«Газпром» и «Нафтогаз Украины» должны договориться о поставках газа, иначе украинская газотранспортная система (далее ГТС) превратится в металлолом. Об этом заявил доктор юридических наук Виталий Журавский в эфире украинского телеканала «Наш».

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

»Надо было давным-давно договариваться с Газпромом, и договариваться тет-а-тет, а не через посредников. Они всё время используют Германию. При всем уважении к Германии, она использовала это для своей пользы. «Северный поток — 2» защищает немцев, потому что 55 млрд кубических метров будут идти вне Украины… Представителям «Нафтогаза» нужно сесть за стол переговоров с Газпромом и договориться. Они рассказывают, что после 2024 года наша труба превратится в металлолом, если не подпишут газовое соглашение. Так подписывайте», — потребовал украинский эксперт.

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Заявление Журавского обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие отметили, что нынешнее положение дел на Украине является результатом антироссийской политики официального Киева и антироссийской пропаганды, которая проводится в соседней с Россией стране.

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«Зачем России содержанка, на которой печать негде ставить?! Что хотели, то и получили. А вот теперь сами и только сами», — отреагировала Елена Е.

«Вам ещё аукнутся те 3 млрд долларов, выигранные у Газпрома. Он свое вернёт», — добавила Ольга И.

Gazprom.ru Украинский транзит газа

«Крепитесь. Запад вам поможет…» — пишет Наталия В.

«Почему Газпром должен договариваться с Украиной? Смешно. Вы же ведёте «кровопролитную войну» с Россией», — недоумевает Лаврентий Павлович.

«Америка с вами…» — с сарказмом добавил Savva.

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«Это ж «совок» централизованное отопление оставил в наследство. Это «оккупация». Хотим и будем, как в Европе, платить бешеное бабло и мерзнуть, но свободные», — также не без сарказма написала Helen Ko.

«Этот туда же. Причем здесь СП-2 и Газпром? Какие проблемы? У ГТС Украины самый дорогой тариф. Ну, а то, что в Украине дорогой газ, так он по цене энергопакета. Что вам и было нужно», — отметил Николай К.

«Как подписывать контракты, если вы «воюете» с Россией?» — поинтересовался Дима Ш.

«А… [зачем] Газпрому с вами договариваться? Газпром сделает проще… По «качай или плати» снизит прокачку до 10 миллиардов, даст денег и вгонит вас в долги (минимальная рентабельность 26 миллиардов), а потом возобновит прокачку, а вы-то трубу уже распилите! Ну и сразу в Стокгольм! И вернет себе всё! Я не думаю, что в контракте говорится что-то о минимальной прокачке для поддержания шаровар…» — не без сарказма подытожил Dsd Impex.

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