит думать, будто противоречия возникли только вчера. Франция очень активно ведет враждебную России политику прямо у границ нашей страны и напрямую оснащает современным оружием открыто враждебный Москве политический режим.