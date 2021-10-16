Вице-премьер России Александр Новак удивился тому, что Украина упорно отказывается покупать газ у России напрямую, но при этом покупает всё тот же российский газ, но у евросоюзных посредников, переплачивая за него 20−30%. Об этом Новак заявил 16 октября в интервью телеканалу «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

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Заявление вице-премьер-министра России обсудили на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие указали на то, что если Украина будет закупать газ напрямую, то некоторые украинские чиновники не смогут зарабатывать деньги на виртуальном реверсе.

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«Чтоб наварить на шумихе с «реверсом», дескать из Европы перекупаем, а навар в карман», — написала Елена Ф.

«Не прошло и семи лет, а только сейчас этот вопрос стал? Серьезно?! Це «ворожий» газ (это вражеский газ. — О. П.), это же каждый школьник теперь знает», — добавил Алексей Ч.

Kremlin.ru Александр Новак

«Вся украинская элита поднялась на перепродаже российских ресурсов. Все «схемы» всегда были рассчитаны на максимальную маржу с перепродажи. Если покупать напрямую, то «с чего люди будут жить?» — смеется Игорь Т., под людьми подразумевая украинских чиновников, которые зарабатывают на «реверсе» газа из РФ.

«Власти Украины запутались, где у них шерсть личная, а где государственная», — отреагировал Алексей Д.

«Невыгодно. Миллионеров меньше будет», — с сарказмом добавила Наталия Е.

«Новак так пошутил наверное? Ведь если брать газ напрямую из России, то тогда он 100% намного подешевеет. Кому это надо?.. Нет уж, спасибо господин Новак, мы как-нибудь экологичными кизяками потопим», — отметил Jurij O.

«Ну прикинем. Газ отбирается при транзите, а стоимость выставляется, как будто газ транспортировался в Европу и транспортировался обратно. Ценовая разница идет по карманам. Профит», — пишет Alexander S.

«Вы (Украина) отбираете газ, допустим, по венгерскому контракту. Контракт долгосрочный. Цена, предположим, 250 евро. Ценообразование на Украине: 250 + «реверс» + х = спотовая цена. Цену в ЕС на бирже вы знаете. Х — вычислить не трудно. Почему сейчас и идут вопли от украинских властей и «Нафтогаза». Такой «кусок» потеряют при настоящем реверсе», — ответил ему Aleksei Rws.

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«Так они для людей стараются, типа чем дороже, тем лучше», — с сарказмом написал Михаил П.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за газ

«Даже если Россия будет поставлять газ на Украину бесплатно, цена на газ на Украине не изменится», — добавил Антон Г.

«Напрямую невыгодно. Украсть много не выйдет», — пишет Роман С.

«Потому что он «грязный» же. Сначала его надо очистить европейским воздухом свободы», — не без сарказма подытожил Дмитрий К.

«Власти как раз и берут, чтобы людям продавать по европейским ценам», — отметила Катя Я.

«А что, так можно было?» — смеется Наталья К.

«Чтобы Путин «нервничал», — шутит Наталья Р.

«Из-за чего ему нервничать? Вы же при любых раскладах используете газ «агрессора». Как и «якобы» белорусскую нефть», — ответил Наталье Р. Aleksei Rws.

«Наверное, потому что в процессе пропагандистского угара уровень массового психоза достиг апогея и грозит перерасти в суицидальную шизофрению, узнав, что газ берут у «агрессора» напрямую…» — смеется Александр П.

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