Предложение Минтранса и МВД РФ запретить остановку на «островках безопасности» активно обсуждают в Сети. В основном люди говорят о несовершенстве существующих Правил дорожного движения и раздражены очередным запретом. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные комментарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Платная парковка

«И заезжают, и машины ставят!» — подтверждает Роман Смирнов.

«Может, всё-таки парковки начнете делать?» — вопрошает Елена Морева.

«Так и раньше не за остановку, а за заезд колесом уже штраф выписывали, хотя линия, очерчивающая островки, не 1.1, не сплошная по ГОСТу, и её давно хотели убрать. Всё это игры столичных чинуш. В обычных городах такой проблемы нет. Зато машины ДПС после выходных там стоят и отлавливают дачников, спешащих на работу», — отмечает Владимир Шмелев.

«На них вроде только аварийная остановка и то временно. И то могут штраф прислать если на камеру попадешь», — соглашается Михаил Захарович.

«Государственные рейсы такого себе не позволяют, а вот частники используют любую возможность разгрузить/загрузить маршрутку. Разумеется, это нужно регулировать, чтобы избежать несчастных случаев», — считает Резеда Галиева.

«Не знаю, как там с островками, у нас везде паркуются — и на пешеходных переходах, и на газонах, и на улицах с одной полосой… Может, для начала заняться выполнением данных требований?!» — предлагает Сергей Савунов.

(сс) M.Minderhoud Островок безопасности без светофора

«Запрещайте сразу автомобили и штраф за езду +100 500 мильёнов сделайте», — иронизирует Om.

«И где теперь искать место для безопасной остановки? Вдоль улиц — платная парковка с видеокамерами, со штрафом 500 руб., если в течение 5 минут не поступят деньги за парковку», — пишет Т.

«На то они и существуют и называются островки безопасности, если они кому-то не нравятся — так сделайте полноценные карманы (стоянки). А то едешь по платке и всё в бордюрах думаешь: хоть бы колесо не бабахнуло, а стоянки на платках с промежутками 12−15 км, и то ночью туда не встать, так как тупо нет мест», — поделился Виктор.

«Островки создавались изначально для пешеходов и экстренной остановки транспорта. А современное быдло сделало все остальное», — считает N.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Минтранс и МВД РФ подготовили изменения в Правила дорожного движения, предусматривающие запрет на остановку на островках безопасности и направляющих островках, сообщили РИА Новости со ссылкой на соответствующий проект постановления.

По мнению авторов, это решение поможет устранить хаотичную парковку в этих зонах.

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