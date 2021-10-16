Известие о том, что Алтайское управление ветеринарии прекратило выдавать сопроводительные документы на «домашнее» мясо, без которых торговать на рынке нельзя, взбудоражило социальные сети. Люди так прямо и говорят: «Деревне — хана!» Особенно много комментариев опубликовано на странице «Инцидент Барнаул» («ВКонтакте»). Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные из них.

Боим Соломон Самсонович. Колхозный скот. 1936

«Да, закон в данном регионе просто преступный — все знают не понаслышке, как обстоят дела в деревнях Алтайского края, и тем не менее принимают губительный для сельчан закон. И главное, что ответственности за это никто не понесёт. А кто-то получит крупную сумму», — считает Сергей Меркулов.

«Деревне хана… что только заметили? Раньше в каждом дворе держали по несколько КРС, свиней не считано, овцы почти в каждом дворе. Где всё это сейчас??? Жрем курицу уральскую, пропитанную какой-то красной дрянью. Хотим здоровья? Откуда оно возьмется», — приводит довод Надежда Усольцева.

«Мясо теперь только деревенские кушать будут, смысл им растить быка, чтоб потом за бесценок отдать. У меня родители уже убирают рогатиков — не выгодно вообще, только для себя теперь держать будут, корм очень дорогой и сдать только через бойню, а бойня одна на весь район», — поделилась Татьяна Гюндер.

«Для города это тоже удар! Мы мясо по цене золота будем покупать», — отмечает Александра Николаева.

«Думается, и готовить в домах и квартирах, особенно мясо, надо запретить! Только общепит! Вот тогда заживем, ах да, и штрафы за это ввести большие!» — отвечает Пахом Брылёв.

«Просто у нас всегда так, сначала закон примут, а уже потом начинается возня, как его исполнять. Правильно говорят, убойных площадок ни в одном сельсовете нет, а если и есть, то одна на весь район», — считает Валентина Козлова.

«То есть развалили колхозы, бойни, которые были во времена СССР, остались единицы, а которые пройдут проверку — ещё меньше. Регламент Таможенного союза был принят в 2014 году. Государство выделяет копейки на развитие деревень, но налоги должны платить. Или по вашему фермеры из своего кармана должны инфраструктуру в деревне налаживать?» — рассуждает Иван Сергеев.

«Фермер — такой же частный предприниматель, как владелец кафе или завода. И да, он может взять льготный кредит, построить бойню и потом односельчанам за деньги забивать скот. Это бизнес!» — отвечает Алексей Дубровин.

«Вы слишком далеки от этого бизнеса, и не понимаете, что сейчас происходит. Объясню, в каждом районе есть ветврачи, которые ездят ставить прививки животным. Берут кровь, которую отвозят, к примеру, в лабораторию в управление ветеринарии Павловского района. Там лаборатория работает на 4 района! 4 района проверяют! Потому что в той же Ребрихе и Мамонтово нет лабораторий! Они были, но государственной структуре (управлению ветеринарии) они не нужны! Не сохранили, так сказать», — пояснил Иван Сергеев.

Клод Моне. Натюрморт с мясом. 1862-1863

«Мясо в цене вырастет за счёт дополнительных расходов на забой, доставку и оплату ветеринарных документов. К слову, мы, например, производим забой за 300 рублей туша, а бойня — это 2 тыс. рублей — только забой, без доставки. Доставка — 35 рублей за километр. Сдавать крестьянину живым весом не выгодно, на примере коровы живым весом она тянет 23 тыс. Мясом — 29 тыс. И в любом случае — конечная цена продукта вырастет в рознице», — добавляет Иван Сергеев.

«Как потребитель я не вижу смысла в централизации забоя. Что с подворья, что с сертифицированной бойни мясо проходит через вет-лабораторию, следовательно, в обоих случаях условно безопасно. Обязаловка забоя на специализированных площадках может привести (и приведет) к росту цен. И второе — к дефициту мяса, поскольку, судя по количеству боен, они просто не будут справляться с потоком, если предположить, что все вдруг станут законопослушными.

Вся эта свистопляска стимулирует сдачу скота живым весом на те же мясокомбинаты по сути за бесценок, а подворное хозяйство в большинстве случаев единственный источник дохода в деревне. В посте правильно замечено — деревне придет окончательная хана, за исключением тех, кто будет продавать мясо «по знакомым» мимо рынков и лабораторий, а так и будет, будут налаживаться связи между селянами и горожанами, минуя такие паразитические образования, как государственные учреждения», — делает вывод Павел Варфоломеев.

«Ну если они так сильно хотят обязать забой скота на бойнях, то пусть их сделают бесплатными и в каждом районе», — предлагает Алексей Корягин.

«Начинается апогей войны Россельхоза с ветеринарией за власть, одни поглощают других. Все инструменты были тщательно подготовлены, началась финальная фаза, и это только начало финальной фазы уничтожения ветеринарии как таковой», — считает Андрей Мухин.

«В центральной России вообще уже давно запрещено держать свиней в деревнях, скоро и тут у нас так будет, это первый шаг, потом поставят два-три агрохолдинга, и деревни, находящиеся вокруг, будут задыхаться от дерьма из антибиотиков», — предположил Андрей Гоппе.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на «домашнее» мясо алтайские чиновники ввели с октября 2021 года во исполнение Технического регламента Таможенного союза и Минсельхоза РФ по недопущению распространения африканской чумы и ящура. В качестве альтернативы забою на подворьях предлагается использовать убойные пункты и площадки.

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