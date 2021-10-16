Генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил о готовности украинской стороны предоставить большие мощности для транзита российского газа. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа. Гривна газ

«Украина готова транспортировать дополнительные значительные объемы газа, превышающие мощность «Северного потока — 2». В настоящее время заявок от Газпрома на дополнительные мощности не поступало», — написал он.

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Чиновник также отметил, что Газпром не использует оплаченные мощности в полном объёме, предусмотренном договорённостями.

Новость обсудили на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие раскритиковали заявление украинского чиновника, отметив, что для увеличения транзита газа, у голубого топлива прежде всего должен быть покупатель.

«Ломка началась, опять на «газовую иглу» хотят. Украина — страна абсурда. Постоянно ожидают вторжение, типа воюют даже, но просят «агрессора» газа качать побольше», — отреагировал Константин Х.

«У этого Макогона с головой, наверное, совсем плохо. Или он думает, что все остальные дураки. Увеличат мощность в трубе и куда газ пойдёт? Кто покупатель? Тем, кому газ нужен, тот об этом говорит, подписывает контракт, оплачивает, и газ пошёл. А Макогон думает, что любое количество газа транзитируешь в Европу на склад, на складе он лежит на полке и ждёт, пока, возможно, его кто-то купит. Зачем качать газ бессмысленно, без заказа, без покупателя? Только для того, чтобы Украина получила больше денег за транзит от «страны-агрессора»… России это надо?» — задался вопросом Jurij O.

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«Он-то готов, но кто ж ему даст», — добавил Александр Л.

«А если от натуги трубу вывернет… Будут орать, что это из-за «плохого», «агрессивного» газа?» — спросил Andrew Vasilich.

«Деточка, а ты не лопнешь?» — смеется Лукерья Г.

Gazprom.ru Газовая компрессорная станция

«Несмотря на значительную нехватку газа в ЕС». Вопросы ополоумевшему Макагону:

— Где иски от стран ЕС к Газпрому, либо оформленные претензии за невыполнение обязательств?

— Какое отношение Газпром имеет к «значительной нехватке газа», если все обязательства выполняются?

— Какая из европейских стран настаивает на прокачке газа именно через Украину, с запретом прокачки через обходные газопроводы?

И главный вопрос: «Кого из «весь мир с ними» волнуют ваши проблемы и возможности вашей трубы?» — отреагировал Aleksei Rws.

«Ищите желающих прокачать по вашей ГТС газ, а также тех, кто его купит и качайте, хоть слева направо, хоть справа налево. Что нужно иметь в голове, чтобы надеяться, что построив СП-2, Газпром будет продолжать качать через Украину», — не понимает Сергей Евгеньевич.

«С какой радости Россия должна платить русофобской стране за транзит, когда есть обходные маршруты? Тем более в них вложены приличные инвестиции, которые требуют отдачи», — отметил Александр П.

«Рано или поздно российская территория будет восстановлена, российская ГТС будет отремонтирована. От Украины останется название в истории, как ошибка недальновидных правителей…» — подытожил Виктор Б.

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