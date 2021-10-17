США впервые выступили против экспансии Турции
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Украина готовится производить турецкие беспилотники
Согласно сведениям газеты Sözcü, после того как Турция продала беспилотные летательные аппараты Bayraktar Украине, вызвав обеспокоенность России, Анкара предприняла очередной шаг в этом направлении. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в ходе заседания Совместной турецко-украинской группы стратегического планирования. Министр иностранных дел Украины рассказал, что на встрече речь шла о производстве БПЛА Bayraktar. По его словам, Турция заинтересована в возможностях компании «Антонов». Он также добавил, что они обсудили вопросы безопасности в сфере энергетики, в том числе природного газа.
Эрдоган: канал Стамбул находится на стадии реализации
Как передает издание TR724, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на 12-м заседании Совета по транспорту и коммуникациям, где он заявил о строительстве искусственного канала параллельно проливу Босфор из-за роста логистических перевозок, с которым тот уже не справляется. «Наш самый большой проект в области морских перевозок — это канал Стамбул. Тот факт, что Босфор не мог пропускать увеличивающиеся грузовые потоки, заставил нас искать альтернативы. Строительство канала Стамбул было начато после подробного изучения вопроса, оценки и обсуждений на всех уровнях. В рамках строительства канала также будут реализованы другие проекты. Рыть котлованы для канала начнем согласно плану», — заявил Эрдоган.
«Европейские спецслужбы помогают Турции похищать людей»
Новостное издание Bold Media со ссылкой на французского журналиста Гийома Перье вновь обратило внимание на операции по похищению диссидентов в Европе со стороны Разведывательного управления Турции (MIT). Известный журналист заявил, что MIT работает с преступными организациями в Европе и что европейские спецслужбы замешаны в его операциях. Перье опубликовал исследование о деятельности турецких спецслужб в Европе и мире в журнале Le Point в конце сентября. Он рассказал, что этому исследованию не уделялось должного внимания, несмотря на ранее не публиковавшуюся исходную информацию по ключевым вопросам о похищениях людей. «Турецкая разведка выявила имена 4600 человек за границей, которые, по их мнению, мешают Анкаре. Турецкое правительство использует стимулы и давление, чтобы переправить эти имена в Турцию, и без колебаний принимает меры в случае неудачи. Турки сотрудничают с местными преступными организациями. С 2016 года 115 человек из 33 стран были насильно ввезены в Турцию. Анкара принимает и поддерживает эту политику», — заявил Перье.
Турция заказала 40 истребителей F-16 у США
Газета BirGün утверждает, что режим Эрдогана, внешняя политика которого колебалась между Россией и США, сделал новый шаг для улучшения отношений с Вашингтоном. 30 сентября Анкара направила в министерство обороны США письмо с запросом на модернизацию 40 самолетов F-16 Block 70 и 80 комплектов для модернизации старых истребителей. Об этом стало известно благодаря британскому агентству Reuters со ссылкой на свои источники. Компетентные собеседники агентства заявили, что Турция обратилась к США с просьбой о модернизации истребителей F-16 и закупке 40 новых самолетов. Газета Milliyet озаглавила статью так: «Сделка, которая определит ход отношений». Другие эксперты назвали этот шаг политической взяткой перед встречей Эрдогана с Байденом 30 октября. Пока Анкара пытается подкупить американцев, президент США Джо Байден, ранее отклонивший просьбу Эрдогана о встрече, раскритиковал действия турецкой армии в Сирии. В письме, которое он направил в Конгресс, говорится, что операция Анкары в Сирии нанесла ущерб борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ
Угроза развитию академической среды Турции
Согласно сентябрьским данным, опубликованным Генеральным управлением тюрем и следственных изоляторов, в тюрьмах Турции в общей сложности находится 460 заключенных с докторской степенью. Помимо заключенных с докторской степенью, в тюрьмах находится 2371 заключенный со степенью магистра. Тот факт, что в тюрьмах находится почти 3000 заключенных, получивших последипломное образование, демонстрирует степень академического ограничения, которое является еще одной фазой деградации в Турции. Другими словами, в то время как самый успешный турецкий университет «Босфор» насчитывает 449 преподавателей с докторской степенью, в тюрьмах Турции находится такое же количество докторов наук. Это говорит о том, что угрозы в адрес турецких ученых увеличились.
Эрдоган намекнул на возможную военную операцию в Сирии
Согласно информации «Голоса Америки» (СМИ — иностранный агент), официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ответ на заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана о возможной операции в Сирии сообщил, что все стороны в Сирии должны уважать и поддерживать линии прекращения огня. Также он осудил нападения совершенные в адрес Турции и выразил соболезнования. Прайс призвал прекратить проведение трансграничных атак. Напомним, в результате нападения на севере Сирии два турецких полицейских погибли, один минометный снаряд попал в район Каркамыш в турецкий Газиантепе. После этих инцидентов Эрдоган заявил, что «у Анкары больше не осталось терпения выносить это, и турецкая армия предпримет необходимые шаги». На ежедневном брифинге с Прайсом один из журналистов подчеркнул эти слова, задав вопрос: «Означает ли осуждение со стороны США этих атак в адрес Турции, что Вашингтон поддерживает планы Анкары?»
