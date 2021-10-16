Известие о новых «рекордных» показателях смертности от COVID-19 в России очень активно комментируют в интернете. Люди очень недовольны низким уровнем вакцинации. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус.

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«Караул…» — пишет Степан Краснов.

«Страшные цифры! Тысяча в день, это тридцать тысяч в месяц. За весь Афган потеряли пятнадцать. За десять лет», — отмечает Игорь К.

«Всех вакцинировать принудительно! Границы закрыть! Надоел этот бардак!» — предлагает Егор Панкратов.

«Вообще хоть что-то делают власти или только границы открывают? Ну так нельзя дальше», — отмечает В.

«Пора объявлять режим ЧС и вводить репрессивные меры. Каждый день под тысячу человек от ковида умирает, а народ вакцинироваться не хочет…» — отмечает Константин.

«Добровольная вакцинация, ага. Нет принуждению! Ну вот и результат. Ладно сами антипрививочники. Но ведь есть люди, которым по медицинским показаниям нельзя — почему они должны подвергаться риску?» — вопрошает А.

«Сейчас, как никогда нужно носить маски и перчатки!» — заметил Дмитрий Толстопузов.

«Новый год будем встречать в скафандрах. Шампанское через трубочку», — иронизирует 2121.

«Тестировать людей надо бесплатно, может без признаков заболевания уже сколько с ковидом и не знают. К тому же если им ещё прививку поставить, так это что будет?!» — рассуждает Любовь Орлова.

«Прививаться народ не хочет, значит выживут только приспособившиеся», — отмечает Алекс.

«Что нужно прививаться, у нас понимают многие только когда попадают на больничную койку, но это бывает уже поздно. У нас в семье все привиты и работа связана с большими контактами с людьми, и пока все нормально. Берегите себя и своих близких, думайте не когда уже будет поздно», — поделился Алекс Нил.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

«По ходу все страны сами закроют с нами границу. Может тем, кто не хочет прививаться, организовать какие-то туры в Сибирь куда-нибудь? Почему нормальные-то люди должны страдать?» — считает Константин Деткин.

«Почему нет данных, сколько из 33 208 человек заболевших за последние сутки были привиты, а сколько не привиты, также и из 1002 человек умерших от Ковид, сколько было привито, а сколько не привито?

Ведь эта статистика ведется, почему ее скрывают от меня? Я нигде не могу найти этих данных! А это для меня самый важный вопрос при принятии решения о вакцинации! Господа журналисты, сделайте офиц. журналистский запрос и дайте эти цифры людям! Причем важна эта статистика за последние дни, когда вакцинация уже довольно большой охват имеет!

Дайте возможность таким как я принять взвешенное решение, не надо манипулировать эмоциями людей, дайте достоверные факты! Никто не имеет никакого морального права скрывать эти данные от людей!» — призывает Оксана Овчинникова.

«Ну так вакцинированные тоже заражаются и болеют, пусть в лёгкой форме, являясь при этом разносчиками инфекции, потому что их везде пускают не требуя ПЦР-теста», — поясняет Андрей Анисимов.

«Закрыть страну как китайский Ухань в начале 2020 года, может тогда принесет плоды, хотя лучше Москву закрыть жестко как Ухань, ввести круглосуточный комендантский час, запретить любое передвижение по городу. В магазин за продуктами 1 раз в три дня. Всем выдать по пять литров спирта для дезинфекции. Детей и студентов на удаленку», — предлагает Дмитрий Дабезников.

Как сообщало ИА REGNUM, новый «рекорд» по числу смертей от коронавируса за сутки Россия поставила к 16 октября. По данным оперштаба, скончались 1002 человека.

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