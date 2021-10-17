16 октября глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия опубликовал видеообращение с призывом немедленно освободить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы. Запись, как сообщает ИА Красная Весна, была размещена на Telegram-канале Михаила Саакашвили.

Ярошенко Николай. Заключённый (фрагмент). 1878

«Мы требуем, чтобы его немедленного освободили», — заявил Арахамия от имени фракции «Слуга народа».

По словам украинского депутата, он не так давно приезжал в Грузию и видел «огромные достижения» Саакашвишили, а также «огромные объекты капитального строительства, которые были построены Михаилом». По мнению Арахамии, бывший президент Грузии «продвигает много реформаторских идей и здесь, в Украине», поэтому Украина ожидает его «дома».

Заявление Арахамии обсудили на украинских телеграм-каналах Klymenko Time и «Крокодил». Многие отметили, что Саакашвили не для того прибыл в Грузию, чтоб его сейчас передавали Украине. Иные указали на то, что после этого требования есть вероятность ухудшения отношений Киева и Тбилиси.

«Миша уехал не для того, чтобы его выпустили и вернули назад», — написала Люда.

«Что значит — вернули в Украину? Его кто-то забирал из Украины? Насколько мне помнится, он по собственному желанию покинул страну», — добавил Grey Earl.

«Видео записали… ну, сделали все, что могли в этой сложной ситуации», — с сарказмом пишет a83725.

«На грузинском требовать нужно, а то на русском как-то не убедительно звучит… Такое ощущение, что этот крысюк требует освобождения Михо у Путина, а не у властей Грузии…» — не без сарказма отреагировал *ВиктоР* «Град Сиверский».

«Т. е. он туда-сюда через границу может, а эти черти поют ему оды? А срок чиновнику за нелегальное пересечение будет? А он отказывался от грузинского паспорта? Если нет, то он их гражданин, заочно осуждённый и ещё и въехавший в страну в какой-то там бочке сметаны…» — отметил один из комментирующих.

Mstyslav Chernov Михаил Саакашвили

«Ржу с этого идиота. Вы у себя в стране не слышали о правосудии, а тут призываете защищать своих за бугром. Лучше от себя всю страну защитите и подайте в отставку», — пишет Oleg.

«Требуют они. Пешки госдеповские, облизывaйте ботинки хозяев», — отреагировала IRINA bru.

«С Грузией, походу, у нас тоже всё», — добавила Светлана.

«А почему это государственный деятель не на государственном языке говорит? Михаил Саакашвили и тот на украинском лопочет!» — отметила НаталИ.

«Очередное доказательство, что в Раде натуральный цирк», — пишет Egor S.

«Пусть едет в Грузию, выкрадет Мишу из тюрьмы — и вдвоём уже в ящике с огурцами вернутся… Нужен тот Миша Украине, как пятое колесо», — иронизирует sunwind.

«Давид, неубедительно! Вы забыли упомянуть, что Саакашвили политический аферист. При нем в Грузии пронеслась череда политических убийств. При нем практика пыток в тюрьмах достигла ужасных масштабов. Преследования оппонентов стало обыденностью. Глупая политика Саакашвили развязала войну 2008 года. После этого Саакашвили всплыл в Украине. Назовите хоть один успешный проект Михо в нашей стране. Ни в Одессе, ни в Киеве. Только болтовня, интриги… Это, пожалуй, и все достижения «великого реформатора»…» — написал Владимир П.

«А с какого перепугу дела Саакашвили, уроженца Тбилиси, гражданина Грузии, должны рассматриваться в украинском суде? Он сколько лет гражданин Украины? И на каком основании ему вообще дали гражданство? Для кого вообще Арахамия записал это видео, клоун», — отреагировала Светлана П.

«Если Михо действительно реформировал Грузию, то ему нечего бояться справедливого грузинского суда. Разберутся, извинятся и отпустят», — с сарказмом добавил 53 593.

«С Грузией похоже тоже поссорились… Ну-ну…» — подытожил Алекс.

Читайте также: Депутат Рады Ясько рассказала о состоянии Саакашвили