Положение Турции согласно международным данным
Согласно новостям, опубликованным изданием BoldMedia, Турция в этом году опустилась на 117-е место среди 139 стран по индексу верховенства закона. Турция заняла последнее место среди 13 стран в группе Восточной Европы и Центральной Азии в индексе, распределенном по географическим регионам. Согласно четырем категориям в отчете, ситуация в Турции раскрывает отношения правительства с «глубинным государством» и мафией. Турция занимает 13-е место в мире по категории криминального рынка с оценкой 6,40. В подкатегориях рынка преступности Турция набрала 7,0 балла по торговле людьми, 9,0 по контрабанде людей, 9,0 по торговле оружием, 4,0 по преступлениям против флоры и 3,0 против фауны. Турция, имеющая самый высокий в мире показатель контрабанды людей, делит первое место по незаконной торговле оружием с Конго и Ираком. Турция при власти Партии справедливости и развития (ПСР) стала занимать первое место в Европе и четвертое место в мире по индексу организованной преступности. Турция сохранила первое место в категориях «торговля людьми» и «торговля оружием», оказалась также на втором месте в категории «субъекты государственной преступности». Также Турция заняла второе место среди стран, против которых было подано больше всего исков в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
США впервые выступили против экспансии Турции
Согласно сообщению AktifHaber, на прошлой неделе США и Греция подписали важный договор. Соглашение о сотрудничестве в области обороны, впервые подписанное в 1990 году, было обновлено и подписано госсекретарем США Энтони Блинкеном и его греческим коллегой Никосом Дендиасом. Новая редакция будет действовать до 2026 года и предполагает защиту Греции от агрессии со стороны третьих стран. Во время церемонии подписания в Вашингтоне греческий министр заявил, что действия Турции угрожают Греции и создают casus belli. Кроме этого, выяснилось, что в тексте нового договора администрация Вашингтона впервые выступила против Турции. Источники, разговаривавшие с «Катимерини», одной из самых читаемых газет Греции, заявили, что США таким образом указали на то, что в случае конфликта примут ту же сторону, что и Афины. Источники также заявили газете, что США выступают против «экспансионистской политики Анкары».
В Турции стали говорить о коррупции в организации сына Эрдогана
В статье, опубликованной газетой Sözcü, говорится о том, что «больше нельзя замалчивать обвинения в адрес Молодежного фонда Турции (TÜGVA), возглавляемого Билалом Эрдоганом и Сумейе Эрдоган, сыном и дочерью президента Эрдогана». Крупные холдинговые группы, близкие к правительству, жертвуют фонду огромные суммы, чтобы закрывали глаза на их нарушения закона. Согласно информации газеты, фонду выделялись здания, проводили бесплатные ремонты, муниципалитеты, в которых у ПСР большинство, делали пожертвования. К примеру, муниципалитет Денизли ежемесячно платил 32 тысячи 550 турецких лир (3500 долларов) за аренду здания, которым пользовался фонд сына Эрдогана.
Турцию ожидает огромный дефицит бюджета в 2022 году
Газета Dünya пишет о том, что вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что проект закона о бюджете правительства на 2022 год готов для представления Великому национальному собранию Турции (парламенту). «На 2022 год расходы предусмотрены в размере 1 триллиона 750 миллиардов 957 миллионов турецких лир, доходы бюджета — 1 триллион 472 миллиарда 583 миллиона турецких лир, дефицит бюджета составил 278 миллиардов 374 миллионов турецких лир». На образование было направлено 15,6% — 273,5 миллиарда турецких лир. На услуги здравоохранения — около 6% бюджета, в общей сложности 122,6 миллиарда турецких лир.
КОРОТКОО ГЛАВНОМ
Обозреватель газеты Korkusuz Барыш Яркадаш написал, что социологические компании указывают на то, что рейтинг правящей Партии справедливости и развития упал ниже 30%. По его словам, это усилило волнения внутри партии.
Эрдоган сравнил экономическое благополучие западных стран с Турцией на публичном мероприятии в Адане. «Вы видите состояние Америки и Англии, верно? У них нет бензина. Очереди в Германии, очереди во Франции, они не могут найти еду, в Турции такой проблемы нет», — заявил он.
Планы Палаты представителей США изучить организацию «Серые волки» / Ülkü Ocakları на предмет того, является ли она террористической организацией, стало одной из важных тем обсуждения в Турции. Также стало известно, что Азербайджан и Казахстан ассоциируют фанатичные группы «Серых волков» с терроризмом и даже запретили их деятельность.
Турция не может остановить рост американской валюты после того, как доллар резко вырос из-за информации об увольнении руководителей комитета по денежно-кредитной политике Центрального банка Турецкой Республики указом президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкая лира начала падать в начале недели и достигла рекордно низкой цены в 9,24 лиры за доллар.
Власти Нигерии заявили, что в ближайшее время снимут запрет на въезд туристов из Турции, введенный ранее в связи с мерами по борьбе с распространением коронавируса.
В Турции сильно выросли цены на бензин и дизель. Цена за литр топлива превысила 8 лир.