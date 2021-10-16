Известие о разработке ПДД для электросамокатов весьма активно обсуждают в Сибири. Правда, особой поддержки предложение МВД и Минтранса пока не получило. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии Сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Трасса

«Согласен по всем пунктам, кроме одного. Обгон права — жесть. Априори самокатчики будут трупами при попытке обгона любого грузовика, любой фуры. Ограничение в 35 кг — тоже норм. Если будет мощный транспорт на 4 кВт, который сотку разменивает за 2,65 секунды, он как раз и будет весом в 35 кг без батарей, батареи выносные в рюкзак и гоу. 35 кг — девайс, остальное — ручная кладь.

Со скоростью… Ну да. Летишь 60 без «программного ограничителя», ну край нарушение будет. И чё? Все нарушают! Вон, «Бизи-Флай»! У них самокаты «НайнБот Макс», они в приложении типа написали что 250 Вт, чтобы не накуканиться на закон, а по факту — 350 Вт! Смотрите на сам самокат и его ТТХ в инете, а не на то, что на заборе (в приложении) написано.

И ведь их никто не трогает, а по факту они нарушают закон. Нарушают закон и пользователи их самокатов по всей России, когда самокаты в аренду берут и начинают движение. И ничего! Всем пофиг», — поделился иркутянин kalin266.

«Сначала ввели э-самокаты, через год догадались задумать для них ПДД. Лозунг рекламы начала 2000-х звучал: «Это по-нашему»!», — иронизирует Эйджент Джонсон.

«А машины как объезжать, которые паркуются? Тогда запретить парковку и остановку машин на дороге», — рассуждает участник группы «Инцидент Барнаул» (ВК) «Злобный Рэпер».

«Почему не отнесут к мопедам самокаты?» — задается вопросом Костя Кладов.

«Если нельзя будет объезжать с левой стороны, то как тогда на дорогах объезжать припаркованные коробки?» — вопрошает Николай Романов.

«Остановился, взял в руки самокат, обошел справа, поставил на дорогу и дальше едь», — советует Вадим Булгаков.

«Вообще нечего делать ни самокатам, ни велосипедистам на проезжей части. Сами должны понимать, что авто это авто, переедет и не заметит. Дофига вижу таких имбицилов, которые едут на велике посередине, как на мотоцикле, при том есть хорошая пешеходная дорожка», — поделился наблюдением Дмитрий Порецкий.

«Нельзя нарушать ПДД никому. Ездить нельзя по проезжей части, если рядом есть велосипедная дорожка, а не пешеходная. Поворачивать велосипедисту через три полосы тоже нельзя. Однако, подрезать велосипедистов, не уступать им дорогу если у них приоритет, тоже нельзя. Так же нельзя открывать двери автомобиля, не убедившись, что ты не создашь никому помех.

Нельзя ездить по обочинам автомобилям и тем более нагло при этом сигналить велосипедистам на обочинах. А вот это горе водители делают сплошь и рядом», — добавил Николай Романов.

«Велосипедистов драть нужно больше. Водитель знает ПДД, у него есть поворотники и стоп сигналы на авто. А велосипедист знает только, как педали крутить с высоко поднятой головой», — считает Дмитрий Порецкий.

«И что теперь электросамокаты в ГИБДД на учёт ставить?» — отмечает Светлана.

«И транспортный налог потом плати, и на права сдавай — вот это я понимаю по нашему по сверхдержавному!» — смеётся Vaniuscha.

«Поздно. Я свой уже продал. А ну как Иванович ценник за розетку конский сделает? Ну яво, ентот самогад», — поделился Бухусик.

Как сообщало ИА REGNUM, ПДД для электросамокатов разрабатывает Минтранс совместно с МВД РФ. Проект предлагает ограничить максимальную скорость 25 километрами в час, а массу самокатов — до 35 килограммов. Также ведомство хочет ввести возрастные ограничения для пользования электросамокатами: дети до 7 лет смогут передвигаться только со взрослыми.

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